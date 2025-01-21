Идеала не существует!? Йокич раздвигает рамки разумного в НБА

Никола Йокич, кажется, уже всем доказал, что на данный момент является лучшим игроком НБА, взяв три статуэтки MVP за последние четыре сезона. Кто бы мог подумать, что сербский центровой «Денвер Наггетс» не просто останется на своём элитном уровне в чемпионате-2024/2025, а будет выступать намного лучше. Джокер продолжает раздвигать рамки разумного в лучшей лиге мира, на своём примере показывая, что всё возможно!

«Денвер» образца прошлого сезона — один из лучших клубов Западной конференции во главе с Йокичем, который в среднем набирал 26,4 очка при 12,4 подбора и 9,0 передачи. В межсезонье клуб из Колорадо покинул Кентавиус Колдуэлл-Поуп, который являлся важнейшим элементом в обороне и атаке. Результаты «самородков» ухудшились в сезоне-2024/2025, но команда продолжает держаться в зоне плей-офф (четвёртое место) во многом благодаря феноменальной игре Николы.

В нынешнем сезоне он творит что-то невообразимое: 30,1 очка и 9,9 передачи — лучшие показатели в карьере, плюс 13,2 подбора и 1,8 перехвата в среднем за матч. Йокич никогда так не читал игру на своей половине площадки, как сейчас. Он показывает лучшие цифры в карьере практически по всем метрикам за исключением подборов. К тому же Джокер невероятно эффективен: его до сих пор не может никто сдержать в «краске», но поражает то, что он стал смертоносным и на дуге. Действующий MVP НБА в прошлом сезоне в среднем совершал 2,9 броска из-за дуги, реализуя 1,1 попытки. Теперь же он не только увеличил их количество — 4,4 броска, но и поднял реализацию просто на какой-то космический уровень.

Никола Йокич Фото: Chris Graythen/Getty Images

Вдумайтесь, Йокич за половину регулярного чемпионата реализует практически половину всех своих бросков с трёхочковой дистанции — 47,1%. Это лучший показатель в НБА с учетом тех игроков, которые совершили больше 100 попыток. В среднем Джокер отправляет в цель 2,1 «трёшки» за матч. Реализация просто сумасшедшая! Это больше, чем у Стефена Карри, Джеймса Хардена, Дэмьена Лилларда и Клэя Томпсона, а это, к слову, четыре из пяти лучших снайперов в истории НБА.

«Денвер» плохо начал сезон. На старте регулярки уход Колдуэлл-Поупа так сильно повлиял на команду, что она сперва не могла привыкнуть к новой реальности, так как долгое время выступала одним костяком. Но даже в трудные для клуба времена её лидер и главная суперзвезда достал из рукава ещё один козырь, показав всем, что нет предела совершенству и даже лучшему игроку в мире есть в чём прибавлять и куда расти. Нельзя просто взять и перестать восхищаться Йокичем! Несуразный огромный мужчина из Сербии унижает всех в НБА, как будто это видеоигра, а на самом деле всё происходит на наших с вами глазах.