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НБА, Миннесота Тимбервулвз — Кливленд Кавальерс, 117:124: Донован Митчелл набрал 36 очков, результат 19 января 2025 года

Митчелл психанул и накидал «Миннесоте» 36 очков. Кто тут лучший? Конечно, «Кливленд»!
Артемий Берстенев
Кто тут лучший? Конечно, «Кливленд»!
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Энтони Эдвардс бросал как безумец, но это не спасло «Тимбервулвз».

«Миннесота» вернулась домой после яркой победы над «Нью-Йорком», но второй матч за двое суток оказался серьёзным испытанием. Против лидера Востока «Кливленда» команда выглядела хорошо только вначале, а итог встречи ясно показал, что на одном энтузиазме в этой лиге далеко не уедешь.

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Регулярка НБА. Турнирная таблица

Хозяева начали активно и, казалось, поймали нужный ритм. Первые 15 бросков Миннесоты включали 10 попаданий, семь из которых пришлись на трёхочковые. Энтони Эдвардс и Наз Рид обеспечили команде 11-очковый отрыв, но он держался недолго. Постепенно «волки» потеряли точность и позволили «Кливленду» перехватить инициативу.

«Кавальерс» даже без Эвана Мобли и Айзека Окоро не теряли времени даром. Донован Митчелл и Дариус Гарлэнд взяли игру в свои руки, а ошибки «Миннесоты» в защите лишь упростили им задачу. Уже во второй четверти гости не только догнали соперника, но и вышли вперёд. «Миннесота» сумела отыграться к большому перерыву (60:60), но это было скорее усилие вопреки, чем показатель стабильности.

Джулиус Рэндл и Донован Митчелл

Джулиус Рэндл и Донован Митчелл

Фото: David Berding/Getty Images

Первую половину вытянул Руди Гобер: он не промахнулся ни разу, набрав 15 очков, и добавил к ним 10 подборов. Однако его усилия оказались недостаточны, чтобы удержать «Кливленд» в третьем отрезке. Именно там гости сделали ключевой рывок — 16:5 в концовке четверти. Семь подборов в нападении за 10 минут — это приговор для «волков», которые в защите часто выглядели неподготовленными.

Заключительная четверть началась с того, что «Кливленд» набрал 10 очков подряд. Разрыв достиг 20, и шансов на камбэк почти не осталось. «Миннесота» сделала рывок ближе к финальной сирене, но реальной угрозы для гостей так и не создала.

Видео можно посмотреть на канале Cleveland Cavaliers в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Энтони Эдвардс завершил матч с 28 очками, но для этого ему понадобилось 22 броска, из которых лишь девять оказались точными. Руди Гобер и Джулиус Рэндл, блиставшие в первой половине, во второй заметно сдали, добавив к общему счёту всего 13 очков. У «Кливленда», напротив, все ключевые исполнители сыграли стабильно: Митчелл и Гарлэнд на двоих набрали 65 очков, полностью контролируя игру в концовке.

Итоговый счёт 124:117 в пользу «Кавальерс» подчёркивает проблему «Миннесоты»: плотный график и отсутствие концентрации против серьёзных соперников приводят к очевидным результатам. «Кливленд» же снова доказал, что даже с потерями в составе способен оставаться одним из главных претендентов на успех в этом сезоне.

НБА — регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
117 : 124
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 28, Рэндл - 20, Гобер - 17, Рид - 16, Макдэниелс - 13, Диллингэм - 12, Конли - 9, Александер-Уолкер - 2, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 36, Гарлэнд - 29, Джером - 15, Ньянг - 15, Аллен - 14, Уэйд - 8, Страс - 5, Леверт - 2, Меррилл, Портер, Томпсон, Тор, Тайсон
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