Взбешённый тренер и отказ от пресс-конференции. ЦСКА засудили в Единой лиге?

Вчера на арене «Мегаспорт» в Москве встречались действующий чемпион и лидер этого сезона Единой лиги ЦСКА с краснодарским «Локомотивом-Кубань», который в столице всегда почему-то показывает невероятный уровень игры. Матч получился на загляденье! В нём было всё: накал страстей от первой и до последней минуты, удаление тренера, невероятная игра от Мело Тримбла и Андрея Мартюка и красочная концовка. Но из-за чего вспыхнул Андреас Пистиолис и как это отразилось на ЦСКА?

106:104 в пользу «Локо», остаётся играть девять секунд в матче, а краснодарцы вводили мяч из-за лицевой линии. Владислав Емченко искал свободного партнёра, стоя за пределами площадки, в это же время Каспер Уэйр пытался всеми силами сдержать Дмитрия Узинского. В результате их борьбы игрок ЦСКА вылетел за боковую линию, что является нарушением правил при вводе мяча. За это Уэйр получил технический фол. Сразу же вспыхнули споры между армейцами и судьями. Алекса Аврамович пытался донести до рефери, что Узинский вытолкнул Каспера, используя при этом руку.

На самом деле, момент получился очень спорным. Если Узинский и нарушал правила, то только из-за того, что Уэйр буквально повис на его руке за мгновение до толчка, что тоже можно трактовать как фол. В итоге данный эпизод окончательно вывел из себя Пистиолиса, который дал волю эмоциям и вылетел на паркет высказать пару ласковых судьям. Греческий специалист чуть ли не с кулаками полез на официальных лиц матча — его практически сразу же обхватил Аврамович, дабы успокоить, а затем подключился Никита Курбанов, который не давал пройти к рефери. За своё поведение Андреас, естественно, получил техническое замечание. Для него оно оказалось вторым, и тренер ЦСКА был удалён, уйдя в подтрибунный тоннель. Ну, как ушёл… Остался досматривать встречу прямо в нём.

Эмоции Андреаса Пистиолиса Фото: Единая лига ВТБ

Уэйр и Пистиолис получили по «технарю», значит, «Локо» достались два штрафных броска. На линию встал Антониус Кливленд, но довольно неожиданно смазал обе попытки. Следом пришлось повторить вынос из-за боковой, потому что именно на этом остановилась игра ранее. На этот раз ЦСКА вынудил краснодарцев допустить потерю. В этом эпизоде к судьям ни у кого уже не было претензий. Армейцы разыграли мяч за семь секунд до конца встречи, на Тримбла стянулись сразу два игрока, но лидер столичной команды вовремя понял, что ему свободно бросить по кольцу не удастся, и отдал передачу на Аврамовича. Лучший защитник Олимпийских игр в Париже пульнул «трёшку», которая не достигла цели. 106:104 — победа «Локомотива-Кубань».

Алекса Аврамович удерживает Андреаса Пистиолиса Фото: Единая лига ВТБ

Если кто-то до сих пор обвиняет арбитров в том, что ЦСКА проиграл встречу, то хочется сказать, что и «Локо» недосчитался парочки свистков по ходу матча. Оценивать работу судей будет Единая лига ВТБ. Каждая из команд заслуживала победы в этой игре, но «Локомотив-Кубань» — больше. Железнодорожники спокойнее реагировали на сложности и могли не доводить до такой напряжённой концовки, закрыв противостояние намного раньше. Но получилось так, как получилось.

В ЦСКА же остались недовольны итогами матча и, главное, решением судейской бригады. Почему? Потому что ни один из представителей клуба не явился на обязательную пресс-конференцию после встречи. Возможно, это даже правильное решение. В связи с тем, что Пистиолис и кто-либо из игроков наговорили бы лишнего и ситуация бы обострилась ещё сильнее. Тем не менее Единой лиге необходимо будет оштрафовать армейцев за такое поведение. Регламент един для всех! Никто пока не позволял себе такого отношения. Понятное дело, что проигрывать в довольно спорной концовке — обидно и неприятно, однако нужно оставаться профессионалами, выйти и сказать хотя бы несколько слов. Впрочем, мы не роботы, людей переполняют чувства, порой очень негативные.