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НБА, Голден Стэйт Уорриорз — Бостон Селтикс, 85:125 Голден Стэйт крупно проиграл с 40-очковой разницей, результат 21 января 2025

«Бостон» унизил «Голден Стэйт». 40 очков разницы! Что случилось?
Артемий Берстенев
«Бостон» унизил «Голден Стэйт». 40 очков разницы!
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Это просто совпадение или дело в чём-то другом?

Противостояния «Бостона» и «Голден Стэйт» обычно вызывают дикий ажиотаж, но в этот раз интрига заметно поутихла. У хозяев паркета целая банда ключевых бойцов, включая Дрэймонда Грина, осталась за кадром, что серьёзно подрезало им крылья. А «Бостон» тут же почуял запах крови и, похоже, решил сыграть на полную катушку.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Начало матча обещало равную борьбу. Кристапс Порзингис быстро открыл счёт, запустив рывок гостей 8:0, но «Голден Стэйт» быстро пришёл в себя, сравняв счёт. До конца первой четверти команды шли вровень, пока Джейсон Тейтум не забил трёхочковый, а Люк Корнет не добавил два очка под занавес. Итог — 29:18 в пользу гостей, но интрига ещё жила.

Во второй четверти интрига начала исчезать. «Селтикс» добавили в скорости и точности, организовав рывок 18:3. Стефен Карри пытался держать «Уорриорз» в игре, набирая очки буквально в одиночку, но этого было недостаточно. Ошибки хозяев, включающие ненужные фолы и потери, только усиливали пропасть. «Бостон» на перерыв ушёл с солидным перевесом 54:39.

Третья четверть стала кошмаром для «Голден Стэйт». Попытки активизироваться после столкновения Эндрю Уиггинса с Дерриком Уайтом закончились ничем. Уиггинс наконец-то забил свой первый мяч за игру, но его статистика к тому моменту выглядела как издёвка. У «Селтикс» же всё получалось: Джейлен Браун и Джейсон Тейтум набирали очки с лёгкостью. После трёх четвертей счёт был уже 97:63, а зрители на арене начали готовиться к худшему.

Видео можно посмотреть на канале Motion Station в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Финальный отрезок превратился в тренировку для скамейки «Бостона». Основной состав получил заслуженный отдых, но даже резервисты продолжали увеличивать преимущество. «Уорриорз» выглядели растерянными и не смогли предложить ничего, что могло бы остановить гостей. Итоговый счёт — 125:85 в пользу «Селтикс».

Для «Бостона» это была не просто победа, а мощное заявление. Теперь их ждёт встреча с «Клипперс», и они явно не собираются сбавлять обороты. А вот «Голден Стэйт» остаётся только ломать голову над тем, как выжить в этом сезоне, пока травмы методично разбивают их мечты.

НБА — регулярный чемпионат
21 января 2025, вторник. 01:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
85 : 125
Бостон Селтикс
Бостон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 18, Муди - 13, Пост - 9, Сантос - 7, Шрёдер - 7, Хилд - 6, Уотерс III - 6, Луни - 5, Джексон-Дэвис - 5, Уиггинс - 4, Спенсер - 3, Пэйтон II - 2
Бостон Селтикс: Тейтум - 22, Порзингис - 18, Браун - 17, Притчард - 14, Хозер - 11, Холидэй - 10, Уайт - 8, Корнет - 8, Уолш - 6, Шейерман - 5, Хорфорд - 3, Кета - 3, Тиллман, Спрингер
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Новости. Баскетбол
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