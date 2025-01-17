Таинственная смерть талантливого баскетболиста. В США творится ужас

Как можно убить человека? Вопрос больше риторический, потому что в голове абсолютно здоровых людей таких мыслей и вовсе не возникает. К большому сожалению, в нашем мире есть место убийцам. 17-летнего ученика старшей школы Sameul Fels Ноа Скерри застрелили, когда он садился в машину своей матери, чтобы отправиться на учёбу. При чём тут баскетбол, спросите вы? Молодой парень был звездой местной команды и планировал отправиться в NCAA.

В 7:15 утра 14 января в Филадельфии, Пенсильвания, в Скерри было произведено несколько выстрелов. Его мама сразу же вызвала полицию и скорую, Ноа доставили в больницу, стараясь оказать медицинскую помощь по пути, но в 7:37 юноша, к сожалению, скончался. На месте преступления не было найдено оружия. Следователи выясняют, что привело к стрельбе и где находятся подозреваемый или подозреваемые. Единственная зацепка — белый джип, который припарковался в ближайшем переулке после того, как подросток был застрелен.

Ноа Скерри Фото: Из личного архива Ноа Скерри

Один из соседей пострадавших заявил: «Произошло сразу несколько выстрелов. Первое, о чём я подумал: схватил сына и бросил его на пол. Другой жилец рассказал: «Я слышал несколько выстрелов, а потом крики матери. До сих пор слышу, как плачет эта мать, когда видит своего ребёнка». Скерри не только был капитаном и лидером баскетбольной команды своей школы, но и набрал наибольшее количество баллов в тесте SAT, который нужен для поступления в университет, среди всех участников своего учебного заведения.

Его сестра после случившегося заявила: «Он был одним из лучших учеников в своей школе и набрал наибольшее количество баллов на вступительном экзамене в колледж из всех своих одноклассников. Его любовь к баскетболу была с ним всегда, с самого детства. Он играл в школьной баскетбольной команде, его приглашали в колледжи». Закончив свою речь, она не смогла сдержать слёз. Ноа был пятизвёздочным рекрутом, который точно бы отправился играть в NCAA после выпуска, но этому уже не суждено сбыться.

Однако если вы думаете, что Скерри был белым и пушистым, то, вероятно, ошибаетесь. За день до своей смерти он вместе со своими друзьями записал клип, в котором читал рэп в маске Джокера. Всё бы ничего, но размахивание во все стороны оружием — явно не то, что можно назвать приличным поведением. Хотя, может быть, это был всего лишь образ. Возможно, данное видео предназначалось кому-то, кто не смог стерпеть данной выходки и сделал свой ход.

Фрагмент видео с участием Скерри Фото: Кадр из видео

К тому же в полиции подтвердили, что Ноа был одним из трёх подростков, которые были на месте преступления в районе Фрэнкфорда в Филадельфии, когда застрелили 66-летнего мужчину Ивана Холла. В Скерри и ещё двух 15-летних мальчиков несколько раз стреляли, но найти обвиняемых до сих пор не удалось. Вряд ли же это просто совпадение, не так ли? Прежде всего этой историей мы хотели показать, что если у вас есть талант и ум, какой был у Ноа, то не растрачивайте свой потенциал и умения попусту. Занимайтесь своим любимым делом и мечтайте о большем. Дружите с теми, кто просто счастлив находиться рядом с вами без всяких но и если. Жизнь одна, берегите себя!