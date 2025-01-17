Друг Леброна создаёт новую лигу, которая будет конкурировать с НБА. Простите, что?

НБА переживает не лучшие времена в плане популярности. Евролига, в свою очередь, продолжает испытывать финансовые трудности и надеется найти спасение в инвестициях из Дубая. Складывается ощущение, что в мире есть множество людей, которые теоретически могли бы смотреть баскетбол, но не делают этого. Почему? Потому что этот вид спорта в настоящий момент не выдерживает конкуренции с другими развлечениями, будь то спорт, шоу или личные увлечения.

Если рассмотреть ситуацию в вакууме, то сейчас, кажется, подходящее время для создания чего-то нового и яркого, чтобы привлечь непостоянных зрителей, которые то уходят, то возвращаются. Именно эту идею решила воплотить группа инвесторов с бюджетом в $ 5 млрд, планирующая создать новую баскетбольную лигу. Любопытно, что советником этого проекта стал Маверик Картер — друг и давний бизнес-партнёр Леброна Джеймса.

Маверик Картер и Леброн Джеймс Фото: George Pimentel/Getty Images

И сразу стоит развеять все догадки. Леброн (по крайней мере пока) не собирается принимать участие в этом проекте. Хотя кто знает, чем займётся Джеймс после завершения карьеры. Он неоднократно заявлял о своём желании стать владельцем баскетбольной команды. И почему бы ему не сделать это за пределами НБА?

Что это вообще за лига? Она предлагает совершенно новую модель, явно вдохновлённую Формулой-1. Матчи в восьми разных городах, расположенных в разных странах. Каждый город станет площадкой для проведения встреч в течение двух недель, после чего все команды отправятся в следующий пункт. Формат напоминает этапы гоночной серии, только вместо заездов здесь баскетбольные матчи, причём их количество гораздо больше, чем заездов. Один из предполагаемых городов — Сингапур, который с 2008 года принимает Гран-при Формулы-1.

Турнир предполагает соревнование между шестью командами: как среди мужчин, так и среди женщин. Это логично, если учитывать растущую популярность WNBA. А вот названия клубов пока остаются в секрете. А кто станет там выступать? Найти хороших баскетболистов, скитающихся по миру, не так уж сложно, особенно если предложить конкурентные зарплаты. Однако есть вопрос вопрос: будет ли у этих команд чёткая привязка к городам, регионам или странам? Или это будут команды без ярко выраженной идентичности, напоминающие коллективы из лиги BIG3, созданной рэпером Ice Cube?

Ice Cube на матче BIG3 Фото: Monica Morgan/Getty Images

Сингапур действительно выглядит интересным. В этом городе проживает множество этнических китайцев, известных своей страстью к баскетболу. Кроме того, Сингапур обладает превосходной инфраструктурой, что открывает широкие возможности для развития бизнес-связей.

А кто же стоит за этим проектом? Среди инвесторов есть немало известных имён. Например, Грэди Бёрнетт, бывший директор одной весьма крупной и ныне запрещённой социальной сети. Также в их числе числится Джофф Прэнтис, один из основателей Skype. Эти люди имеют внушительный опыт работы с масштабными проектами, что внушает определённые надежды на успех инициативы.

Однако давайте будем честными. Даже если этот проект воплотится (а пока нет даже точной даты запуска), какую конкуренцию он сможет составить НБА? Судя по заявленному формату, практически никакой. Эта лига может стать успешной на международных рынках, где зрители крайне редко имеют возможность увидеть баскетбол высокого уровня вживую. Но сможет ли она соперничать с НБА или хотя бы с Евролигой?

Адам Сильвер Фото: Andy Lyons/Getty Images

На самом деле, создать серьёзную конкуренцию крупным спортивным лигам Северной Америки сегодня почти невозможно. Эти корпорации обладают настолько мощной инфраструктурой и сложившейся экосистемой, что повторить их успех за короткий срок просто нереально. А значит, полноценной конкуренции не предвидится.

Любители американского футбола могут вспомнить про XFL — лигу с менее строгими правилами, чем в НФЛ. Она привлекала игроков, не нашедших места в командах более высокого уровня. У XFL была своя аудитория, кто-то действительно её смотрел, но по рейтингу и доходам лига даже близко не стояла рядом с НФЛ и не достигла статуса реального конкурента.

Так что фанаты НБА могут быть спокойны. Хотя, возможно, конкуренция всё же пошла бы крупнейшей баскетбольной лиге на пользу, заставив её комиссионера Адама Сильвера действовать быстрее и смелее, внедряя необходимые реформы.