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ЦСКА — Локомотив: результат матча регулярного сезона-2024/2025 Единой лиги от 19 января, как сыграли и какой счёт, аналитика

Это НБА или Единая лига? «Локо» и ЦСКА выдали атакующую феерию в Москве!
Андрей Антсон
Андрей Мартюк и Ливио Жан-Шарль
Аудио-версия:
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Один из ярчайших матчей всего сезона.

Если вы по какой-то причине пропустили этот матч, обязательно найдите возможность его посмотреть. Такое зрелище в баскетболе бывает нечасто! Напомню, «Локомотив-Кубань» начал регулярный сезон феноменально, но поражение от ЦСКА прервало их победный марш. После той игры команда Андрея Ведищева пережила несколько непростых отрезков.

Позже соперники встретились снова, и «Локо» взял реванш благодаря радикальному и эффективному оборонительному плану. Тогда армейцы набрали всего 65 очков — их худший результат в этом сезоне. Что же произошло в третьей встрече? Совершенно другой сюжет!

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 15:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
104 : 106
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Тримбл - 35, Аврамович - 23, Жан-Шарль - 11, Уэйр - 10, М'Бай - 9, Джекири - 7, Астапкович - 6, Антонов - 2, Курбанов - 1, Ганькевич, Ухов, Карпенко
Локомотив-Кубань: Мартюк - 27, Миллер - 16, Андерсон - 13, Кливленд - 12, Гудумак - 11, Темиров - 8, Елатонцев - 8, Емченко - 8, Узинский - 3, Коско, Ведищев, Уэйли

Составы команд остались прежними, без сюрпризов. Стоит отметить, что у «Локо» травмирован ключевой легионер Би Джей Джонсон. Можно было предположить, что краснодарцы снова сделают ставку на защиту и постараются повторить «низовой» сценарий. Но вместо этого обе команды сразу включили максимальные атакующие скорости и не сбавляли темп до финальной сирены.

С первых же минут Андрей Мартюк поразил своей игрой. Быстрые атаки, точные трёхочковые, данки — он попадал практически всё. Уже осенью Мартюк доказал, что является одним из самых полезных игроков в Единой лиге, но в этой встрече он показал себя настоящей звездой, не просто исполняя, но и демонстрируя лидерские качества.

Видео доступно в телеграм-канале VTB United League. Права на видео принадлежат РФБ.

Особенно приятно было видеть, как российский баскетболист в матче столь высокого уровня выглядел абсолютным лидером на паркете, не боялся брать игру на себя и вдохновлял команду. Эта уверенность передалась и его партнёрам, особенно Антониусу Кливленду. Хотя тот заработал два быстрых фола и на первых минутах уже ушёл отдыхать, вернувшись, он начал выдавать один впечатляющий момент за другим. Сложные дальние броски в отрыве? Легко. Зрелищные данки с сопротивлением? Без проблем.

Видео доступно в телеграм-канале VTB United League. Права на видео принадлежат РФБ.

В атакующем плане «Локомотив-Кубань» демонстрирует, пожалуй, самый вариативный и тактически глубокий баскетбол в Лиге ВТБ. Отработанная система позволяет Андрею Ведищеву смело ротировать состав и давать достаточное игровое время запасным. Почти в каждом владении железнодорожники старались доводить мяч «до верного».

ЦСКА бо́льшую часть матча находился в роли догоняющих. «Локо» неоднократно уходил в отрыв на очков семь, после чего Андреас Пистиолис вынужденно брал тайм-аут. Под бурные аплодисменты болельщиков на арене «Мегаспорт» армейцы каждый раз сокращали разрыв и выравнивали игру до следующего рывка соперника. Особо стоит отметить выдающееся выступление Мело Тримбла, который набрал 35 очков — это второй результат сезона во всей лиге.

В третьей четверти игроки «Локо» грамотно заставили Мело Тримбла схватить перебор фолов, из-за чего он был вынужден отправиться на скамейку, несмотря на свою «горячую руку». Тогда лидерство взял на себя Алексей Аврамович, который в четвёртой четверти после красивого попадания с фолом очень эффектно завёл трибуны, что придало дополнительный заряд всей команде, а атмосфера на арене стала совсем огненной.

Кульминация наступила в концовке, когда ЦСКА удалось догнать «Локо». Затем Андрей Мартюк получил травму после неудачного приземления. Ситуация выглядела неприятно, и лучше этот эпизод не пересматривать. Это особенно обидно, если учитывть феноменальную игру, которую показывал Андрей до этого момента.

Видео доступно в телеграм-канале VTB United League. Права на видео принадлежат РФБ.

Однако у «Локомотива» нашёлся достойный сменщик. Кирилл Елатонцев стал ключевым игроком в решающие минуты, оформив важнейший блок-шот за минуту до финального свистка. Благодаря этому и уверенной игре в концовке «Локо» впервые за два года сумел одолеть ЦСКА в Москве. Переиграть действующих чемпионов на их площадке, проявляя агрессию и уверенность с самого начала матча, — это действительно впечатляет. Если кто-то посчитал, что пара неудачных встреч выбила краснодарцев из числа претендентов на титул, то он явно ошибается.

После такого зрелища многие болельщики, вероятно, захотят увидеть эти команды в очной серии плей-офф. И этот сценарий выглядит вполне реальным!

Эту встречу можно показать даже тем, кто никогда не смотрел Единую лигу ВТБ. Такое зрелище способно впечатлить любого, а именно такие яркие и драматичные игры должны становиться визитной карточкой нашего чемпионата. Огромное спасибо обеим командам за фантастический матч!

Видео доступно в сообществе Единой лиги ВТБ в VK. Права на видео принадлежат РФБ.

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