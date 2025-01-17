«Слава богу, я посмотрел на телефон». Леброн растрогал девочку своим вниманием

Все мы по-разному проявляем эмоции, но, думаем, ни у кого нет сомнений, что дети не умеют скрывать свой восторг от происходящего. Потому что детская улыбка — самая неподдельная на всём белом свете вещь. Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в 40 лет продолжает удивлять публику не только шикарными выступлениями в НБА, но и просто своим присутствием на паркете.

В матче с «Майами Хит» Джеймс провёл свой фирменный ритуал с подбросом в воздух талька и отправился на паркет, поправляя свои напульсники. Король даже не заметил, как позади него сидела маленькая девочка в футболке с его номером и буквально плакала от счастья. Увидеть вживую своего кумира — вот это неподдельное счастье, которое и продемонстрировала юная фанатка. В общем, Леброн не обратил внимания на душещипательную сцену.

Девочка плачет от счастья, увидев Леброна Джеймса Фото: Кадр из трансляции

Встреча началась, «Лейкерс» в первой половине выступали не лучшим образом — 54:66. Но в перерыве Леброн посмотрел в свой телефон и увидел, что ему прислали реакцию той самой девочки. В итоге «озёрники» собрались и просто уничтожили «Майами» в двух оставшихся четвертях (63:42), выиграв со счётом 117:108. Король набрал 22 очка, сделал пять подборов и отдал девять передач, но самое главное — обрадовал свою главную фанатку в этот вечер. Джеймс подошёл к девочке, которая была на седьмом небе от счастья, сфотографировался с ней и её мамой, а также отдал напульсник.

Леброн Джеймс и юная фанатка Фото: Кадр из трансляции

Как мало нужно для счастья, правда? После матча Леброн сказал: «Слава богу, что я посмотрел в свой телефон в перерыве, иначе бы даже не увидел её реакцию. Иметь такую связь с кем-то, от кого можно получить такую реакцию — думаю, в этом и есть вся суть. Я всегда старался быть образцом для подражания и тем, на кого дети могут равняться». Осчастливить человека можно вот такими простыми и незамысловатыми действиями.

Леброн Джеймс и юная фанатка Фото: Кадр из трансляции

На фоне ужасных новостей о пожарах в Лос-Анджелесе Леброн в это непростое для города время даёт лучик надежды и счастья хотя бы кому-то. Поступок настоящего отца, легендарного баскетболиста и просто хорошего человека. Побольше бы таких радостных моментов в жизни каждого из нас, а «Лейкерс» наконец-то обрести стабильность и попасть в плей-офф напрямую.