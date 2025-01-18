«Рано или поздно правда выйдет наружу». Открытая война в НБА — разве это не круто?

В начале января руководство «Майами Хит» отстранило Джимми Батлера на семь игр за то, что форвард в открытую запросил обмен из команды. Пэт Райли просто не смог стерпеть такой наглости и пошёл на данные меры. Но что происходило после этого?

Прежде всего стоит напомнить, что конфликт между этими двумя начался ещё в межсезонье, когда Пэт раскритиковал лидера клуба из Флориды за то, что он стабильно пропускает матчи. Но дело дошло до критической точки! Гениальный в прошлом тренер, а теперь президент «Майами» Райли после того, как поговорил с Батлером об его запросе на обмен, тонко уколол форварда, заявив: «Я понимаю нынешнее поколение игроков и то, что они хотят жить своей жизнью. Однако пока они связаны с нами контрактом, они нам что-то должны. В коллективном соглашении это указано. Так что никогда не стоит относиться к этому легкомысленно». Думаю, всем понятно, что эти слова предназначались именно Джимми.

Звезда «Хит» не остался в стороне и в саркастической манере ответил Пэту. Батлер во время общения с бариста сказал: «Это наш лучший парень! Видишь, я сделал тебе комплимент? Именно так и должны делать настоящие боссы, они помогают тебе расти, а не пытаются сломать». Довольно умно и оригинально, не так ли? После этого Райли захотел сообщить, что у него со всеми великими игроками были конфликты.

Пэт Райли девятикратный чемпион НБА в качестве игрока, тренера и менеджера «Когда у тебя есть великие люди, которые тебя принимают [у вас возникают хорошие отношения], а Карима Абдул-Джаббара можно считать одним из величайших. Однако когда у тебя в команде есть парень, который поддерживает тебя на протяжении девяти лет, но иногда не соглашается с тобой, то в этот момент начинается самое интересное. Постоянно возникают конфликты. У меня были конфликты со всеми великими игроками».

Общественность разделилась на два лагеря: одни — за Батлера и его желание уйти из команды, где, как он считает, его не ценят и не уважают, а другие — за Райли с его жёсткой дисциплиной и обязательствами. Пэт также заявил, что игроки «Хит» должны отдаваться, несмотря ни на что. «Будь тем, кем хочешь быть, но, вспоминая одну из великих библейских цитат, дайте Цезарю то, что принадлежит Цезарю. Игроки должны отдавать «Хит» то, что у них есть. Они могут заниматься какими-то другими своими вещами, однако не могут не выкладываться. Я объяснил игрокам, что, пока вы связаны с нами контрактом, вы должны нам. Об этом написано в вашем коллективном соглашении. Так что не стоит относиться к этому легкомысленно, у нас здесь очень сплочённая и мотивированная команда».

На этом ситуация немного отошла в тень, но слухи об обмене Батлера не утихали ни на секунду. Правда, всё меньше команд всерьёз упоминается в разговорах об этом. Основным претендентом на Джимми называют «Финикс Санз», а ведь раньше очень часто упоминались «Голден Стэйт Уорриорз» и «Хьюстон Рокетс», но последние вышли из борьбы за конфликтного форварда. У «Майами» же есть уйма претензий к своей звезде. Сообщается, что клуб приготовил 10-страничный список с жалобами на Джимми. Возможно, если ситуация между клубом и игроком ещё сильнее ухудшится и обмен не состоится, то этот документ окажется у каких-то юристов НБА.

«Майами» поступило несколько предложений по Батлеру, но до сих пор клуб не дал ответа ни на одно из них. Время дисквалификации Джимми подошло к концу, и он вернулся в матче с «Денвером». 18 очков, три подбора и две передачи — неплохие показатели, но все знают, что форвард может куда лучше. Особенно порадовало его лицо, когда оглашали состав перед встречей. Батлеру явно не хотелось находиться на паркете в футболке «Хит», но контрактные обязательства даже «мёртвого из могилы поднимут».

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«Майами» проиграл на домашней арене со счётом 113:133, а Батлер после матча заявил: «Честно говоря, все уже высказались, кроме меня. Так что пусть люди продолжают говорить, словно знают ответы на все вопросы. Рано или поздно правда всё равно выйдет наружу. А пока мы просто позволим этим разговорам идти своим чередом. Если я здесь, то выйду на площадку и буду играть». Этот сезон является последним гарантированным в контракте Джимми с «Хит». На сезон-2025/2026 у него есть опция игрока, но он уже ясно дал понять, что не собирается оставаться в клубе.

Ситуация накалена до предела, а Райли с «Майами» не торопятся из-за того, что хотят получить наибольшую выгоду из сделки. Просто, кажется, чем больше руководство «Хит» тянет с его обменом, тем больше падает интерес к самому Батлеру со стороны клубов, которые хотят усилиться здесь и сейчас перед дедлайном 6 февраля. Удастся ли Джимми покинуть команду в ближайшее время или же ему предстоит искать себе пристанище уже в межсезонье?