«Бостон» унизил «Голден Стэйт». 40 очков разницы! Что случилось?

Противостояния «Бостона» и «Голден Стэйт» обычно вызывают дикий ажиотаж, но в этот раз интрига заметно поутихла. У хозяев паркета целая банда ключевых бойцов, включая Дрэймонда Грина, осталась за кадром, что серьёзно подрезало им крылья. А «Бостон» тут же почуял запах крови и, похоже, решил сыграть на полную катушку.

Начало матча обещало равную борьбу. Кристапс Порзингис быстро открыл счёт, запустив рывок гостей 8:0, но «Голден Стэйт» быстро пришёл в себя, сравняв счёт. До конца первой четверти команды шли вровень, пока Джейсон Тейтум не забил трёхочковый, а Люк Корнет не добавил два очка под занавес. Итог — 29:18 в пользу гостей, но интрига ещё жила.

Во второй четверти интрига начала исчезать. «Селтикс» добавили в скорости и точности, организовав рывок 18:3. Стефен Карри пытался держать «Уорриорз» в игре, набирая очки буквально в одиночку, но этого было недостаточно. Ошибки хозяев, включающие ненужные фолы и потери, только усиливали пропасть. «Бостон» на перерыв ушёл с солидным перевесом 54:39.

Третья четверть стала кошмаром для «Голден Стэйт». Попытки активизироваться после столкновения Эндрю Уиггинса с Дерриком Уайтом закончились ничем. Уиггинс наконец-то забил свой первый мяч за игру, но его статистика к тому моменту выглядела как издёвка. У «Селтикс» же всё получалось: Джейлен Браун и Джейсон Тейтум набирали очки с лёгкостью. После трёх четвертей счёт был уже 97:63, а зрители на арене начали готовиться к худшему.

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Финальный отрезок превратился в тренировку для скамейки «Бостона». Основной состав получил заслуженный отдых, но даже резервисты продолжали увеличивать преимущество. «Уорриорз» выглядели растерянными и не смогли предложить ничего, что могло бы остановить гостей. Итоговый счёт — 125:85 в пользу «Селтикс».

Для «Бостона» это была не просто победа, а мощное заявление. Теперь их ждёт встреча с «Клипперс», и они явно не собираются сбавлять обороты. А вот «Голден Стэйт» остаётся только ломать голову над тем, как выжить в этом сезоне, пока травмы методично разбивают их мечты.