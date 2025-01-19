Опять проиграли. «Бостон» доказал, что талант без концентрации — это путь в никуда

«Бостон» снова столкнулся с реальностью: отсутствие ключевых игроков и собственные ошибки в решающие моменты стоили им победы. В матче с «Атлантой», где болельщики «Селтикс» надеялись на очередной выигрыш своей команды, встреча завершилась драмой в овертайме, а итоговый счёт стал ещё одним напоминанием о том, как легко можно растерять преимущество, если не быть на пике концентрации.

Перед игрой многие ожидали, что отсутствие Кристапса Порзингиса и Эла Хорфорда окажет весомое влияние на «кельтов». Впрочем, быстрый старт заставил забыть об этих потерях. Джейлен Браун с самого начала задавал тон. Энергия Брауна в атаке, плюс ошибки «Хоукс», быстро вывели хозяев вперёд на двузначное преимущество. И, несмотря на то что в защите у «Бостона» не всё было гладко, к концу первого четверти хозяева вели с солидным отрывом — 33:21.

Однако, как это часто бывает, уверенный старт не всегда ведёт к финальной победе. Вторая четверть стала для «Селтикс» настоящим испытанием. Сама игра начала склоняться в сторону гостей. Тейтум раздражённо реагировал на судей и едва не получил второй технический фол, а «Хоукс», перехватив инициативу, начали постепенно уменьшать отставание. К перерыву уже «Атланта» вышла вперёд — 52:48.

Трей Янг Фото: Maddie Malhotra/Getty Images

Третья четверть также не принесла ясности. Трей Янг снова включился в игру и увеличил отрыв «ястребов» с помощью лёгких бросков и дальних попаданий. Однако «Бостон» не сдавался, прибавив в защите и в атаке. Деррик Уайт и Притчард смогли вернуться на линию штрафных, а затем и выровнять игру, дождавшись своей возможности. За несколько минут до конца третьей четверти Тейтум точным трёхочковым выведет команду вперёд, и к последней 12-минутке «Селтикс» уже вели 78:73.

В четвёртой четверти всё шло к тому, что матч опять закрутится вокруг решающих минут. «Атланта» сделала свой ход, и «Бостон» с трудом удерживал преимущество. Ожесточённая борьба привела к тому, что за 3,5 секунды до конца счёт был равен — 104:104. После обмена штрафными бросками в концовке основного времени на площадке был уже полный хаос, а баскетболисты обеих команд набрасывались на мяч, как будто не было ни правил, ни стратегии.

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Теперь всё решалось в овертайме. Справедливости ради первые минуты дополнительного времени были более успешными для «Хоукс»: Джейлен Джонсон открыл счёт, а затем Трей Янг и компания укрепили лидерство. В свою очередь, «Селтикс» пытались что-то противопоставить. Жёсткие падения Брауна и несколько неудачных атак ещё больше усугубили ситуацию. В итоге «Атланта» в решающий момент воспользовалась ошибками и недочётами «Бостона», вырвав победу с отрывом в два владения.

Итак, после напряжённого и изнуряющего овертайма, победителем стали «Хоукс», одержавшие победу со счётом 119:115. Даже с потерями ключевых баскетболистов «Атланта» остаётся опасным соперником, а «Селтикс», несмотря на яркий старт, не смогли воспользоваться преимуществом и закончили игру с разочарованием. В последних 16 матчах команда Джо Маззуллы выиграла восемь раз и столько же раз — проиграла.