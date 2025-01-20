Йокич штампует трипл-даблы и играет вполсилы — легко, просто и красиво

Игра между и «Орландо» и «Денвером» завершилась закономерной победой гостей — 113:100. Никола Йокич продолжил свою феноменальную серию, став автором третьего подряд трипл-дабла, а для «Наггетс» это была девятая победа в последних 10 матчах с его участием. Этот успех пришёл в очередной раз благодаря слаженной командной игре, где все работали на результат, а в некоторых моментах выручал и индивидуальный класс.

Как бы ни казалось, что «Денвер» подходит к игре в статусе фаворита, на первых минутах «Наггетс» почувствовали, как тяжело будет противостояние с «Мэджик». В первой половине четверти хозяева набрали восемь очков за четыре минуты, тогда как гости выдали всего три. В это время в атаке «Денвер» выглядел растерянно — потери, неуверенные броски и даже очевидные ошибки, из-за которых Мэлоуну пришлось уже на первой минуте брать тайм-аут.

Хотя «Наггетс» быстро наладили атаку и сократили отставание до двух очков, проблемы с защитой никуда не исчезли. Особое внимание стоит уделить действиям Кентавиуса Колдуэлл-Поупа, который не только умело помогал атаке, но и проявил агрессивность в обороне, ограничив Джамала Маррея. Его попадания и защита на старте игры по-настоящему вывели «Орландо» в авангард.

Никола Йокич Фото: Пресс-служба «Денвер Наггетс»

Дальше началась работа Йокича. Своим первым рывком он показал, что не собирается допускать разгром, но и здесь не обошлось без не самых приятных моментов для «Денвера»: Пейтон Уотсон, сыгравший шикарно в защите, из-за локтя в лицо получил травму головы и не вернулся в игру. Этот эпизод, безусловно, добавил нервозности, однако тем не менее «Наггетс» смогли получить небольшое преимущество — 54:52 к перерыву.

После долгого затишья «Денвер» наконец-то включился в игру. Майкл Портер, скромничавший до этого момента, внезапно зажёг и выдал пару точнейших бросков, задав нужный ритм. «Орландо» цеплялся изо всех сил, не давая гостям слишком разгуляться, но так и не смог превратить свои хаотичные попытки в стабильное наступление.

Вот тут и началась самая весёлая часть для «Наггетс». Под конец третьей четверти они сделали рывок, который вывел их вперёд на 10 очков. Как только «Денвер» начал увеличивать скорость игры, «Мэджик» теряли инициативу, а Маррей и Йокич рвали защиту соперника в клочья. Сотни точных передач, контратак, растягивающих оборону «Орландо», дали свои плоды — 93:77 под конец третьей четверти. Йокич уже оформил трипл-дабл и был готов сесть на скамейку с пониманием, что победа в кармане.

Видео можно посмотреть на канале Orlando Magic в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Последняя четверть была лишь формальностью. «Денвер» играл спокойно — в итоге команда Майка Мэлоуна победила со счётом 113:100. Это не был матч с потрясающе интригующим финалом, но он показал, насколько «Наггетс» могут доминировать, даже когда играют не на максимуме своих возможностей.

Что особенно стоит отметить, так это личные достижения игроков. Никола Йокич продолжает свой феноменальный сезон, трижды подряд оформив трипл-дабл, и входит в топ-5 по всем ключевым статистическим категориям: очки, подборы, передачи, дабл-даблы, трипл-даблы и процент попаданий из-за дуги. В этом матче он не только повёл команду к победе, но и провёл на площадке всего 30 минут, совершив менее 10 бросков. Уход от излишней зависимости от одного игрока — залог успеха «Денвера» в этом сезоне.

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