Матч NCAA между «Мичиган Вулверинз» и «Нортвестерн Уайлдкэтс» стал ярким примером того, как мелочи и железная дисциплина решают всё. Команда Дасти Мэя, где блистает российский центровой Владислав Голдин, вышла на паркет с одной целью — стереть из памяти недавний провал с Миннесотой. И хотя игра была далека от идеала, «волки» взяли своё, дожав соперника как настоящие хищники.

Одним из ключевых факторов успеха стал как раз Владислав Голдин. 23-летний уроженец Нальчика провёл впечатляющий матч, набрав 31 очко, сделав восемь подборов и добавив к этому четыре блок-шота. Именно его игра в «краске» и умение принимать решения под давлением позволили Мичигану оставаться на плаву в самые сложные моменты.

Особенно выделился овертайм, где «Вулверинз» смогли перевернуть ход встречи. Команду не выбили из колеи ни ошибки, ни нервозность в концовке. Голдин заработал несколько критически важных фолов и хладнокровно реализовал штрафные. Его действия под кольцом, где он не только собирал подборы, но и навязывал свою игру, стали залогом успеха. Более того, команда россиянина показала грамотную защиту, особенно против лидеров соперника — Джейлена Лича и Брукса Барнса, которых удалось ограничить в решающие минуты.

Тем не менее игра не обошлась без сложных эпизодов. В последние 10 минут второй половины Голдин допустил технический фол, что дало Нортвестерну возможность сократить отставание. В этот момент казалось, что матч может уйти из-под контроля, но «Вулверинз» быстро вернули инициативу. Ключевой момент произошёл в концовке овертайма, когда Голдин заставил соперника ошибиться, заработал фол и оформил «+4» за 18 секунд до конца.

Видео можно посмотреть на канале Big Ten Men's Basketball в YouTube. Права на видео принадлежат TURNER SPORTS INTERACTIVE, INC.

«В нашей конференции каждый матч — битва. Здесь невозможно расслабиться даже на секунду. Мы учимся на ходу, и такие игры помогают нам расти», — заявил Голдин после финальной сирены.

Итоговый счёт — 80:76 в пользу «Мичигана». Этот результат стал важной вехой для команды, которая продолжает искать свою игру в условиях высокой конкуренции в конференции Big 10. Для Голдина это был один из лучших матчей в сезоне, но команда понимает, что впереди ещё много работы.