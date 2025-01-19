Это НБА или Единая лига? «Локо» и ЦСКА выдали атакующую феерию в Москве!

Если вы по какой-то причине пропустили этот матч, обязательно найдите возможность его посмотреть. Такое зрелище в баскетболе бывает нечасто! Напомню, «Локомотив-Кубань» начал регулярный сезон феноменально, но поражение от ЦСКА прервало их победный марш. После той игры команда Андрея Ведищева пережила несколько непростых отрезков.

Позже соперники встретились снова, и «Локо» взял реванш благодаря радикальному и эффективному оборонительному плану. Тогда армейцы набрали всего 65 очков — их худший результат в этом сезоне. Что же произошло в третьей встрече? Совершенно другой сюжет!

Составы команд остались прежними, без сюрпризов. Стоит отметить, что у «Локо» травмирован ключевой легионер Би Джей Джонсон. Можно было предположить, что краснодарцы снова сделают ставку на защиту и постараются повторить «низовой» сценарий. Но вместо этого обе команды сразу включили максимальные атакующие скорости и не сбавляли темп до финальной сирены.

С первых же минут Андрей Мартюк поразил своей игрой. Быстрые атаки, точные трёхочковые, данки — он попадал практически всё. Уже осенью Мартюк доказал, что является одним из самых полезных игроков в Единой лиге, но в этой встрече он показал себя настоящей звездой, не просто исполняя, но и демонстрируя лидерские качества.

Видео доступно в телеграм-канале VTB United League. Права на видео принадлежат РФБ.

Особенно приятно было видеть, как российский баскетболист в матче столь высокого уровня выглядел абсолютным лидером на паркете, не боялся брать игру на себя и вдохновлял команду. Эта уверенность передалась и его партнёрам, особенно Антониусу Кливленду. Хотя тот заработал два быстрых фола и на первых минутах уже ушёл отдыхать, вернувшись, он начал выдавать один впечатляющий момент за другим. Сложные дальние броски в отрыве? Легко. Зрелищные данки с сопротивлением? Без проблем.

Видео доступно в телеграм-канале VTB United League. Права на видео принадлежат РФБ.

В атакующем плане «Локомотив-Кубань» демонстрирует, пожалуй, самый вариативный и тактически глубокий баскетбол в Лиге ВТБ. Отработанная система позволяет Андрею Ведищеву смело ротировать состав и давать достаточное игровое время запасным. Почти в каждом владении железнодорожники старались доводить мяч «до верного».

ЦСКА бо́льшую часть матча находился в роли догоняющих. «Локо» неоднократно уходил в отрыв на очков семь, после чего Андреас Пистиолис вынужденно брал тайм-аут. Под бурные аплодисменты болельщиков на арене «Мегаспорт» армейцы каждый раз сокращали разрыв и выравнивали игру до следующего рывка соперника. Особо стоит отметить выдающееся выступление Мело Тримбла, который набрал 35 очков — это второй результат сезона во всей лиге.

В третьей четверти игроки «Локо» грамотно заставили Мело Тримбла схватить перебор фолов, из-за чего он был вынужден отправиться на скамейку, несмотря на свою «горячую руку». Тогда лидерство взял на себя Алексей Аврамович, который в четвёртой четверти после красивого попадания с фолом очень эффектно завёл трибуны, что придало дополнительный заряд всей команде, а атмосфера на арене стала совсем огненной.

Кульминация наступила в концовке, когда ЦСКА удалось догнать «Локо». Затем Андрей Мартюк получил травму после неудачного приземления. Ситуация выглядела неприятно, и лучше этот эпизод не пересматривать. Это особенно обидно, если учитывть феноменальную игру, которую показывал Андрей до этого момента.

Видео доступно в телеграм-канале VTB United League. Права на видео принадлежат РФБ.

Однако у «Локомотива» нашёлся достойный сменщик. Кирилл Елатонцев стал ключевым игроком в решающие минуты, оформив важнейший блок-шот за минуту до финального свистка. Благодаря этому и уверенной игре в концовке «Локо» впервые за два года сумел одолеть ЦСКА в Москве. Переиграть действующих чемпионов на их площадке, проявляя агрессию и уверенность с самого начала матча, — это действительно впечатляет. Если кто-то посчитал, что пара неудачных встреч выбила краснодарцев из числа претендентов на титул, то он явно ошибается.

После такого зрелища многие болельщики, вероятно, захотят увидеть эти команды в очной серии плей-офф. И этот сценарий выглядит вполне реальным!

Эту встречу можно показать даже тем, кто никогда не смотрел Единую лигу ВТБ. Такое зрелище способно впечатлить любого, а именно такие яркие и драматичные игры должны становиться визитной карточкой нашего чемпионата. Огромное спасибо обеим командам за фантастический матч!

Видео доступно в сообществе Единой лиги ВТБ в VK. Права на видео принадлежат РФБ.