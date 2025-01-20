Леброн — машина. Но «Лейкерс» — это не про борьбу с сильными соперниками

«Клипперс» вновь поставили «Лейкерс» на место, напомнив, кто настоящий хозяин Лос-Анджелеса последних 10 лет. Счёт в их противостоянии теперь 29-9 в пользу «парусников». И этот матч не стал исключением: сценарий был до боли знаком – «парусники» мгновенно взяли игру под контроль, а «Лейкерс» снова остались далеко позади, даже не помышляя о камбэке.

С первых минут «Клипперс» выглядели более организованными. Норман Пауэлл начал с семи очков подряд, Кавай Леонард уверенно включился в игру, а Ивица Зубац моментально установил контроль над трёхсекундной зоной. В то время как «парусники» чётко исполняли план, «Лейкерс» цеплялись за эпизоды. Несколько удачных бросков от Леброна Джеймса и Остина Ривза держали гостей на плаву в первой четверти, но вся картина игры говорила об обратном.

Ближе ко второму отрезку стало очевидно, что «Лейкерс» не могут отвечать на базовые действия «Клипперс». Партнёры Зубаца раз за разом находили его передачами, и тот буквально уничтожал фронткорт соперника. Энтони Дэвис выглядел подавленным — его 16 очков и 10 подборов не спасли ситуацию. Остин Ривз набрал 14 очков, но допустил пять потерь. Леброн, как всегда, делал всё возможное, завершив матч с 25 очками и 11 передачами, однако даже его усилий было недостаточно, чтобы завести команду.

Леброн Джеймс Фото: Katelyn Mulcahy/Getty Images

Попытки «Лейкерс» сократить 15-очковый разрыв после большого перерыва выглядели робко. Их провалы в защите и отсутствие идей в нападении играли на руку сопернику. В третьей четверти, когда отставание достигло 20 очков, стало ясно, что «Клипперс» контролируют не только ход матча, но и соперника. Тайрон Лю вновь превзошёл своих визави на тренерском мостике, поставив чёткую игру, где каждый знал свою роль.

Финальный рывок «озёрников», как часто бывает, оказался фальшивым. Несколько красивых передач Леброна на Руи Хатимуру и Джексона Хейза позволили сократить отставание до 11 очков, однако на этом всё и закончилось. «Клипперс» тут же отвечали сериями — Зубац завершал проходы под кольцо, Харден попадал из-за дуги, а Леонард наказал за нерасторопность защитников парой средних бросков.

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В итоге игра завершилась со счётом 116:102 в пользу «Клипперс». Это поражение вновь подчёркивает, насколько «Лейкерс» не готовы к встречам с командами высокого уровня. Игра в «краске» была полностью проиграна, подборы оставались за «Клипперс», а процент реализации бросков лишь усилил разрыв между командами. Ещё один повод «Лейкерс» задуматься над составом и системой.