Возвращение блудного сына. Чего ждать от Алексея Шведа в «Зените»?

18 января изо всех утюгов разнеслась новость, что защитник Алексей Швед спустя полтора года возвращается в Единую лигу ВТБ. 36-летний баскетболист подписал контракт с петербургским «Зенитом» до конца текущего сезона.

Где пропадал Алексей и чего от него ждать в «Зените» — в материале «Чемпионата».

После возвращения из НБА Алексей Швед сначала выступал за «Химки», а затем на протяжении двух сезонов защищал цвета московского ЦСКА. Однако за эти два года он так и не смог стать чемпионом Единой лиги в составе армейцев. Защитник покинул столичный клуб по окончании сезона-2022/2023, когда ЦСКА даже не смог выйти в финал.

В СМИ сообщалось, что у него было несколько предложений, в том числе и от сербской «Црвены Звезды», которая выступала в Евролиге, однако спустя время он стал игроком китайского «Шаньси Лунгс». По данным статистического сайта Proballers, в первом сезоне в Китае Алексей Швед провёл 44 матча, в которых набирал в среднем 16,2 очка, 9,2 передачи и 6,0 подбора. Концовку сезона смазала травма Алексея. Он не смог принять участие во втором матче плей-офф, а в решающей встрече провёл на паркете всего лишь пять минут. В итоге «Шаньси» вылетел в первом же раунде.

В межсезонье Швед вошёл в статусе свободного агента. Предметных и серьёзных разговоров о возвращении в Единую лигу не было, и спустя некоторое время он подписал новый контракт с «Шаньси». Однако строгий регламент по легионерам внёс свои коррективы, и китайский клуб отдал предпочтение другим иностранным баскетболистам, отчислив Шведа. В свой второй сезон в Китае он принял участие в пяти встречах, набирая в среднем 6,2 очка, 4,4 передачи и 2,4 подбора. Алексей был без команды с начала декабря, но теперь он игрок «Зенита».

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль (слева) и Алексей Швед (справа) Фото: Единая лига ВТБ

Вполне возможно, что Швед так и не оказался бы в «Зените», если бы не серьёзнейшая травма Ксавьера Муна, из-за которой он выбыл до конца сезона. Это произошло 15 января, а уже спустя три дня петербуржцы нашли замену.

Как и говорилось выше — до подписания контракта с «Зенитом» предметных разговоров о возвращении в Единую лигу не велось. Скорее всего, это было связано с тем, что клубы отталкивали финансовые условия Алексея. Об этом публично говорил президент УНИКСа Евгений Богачёв. По его словам, агенты предложили казанцам услуги Шведа, но условия оказались «непомерными». Пошёл ли Швед на финансовые уступки при переговорах с «Зенитом» или же петербургский клуб прилично раскошелился — останется загадкой. Баскетбольный агент Станислав Рыжов сообщил «Чемпионату», что финансовые условия Шведа в «Зените» «будут держать в строжайшем секрете».

«Думаю, эту информацию будут держать в строжайшем секрете. Могу только предположить, что и Алексей не получил тех денег, к которым привык, всё-таки сейчас времена кризисные, но и «Зенит» продемонстрировал всем конкурентам, насколько сильны амбиции на титул. Уверен, что первая реакция руководителей ЦСКА, УНИКСа и «Локомотива»: «Вот везёт же сине-бело-голубым, три дня не прошло с момента травмы их основного игрока, а уже нашли финансовые ресурсы на то, чтобы шокировать рынок и подписать ещё более титулованного мастера», — сказал Рыжов.

Но это все дела, не касающиеся спортивной составляющей. А что же будет происходить на площадке у «Зенита» со Шведом?

Алексей Швед Фото: Единая лига ВТБ

Во время пребывания без команды Алексей занимался с индивидуальным тренером. Безусловно, многое будет зависеть от того, насколько быстро он вольётся в коллектив и систему Хавьера Паскуаля. Благо времени до плей-офф предостаточно, поэтому нет сомнений, что к постсезону Швед подойдёт в наилучшей форме. Но это при условии, что не будет травм, а ведь Алексею уже 36 лет.

Однако, несмотря на свой возраст, он точно станет главной движущей силой задней линии петербургской команды. Но не стоит забывать о наличии Дуэйна Бэйкона, который на данный момент является лидером «Зенита» и лучшим скорером. И главная дилемма заключается в том, как они будут делить мяч. При этом у обоих в карьере были равноценные партнёры, с которыми так или иначе нужно было считаться на площадке. Поэтому, скорее всего, рано или поздно они разберутся.

Очень интересно будет посмотреть, как Швед раскроет новых партнёров своими передачами. Тут невольно напрашивается параллель с Томасом Эртелем, который минувшие два сезона дирижировал атаками петербуржцев.

Так или иначе, после этого подписания возникло огромное количество вопросов, ответы на которые мы получим уже в ближайшие месяцы. Стал ли «Зенит» главным претендентом на титул? Спорно. ЦСКА, УНИКС и «Локомотив-Кубань» никуда не делись и не стали слабее. Швед может вдохнуть в «Зенит» новую жизнь, но не стоит забывать, что ни в «Химках», ни в ЦСКА Алексей так и не смог добраться до заветного титула чемпиона Единой лиги. Кто знает, может, это произойдёт именно в Санкт-Петербурге.

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