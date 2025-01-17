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Леброн Джеймс осчастливил юную болельщицу во время матча НБА между Лос-Анджелес Лейкерс и Майами Хит: трогательный момент

«Слава богу, я посмотрел на телефон». Леброн растрогал девочку своим вниманием
Никита Бирюков
Леброн Джеймс осчастливил юную болельщицу
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Позитивный контент в непростое для Лос-Анджелеса время.

Все мы по-разному проявляем эмоции, но, думаем, ни у кого нет сомнений, что дети не умеют скрывать свой восторг от происходящего. Потому что детская улыбка — самая неподдельная на всём белом свете вещь. Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в 40 лет продолжает удивлять публику не только шикарными выступлениями в НБА, но и просто своим присутствием на паркете.

НБА — регулярный чемпионат
16 января 2025, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
117 : 108
Майами Хит
Майами
Лос-Анджелес Лейкерс: Хатимура - 23, Дэвис - 22, Джеймс - 22, Кристи - 16, Винсент - 14, Ривз - 14, Хэйс - 4, Кнехт - 2, Вандербилт, Реддиш, Милтон, Траоре
Майами Хит: Хироу - 34, Йович - 12, Хайсмит - 12, Жакез-мл. - 11, Адебайо - 10, Уэр - 8, Бёркс - 8, Робинсон - 7, Розир - 6, Стивенс, Кристофер, Ларссон, Джонсон, Батлер, Лав

В матче с «Майами Хит» Джеймс провёл свой фирменный ритуал с подбросом в воздух талька и отправился на паркет, поправляя свои напульсники. Король даже не заметил, как позади него сидела маленькая девочка в футболке с его номером и буквально плакала от счастья. Увидеть вживую своего кумира — вот это неподдельное счастье, которое и продемонстрировала юная фанатка. В общем, Леброн не обратил внимания на душещипательную сцену.

Девочка плачет от счастья, увидев Леброна Джеймса

Девочка плачет от счастья, увидев Леброна Джеймса

Фото: Кадр из трансляции

Встреча началась, «Лейкерс» в первой половине выступали не лучшим образом — 54:66. Но в перерыве Леброн посмотрел в свой телефон и увидел, что ему прислали реакцию той самой девочки. В итоге «озёрники» собрались и просто уничтожили «Майами» в двух оставшихся четвертях (63:42), выиграв со счётом 117:108. Король набрал 22 очка, сделал пять подборов и отдал девять передач, но самое главное — обрадовал свою главную фанатку в этот вечер. Джеймс подошёл к девочке, которая была на седьмом небе от счастья, сфотографировался с ней и её мамой, а также отдал напульсник.

Леброн Джеймс и юная фанатка

Леброн Джеймс и юная фанатка

Фото: Кадр из трансляции

Как мало нужно для счастья, правда? После матча Леброн сказал: «Слава богу, что я посмотрел в свой телефон в перерыве, иначе бы даже не увидел её реакцию. Иметь такую связь с кем-то, от кого можно получить такую реакцию — думаю, в этом и есть вся суть. Я всегда старался быть образцом для подражания и тем, на кого дети могут равняться». Осчастливить человека можно вот такими простыми и незамысловатыми действиями.

Леброн Джеймс и юная фанатка

Леброн Джеймс и юная фанатка

Фото: Кадр из трансляции

На фоне ужасных новостей о пожарах в Лос-Анджелесе Леброн в это непростое для города время даёт лучик надежды и счастья хотя бы кому-то. Поступок настоящего отца, легендарного баскетболиста и просто хорошего человека. Побольше бы таких радостных моментов в жизни каждого из нас, а «Лейкерс» наконец-то обрести стабильность и попасть в плей-офф напрямую.

Верим в лучшее:
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Новости. Баскетбол
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