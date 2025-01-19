Команда Егора Дёмина — магнит для провалов. Что так не клеится на американской земле?

Новый драматичный сюжет в университетском баскетболе. Университет Бригама Янга (BYU), за который играет 18-летний россиянин Егор Дёмин, снова упускает победу в концовке, на этот раз – в напряжённой встрече с университетом Юты. Ошибки, которые преследуют команду весь сезон, стали ключевым фактором в этом матче: неиспользованные моменты на линии штрафных, уязвимость в защите и нервы, которые сдали в решающие секунды.

Вы читаете материал в рамках специального проекта «Чемпионата» «Путь Егора Дёмина в НБА». С остальными материалами вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке или кликнув по блоку снизу.

Одной из причин поражения стало выступление центрового Эзры Аусара. Бигмен Юты провёл одну из лучших встреч в карьере, набрав 26 очков с поразительной точностью — 11 из 15 с игры. BYU же явно не хватало инструментов, чтобы его сдержать. Аусар доминировал в «посте», особенно в начале второй половины, когда Юта совершила рывок 16:4, который стал переломным моментом в игре.

Егор Дёмин, который был заметен на протяжении всего матча, тоже оказался в центре внимания. Его данк за две минуты до конца овертайма вывел «Кугарз» вперёд, но дальше события развивались не в пользу команды россиянина. После этого Хантер Эриксон, бывший игрок BYU, реализовал ключевой трёхочковый, а затем добавил два штрафных, которые и стали решающими.

Егор Дёмин (с мячом) Фото: Chris Gardner/Getty Images

История Эриксона — ещё один аспект, добавляющий драматизма. Защитник покинул BYU в 2022 году, оказался в общественном колледже Солт-Лейк, а теперь вернулся, чтобы отправить бывшую команду в очередное разочарование. Его выступление, пусть и с помарками, в итоге стало определяющим. Особенно символичным был эпизод с его промахом мимо кольца на штрафном в концовке овертайма. Но даже этот момент не дал BYU шанса: последовавшая атака завершилась потерей.

BYU продолжает бороться с собой. Ребята Кевина Янга не реализовали 6 из 10 штрафных, в то время как Юта хоть и выглядела не лучше (17 из 32), всё же сумела использовать свои шансы. Особенно обидным стал промах одного из лучших штрафных исполнителей BYU Тревина Нелла за шесть секунд до конца, который мог бы сравнять счёт.

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Ещё один ключевой момент — провалы в защите на протяжении всего матча. Уязвимость под кольцом стала очевидной, когда Юта сумела набрать 42 очка в «краске». Несмотря на это, «Кугарз» остались в игре до самого конца, но в последние секунды всё снова сложилось против них. Теперь о счёте. Соперник Дёмина выиграл 73:72 в овертайме, оставив BYU с ещё одним поражением, которое войдёт в список «почти побед». Команда продолжает искать свою игру.

Что касается Егора, то его прогресс очевиден, но пока российскому таланту не хватает стабильности, чтобы закрывать такие матчи. У нашего игрока был шанс стать автором победного броска, но он, забрав подбор после неудачного штрафного Юты, не сумел поразить кольцо. Тем не менее на счету Егора девять набранных очков (4 из 12 с игры, где 1 из 5 — трёхочковые; 0 из 2 — штрафные), шесть подборов, две передачи и одна потеря.

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