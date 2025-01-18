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НБА, Лос-Анджелес Лейкерс — Бруклин Нетс: Остин Ривз провёл лучший матч в карьере, набрав 38 очков, результат 18 января 2025

Леброну плохо без Дэвиса, хотя второй помощник выдал шоу. У «Лейкерс» явные проблемы
Артемий Берстенев
У «Лейкерс» явные проблемы
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«Лос-Анджелес» чуть не наказал бывший игрок!

Остин Ривз провёл лучший матч в карьере, а «Лейкерс» с трудом избежали провала в игре с «Бруклином». В отсутствие Энтони Дэвиса «Лос-Анджелес» едва удержал победу, и это стало ещё одним напоминанием о том, насколько уязвимы калифорнийцы без своего звёздного «большого».

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Регулярка НБА. Турнирная таблица

С первых минут стало ясно, что матч не будет простым. Ривз начал с ассиста на данк Джексона Хейса, затем Руи Хатимура добавил ещё одно эффектное завершение. Но дальше игра превратилась в череду промахов и потерь. К моменту первого тайм-аута обе команды пытались нащупать ритм, однако по большей части боролись сами с собой. Леброн Джеймс пытался вытащить команду на своих плечах, а Ривз уже тогда показывал, что у него особый настрой.

Состав «Лейкерс» без Дэвиса заметно теряет в балансе. Джексон Хейс, хотя и старался на подборах, не смог компенсировать отсутствие партнёра. На его счету шесть очков и девять подборов, что неплохо, но явно недостаточно. Макс Кристи снова не показал стабильности, реализовав лишь два броска из 13. В результате 80% атак «Лейкерс» замыкались усилиями Ривза и Леброна, которые на двоих сделали 40 бросков из общего количества 82.

Остин Ривз и Кеон Джонсон

Остин Ривз и Кеон Джонсон

Фото: Katelyn Mulcahy/Getty Images

Вторая четверть стала поворотным моментом для «Лейкерс». Ривз начал захватывать инициативу, демонстрируя уверенность как в проходах, так и в дальних бросках. «Нетс» не сдавались: Ник Клэкстон и Ноа Клауни цепляли каждую возможность, сокращая отставание. К перерыву преимущество «Лейкерс» составляло всего шесть очков — 51:45.

После большого перерыва проблемы только усилились. В третьей четверти «Лейкерс» больше пяти минут не могли забросить с игры, пока Леброн не остановил засуху благодаря «голтендингу». На этом отрезке особенно бросалась в глаза нехватка вариантов в атаке. Если бы не мини-рывок от Ривза в концовке, четверть могла завершиться в пользу «Бруклина».

Заключительная четверть превратилась в классическую качельную развязку. Ривз буквально тащил команду, забрасывая как из-за дуги, так и в проходах. Леброн, как всегда, был надёжен, добавив несколько ключевых бросков. Однако защита продолжала проваливаться. Девять точных трёхочковых от «Нетс» в четверти не позволяли «Лейкерс» оторваться дальше, чем на пару владений.

Видео можно посмотреть на канале FreeDawkins в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Кульминацией матча стал промах Остина на последней минуте, давший «Нетс» шанс выйти вперёд. Однако «Лейкерс» спасла ошибка Д'Анджело Расселла, который упустил возможность наказать свою бывшую команду. Финальная сирена зафиксировала минимальную победу «Лейкерс» — 102:101.

Этот матч показал, насколько хрупок нынешний состав «озёрников». Без Дэвиса команда сразу теряет свой рисунок, особенно в защите и на подборах. Хотя Ривз и Леброн выдали высокий уровень, одна игра на грани поражения с соперником уровня «Бруклина» — тревожный сигнал. Следующая встреча с «Клипперс» станет важным индикатором, насколько далеко команда может зайти в таком состоянии.

НБА — регулярный чемпионат
18 января 2025, суббота. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
102 : 101
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 38, Джеймс - 29, Винсент - 10, Хатимура - 10, Кристи - 7, Хэйс - 6, Кнехт - 2, Дэвис, Реддиш, Джеймс, Милтон, Джемисон
Бруклин Нетс: Расселл - 19, Уильямс - 15, Эвбуомван - 15, Джонсон - 13, Клауни - 11, Уилсон - 11, Клэкстон - 7, Симмонс - 6, Мартин - 3, Шарп - 1, Джонсон, Бикман
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Новости. Баскетбол
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