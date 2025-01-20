Дёмину не везёт с победами в США. А как у него с шансами на драфт НБА?

Путь в НБА всегда тернист и полон сложностей. Егору Дёмину, выступающему за университет Бригама Янга (BYU), знакомо это не понаслышке. Российский баскетболист играет в американской студенческой лиге NCAA, стараясь показывать свой максимум в каждом матче. Но в последнее время результаты его команды не радуют, впрочем, как и игра нашего таланта не является стабильной. Не время унывать, а необходимо двигаться дальше!

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На этой неделе BYU на выезде встретится с университетом Колорадо (Colorado Buffaloes), который находится в городе Боулдер. Матч запланирован на 22 января и состоится в 7:00 мск. Соперник команды Дёмина — аутсайдер конференции BIG12. «Буйволы» на данный момент проиграли все встречи своим оппонентам по дивизиону — 0-6. К тому же в целом по сезону идут с не лучшими показателями побед и поражений — 9-8.

Университет Колорадо — не самое известное учебное заведение с точки зрения игры в баскетбол, но явно и не худшее. Команда 16 раз в истории пробивалась в «Мартовское безумие» — плей-офф NCAA, а также неплохо себя показала в прошлом году. В 2024-м «буйволы» пробились во второй раунд, что уже можно считать небольшим успехом для университета. Самым известным игроком за всю историю Colorado Buffaloes можно смело считать Чонси Биллапса — чемпиона НБА и действующего тренера «Портленда».

Егор Дёмин Фото: Пресс-служба университета Бригама Янга

Вторым соперником Дёмина и компании станет университет Цинциннати из одноимённого города (штат Огайо). Это одна из самых известных программ в истории NCAA. За своё существование Cincinnati Bearcats одержал больше 1800 побед в студенческой лиге, 33 раза пробился в «Мартовское безумие» и дважды становился чемпионом (в 1961 и 1962 году). В этой команде выступал один из величайших разыгрывающих всех времён — Оскар Робертсон, а также огромное количество чемпионов НБА и просто игроков лиги.

Правда, в последнее время у университета Цинциннати не получается выйти в плей-офф NCAA — в последний раз команда участвовала в «Мартовском безумии» в 2019 году. В этом сезоне дела у известного учебного заведения идут не лучшим образом — две победы и четыре поражения в играх конференции. К слову, BYU имеет аналогичный результат. Цинциннати в среднем набирает 72,4 очка в NCAA, а пропускает 60,6. Разница составляет «+11,8». У университета Бригама Янга этот показатель даже лучше — «+13,2». Поэтому 26 января в 6:00 мск Дёмина и его команду ждёт интересный матч на домашней арене.

Предварительные позиции Егора Дёмина на драфте НБА Фото: «Чемпионат»

Давно мы не говорили о предположительных позициях Дёмина на драфте 2025 года. По версии авторитетных североамериканских изданий, специализирующихся на студенческом баскетболе, Егор практически по всем фронтам сдал. Оно и немудрено, так как по сравнению с началом сезона статистика и в целом игра нашего таланта ухудшилась. Как бы нам не хотелось говорить об обратном, но это реальность. Свою лепту, конечно, внесла травма, впрочем, стабильности в броске у Дёмина так и не появилось. В плане организации игры и видения площадки лидер BYU является не только лучшим в своей команде, но и во всей NCAA. Думаю, с этим вообще мало кто может поспорить.

18-летний россиянин находит партнёров по команде на любом участке паркета в каждом матче, набирая по 5,7 передачи в среднем. Будь у Егора снайперы чуть лучше, его статистика, наверное, была бы космической, но приходится работать с тем, что есть. Этим высказыванием не хотелось принизить ценность партнёров Дёмина, но состав и вправду далёк от идеала. Лишь ещё один баскетболист претендует на драфт 2025 года — Канон Кэтчингс. Да и он больше не снайпер, а «слэшер». BYU осталось провести 14 встреч в регулярном чемпионате. Времени для улучшения результатов остаётся не так много, как кажется. Поэтому нужно брать дело в свои руки и вести команду за собой.