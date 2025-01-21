Молчание, страх и влияние — в США спорт стал ширмой для грязных игр

Власть, молчание и страх – три слова, которые идеально описывают ситуацию в баскетбольной программе Университета Флориды, неожиданно оказавшегося в центре громкого скандала. Ассистент главного тренера Торин Грин обвинён в сексуальном насилии. Сотрудница спортивного департамента утверждает, что в марте 2024 года он пытался её поцеловать и приставал, несмотря на явный отказ.

Инцидент долгое время оставался тайной. Женщина не решалась сообщить о случившемся, опасаясь последствий, ведь Грин — не просто тренер, а часть команды, дважды выигрывавшей национальный чемпионат в середине 2000-х. Однако осенью она решила заговорить, став участницей расследования против другого фигуранта — главного тренера команды Тодда Голдена.

Грин, как и многие спортсмены, сделал успешную карьеру после окончания университета, но теперь его достижения отошли на второй план. На фоне растущих обвинений становится очевидным, что его статус и связи создавали вокруг него атмосферу неприкосновенности.

Между тем ситуация с Голденом выглядит ещё более скандальной. Расследование против него началось в 2023 году и уже привело к множеству обвинений: сексуальные домогательства, преследование женщин, отправление непристойных сообщений в соцсетях. Он якобы фотографировал женщин без их согласия, следил за ними и устраивал «случайные» встречи, на которые они не соглашались.

Тодд Голден Фото: James Gilbert/Getty Images

Согласно университетским правилам, подобное поведение строго запрещено. Контракт Голдена прямо гласит, что любые романтические или интимные отношения с подчинёнными и студентами недопустимы. Однако, несмотря на чёткие формулировки, механизмов контроля и защиты от злоупотреблений, похоже, не оказалось.

Сам Голден свою вину отрицает. В ноябре он заявил, что сотрудничает с расследованием, но при этом намекнул на возможность подачи иска о клевете. Правда, пока никакого иска в суд не поступало, что лишь усиливает скептицизм вокруг его заявлений.

Этот скандал ударил по университету, который славится своими успехами в спорте. Вместо разговоров о победах команда, занимающая пятое место в национальном рейтинге, теперь ассоциируется с кризисом доверия. Спортсмены и сотрудники университета оказались в двусмысленном положении, а болельщики с каждым днём задаются вопросом: как могли столь серьёзные нарушения остаться безнаказанными?

Торин Грин Фото: floridagators.com

На фоне всего этого молчание руководства университета лишь усугубляет ситуацию. Почему жалобы сотрудников не привели к немедленным действиям? Почему внутренние механизмы контроля оказались неспособны предотвратить подобные случаи? И, самое главное, кто в этой системе способен защитить тех, кто сталкивается с её изнанкой?

Университет Флориды теперь стоит перед серьёзным выбором. Либо он пойдёт на радикальные меры для восстановления репутации, либо попытается замять ситуацию, что, скорее всего, приведёт к ещё бо́льшим проблемам. В любом случае последствия будут ощутимы не только для самой команды, но и для всей системы американского студенческого спорта, где власть, молчание и страх всё чаще становятся прикрытием для скандалов.