«Зенит» подписал фейкового Стефа Карри. Почему Алексей Швед не приведёт клуб к успеху

15 января стало днём, когда любые турнирные перспективы и шансы «Зенита» на чемпионство по итогам сезона Единой лиги ВТБ начали рассыпаться на глазах, будто Танос щёлкнул пальцем. Подобной эпичности, как в «Мстителях», не было, но кое-что действительно щёлкнуло — колено лидера петербуржцев и основного разыгрывающего Ксавьера Муна. Уже через два дня «Зенит» официально объявил, что сезон для американской звезды завершён.

Тогда стало нервно за будущее команды, но была надежда, что сейчас руководство «Зенита» выйдет на рынок и постарается найти приемлемую замену. И новый игрок на позицию разыгрывающего действительно нашёлся, им стал многократный чемпион России уже 36-летний Алексей Швед. Приемлемая ли это замена Муну, что на целых шесть лет младше? Едва ли.

SMM-служба «Зенита» постаралась проявить креатив, анонсируя подписание Шведа, сначала опубликовав загадочное послание: «Вы обедали уже?» — и вызвав вопросы болельщиков. А затем выложив фотографию блюда высокой кухни с подписью «от шефа». После этого всего клуб официально объявил о переходе почему-то не Стефа Карри, а Алексея Шведа. Шеф, которого заслужили в Санкт-Петербурге, что ж.

Аналогия со шведским столом, конечно, считывается, всё-таки Швед имеет разнообразный арсенал бросков и передач, но было это уже пару лет назад, ещё до отправки Алексея в чемпионат Китая, об уровне которого что-либо сказать толкового не представляется возможным. Его статистика в прошлом сезоне неплохая: 15,9 очка, 9,1 ассиста и 5,8 подбора. Но нельзя не отметить тот факт, что в момент, когда «Шаньси Лунгс» уже в этом сезоне понадобилось освободить легионерское место в заявке, избавился клуб именно от россиянина. Получается, Швед, что не очень нужен и середняку китайского чемпионата, должен считаться усилением российской топ-команды и равноценной заменой Муну. Как-то это всё слишком сомнительно.

Алексей Швед в составе китайского клуба Фото: CBA

Плюс всем известны минусы Шведа, которые существуют вместе с ним многие и многие годы. Проблемы в игре в защите и с дисциплиной в нападении от него уже никуда не денутся. Даже эксперт Владимир Гомельский, отвечая на вопрос о перспективах Алексея в Единой лиге ещё в конце декабря прошлого года, отмечал: «Вопрос в том, сможет ли Швед изменить свой характер». В 36 лет кажется, что для этого уже поздно.

Стоит отметить, что главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль — приверженец теории игры, когда её система важнее отдельных личностей. В команде испанца могут быть звёзды, но сильны сине-бело-голубые в первую очередь своей структурой и умением играть в защите, что подтверждает любовь Чави к классическим небросающим «большим» Хантеру и Пойтрессу. Швед всю эту систему ломает, в нападении постоянно забирая мяч себе и бесконечно бросая в надежде на какие-либо попадания. А в защите кому-то вечно придётся играть «за того парня», хотя игроки уже привыкли, что Мун выкладывается на каждом участке площадки.

И это только часть этой проблемы. В то же самое время в «Зените» всё ещё есть звёздный Дуэйн Бэйкон, чей функционал в нападении и защите практически полностью повторяет арсенал Шведа — контроль мяча, броски, выпрашивание фолов и лень в обороне. Вряд ли «Зениту» поможет ещё один такой игрок.

Алексей Швед в составе ЦСКА Фото: Александр Щербак/ТАСС

Нельзя не сделать акцент и на успехах команд Шведа, а вернее, на их отсутствии. Последние свои трофеи разыгрывающий завоёвывал больше 10 лет назад, несмотря на то что после этого играл в топовых «Химках» и в практически непобедимом ЦСКА. Вероятно, Швед сам по себе приносит неудачу, либо же это классическая судьба команд, где есть одна всё позволяющая себе звезда.

Плюсы же от подписания Шведа кажутся не исчерпывающими — он один из немногих медийных российских баскетболистов, узнаваемых болельщиками, он дружит с капитаном «Зенита» Сергеем Карасёвым, команда нашла замену довольно быстро, чтобы возместить количественную потерю. Перекрывает ли всё это вышеизложенное и тот факт, что ещё неизвестно, когда Алексей в принципе сможет впервые сыграть за петербуржцев? Выводы напрашиваются сами.

А они, если продолжать аналогии, заданные пресс-службой «Зенита», в том, что болельщики, которым, будто туристам в дорогом отеле, пообещали шикарный шведский стол, но на деле получат яичницу с сосисками. Съедобно, конечно, но после классных американских бургеров уже не то. Посмотрим, сможет ли этот «шеф» приготовить другие блюда.