НБА сама себе выстрелила в ногу? Суперзвёзды в пролёте из-за новых правил

Ещё в прошлом сезоне НБА приняла правило, в котором говорится: если игрок не принял участия в 65 матчах регулярного чемпионата, он не имеет права претендовать на любые награды. Тем самым лига хотела искоренить участившиеся случаи распределения нагрузки, повысив вероятность появления самых топовых баскетболистов на паркете. Не кажется ли вам, что НБА этим самым решением немного выстрелила себе в ногу? Уже как минимум пять суперзвёзд чемпионата не смогут рассчитывать на попадание в символические сборные по итогам сезона, награду MVP, «Самого прогрессирующего» и «Лучшего защитника».

Джоэл Эмбиид

Джоэл Эмбиид Фото: Brian Fluharty/Getty Images

MVP НБА 2023 года в сезоне-2023/2024 не получил никаких индивидуальных наград как раз из-за пресловутого нововведения. Тогда Эмбиид провёл в регулярном чемпионате всего 39 встреч. Как вы понимаете, это меньше половины игр в регулярке. Даже не будь этого правила, вряд ли бы кто-то в здравом уме дал Джоэлу индивидуальную награду, так как это было бы совершенно неправильно. В межсезонье Джо-Джо заявил, что не будет принимать участия в сдвоенных матчах — и не соврал! Центровой и лидер «Филадельфии Сиксерс» провёл всего 13 встреч в сезоне-2024/2025, когда его команда сыграла 39. Получается, Эмбиид появился на паркете лишь в трети игр чемпионата. Во многом из-за того, что клубу не хватает главной звезды, «Фила» сейчас находится даже вне зоны плей-ин. В этом сезоне Джоэла снова беспокоит правое колено, и он уже точно не получит никаких наград.

Лука Дончич

Лука Дончич Фото: Getty Images

Если в то, что Эмбиид получит снова какую-то травму и в целом может не дотянуть до 65 игр за сезон, ещё можно было поверить, то Дончич начал регулярку просто феноменально. Он был в топ-3 гонки за звание лучшего игрока (MVP), тащил на своих плечах «Даллас». «Бродяги» находились в числе лучших команд Западной конференции, но различные микроповреждения и травма икроножной мышцы в матче с «Миннесотой» поставили крест на возможности побороться за хотя бы какую-то награду по итогам сезона. Лука — невероятный игрок, однако, к сожалению, именно различные «боевые ранения» мешают ему по ходу карьеры. Далеко за примером ходить не надо — в прошлом плей-офф словенец в финале выступал уже весь переломанный и обмотанный, как мумия, различными повязками и тейпами.

Паоло Банкеро

Паоло Банкеро Фото: Getty Images

«Орландо Мэджик» удивил многих на старте этого сезона. Команда в определённый момент шла второй-третьей, уступая лишь «Кливленду» и «Бостону» в турнирной таблице. Основа успеха: шикарная игра в защите, которая до сих пор является одной из лучших в НБА (второе место), а также выступления лидеров — Банкеро и Франца Вагнера. Травма Паоло, произошедшая 1 ноября, сначала не выбила команду из ритма, но с каждым последующим днём становилось всё более очевидно, что «магическим» не хватает звезды. «Орландо» упал на шестое место, а форвард лишь недавно оправился от повреждения. Звезда клуба из Флориды уже давно потерял шансы на награды, так как провёл всего девять матчей в чемпионате.

Джимми Батлер

Джимми Батлер Фото: Rich Storry/Getty Images

Лидер «Майами» последних лет продолжает распри с руководством за право уйти в другое место. Пэт Райли наказал Батлера за его прямую просьбу обменять его тем, что отстранил от участия в матчах. С учётом того, что Джимми и до этого пропускал игры, их уже скопилось ровно 17. Думаем, ни для кого не секрет, что форвард далеко не самый здоровый игрок, поэтому точно за оставшуюся часть чемпионата пропустит хотя бы одну встречу. Это, можно сказать, уже решённый вопрос. К тому же мы до сих пор не знаем, как развернётся его сага с уходом из «Хит». Может быть, Райли и вовсе откажется отпускать свою звезду, посадив её на скамейку. Понимаем, это довольно глупое решение, так как можно за Батлера получить несколько выборов на драфте НБА или хороших игроков, но от Пэта можно ожидать чего угодно!

Джа Морант

Джа Морант Фото: Getty Images

Буквально сегодня Морант не появился во встрече с «Сан-Антонио», тем самым разыгрывающий пропустил 18-ю игру в чемпионате. «Мемфис» идёт на третьем месте на невероятно плотном по результатам Западе, а Джа является главной звездой этой команды. Думаем, он точно мог претендовать на попадание во вторую-третью символическую сборную лучших игроков. Тем не менее уже всё… Правило 65 матчей не щадит никого! Да, Морант проводит не лучший свой сезон по статистическим метрикам, но, может быть, как раз всё дело в травмах. К тому же «Мемфис» стал намного сильнее по качеству баскетболистов в составе. Теперь всё внимание не только на разыгрывающем, а ещё и на других игроках.

Обиднее всего то, что, например, кто-то проведёт 65 матчей в чемпионате на среднем уровне, но будет претендовать на индивидуальные награды, а другой сыграет 64 встречи, но уже полностью лишился шансов на что-то. А команда второго, допустим, ещё и была на порядок лучше в чемпионате, чем клуб первого. Лига пытается вернуться в прошлое, когда провести меньше 75 матчей в сезоне считалось чем-то непозволительным. Пропускали же встречи только в тех случаях, когда у тебя уже не было возможности ходить. Сейчас же Адам Сильвер и его штаб хотят показать свою решительность в выборе мер по борьбе с лоад-менеджментом, но могут лишь разозлить игроков тем, что из-за этого правила они не получат наград.

Практически завершилась половина сезона-2024/2025, а Кевин Дюрант уже пропустил 10 матчей, Пол Джордж — 12. Ещё немного – и эти двое могут остаться без попадания в какую-либо символическую сборную, так как, честно, на MVP и другие призы они особо не претендуют. Теперь нужно думать не только о здоровье, но и о количестве сыгранных встреч в чемпионате, потому что именно от них зависит, получишь ли ты награду или нет. А уже от этого зависит твой контракт, который ты в будущем сможешь переподписать со своей командой. Как всем известно, попадание в символическую сборную кратно увеличивает цифры в твоём соглашении. Поэтому сейчас нужно думать не только о здоровье.