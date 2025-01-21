Никто не менял спорт так, как он! Возвращение Майкла Джордана — это космос

Практически каждый человек, интересующийся спортом, знает историю об уходе Майкла Джордана из баскетбола. 6 октября 1993 года лучший игрок мира на тот момент после трёх чемпионств кряду в составе «Чикаго Буллз» объявил о своём уходе из НБА, сказав, что потерял интерес к игре. Ни для кого не секрет, что к этому его подтолкнула смерть отца. Джеймса Джордана убили 23 июля 1993 года. Он заснул в своей машине, а его застрелили два подростка, после чего сбросили тело с моста в реку.

Эм Джей переживал утрату и захотел воплотить мечту отца, который хотел, чтобы он стал бейсболистом. Получилось так себе, но хотя бы время помогло залечить раны. В новом виде спорта Майкл бы не самым ужасным игроком в истории, но и не особо выделялся. Так скажем, был середнячком. Никто не сомневался в том, что если бы Джордан в своё время выбрал бейсбол и продолжил упорно тренироваться, то он бы точно стал одной из легенд МЛБ, однако в тот момент времени и при тех обстоятельствах он оставался бледной тенью себя самого.

18 марта 1995 года всё изменилось! В бейсболе шёл сезон, а Джордан решил вернуться в баскетбол. В его пресс-релизе НБА было всего два слова: «I’m back» («Я вернулся»). Именно эти слова положили начало некоторым безумным вещам, но сначала немного вернёмся снова в прошлое. В 1993-м Майкл в шутку сказал, что для того, чтобы заманить его обратно в НБА, потребуется контракт на $ 300 млн ($ 614 млн на сегодняшний день). Тогда это звучало на самом деле безумно, потому что лучшие игроки мира в 90-х получали не так много, как сейчас.

Ларри Бёрд и Майкл Джордан Фото: Roxanne McCann/Getty Images

Например, Ларри Бёрд в сезоне-1991/1992 получил $ 7 млн, в сезоне-1994/1995 Мэджик Джонсон заработал $ 14,5 млн, но это всё равно капля в море по сравнению с той цифрой, которую озвучил Джордан. Понятное дело, что Майкл имел в виду сумму за долгосрочный контракт, однако всё равно тогда это казалось чем-то безумным. Тем не менее возвращение легендарного баскетболиста привело к экономическому феномену!

Американская компания Nike, с которой Джордан сотрудничал на протяжении всей своей карьеры в НБА, получила доход в размере $ 3,1 млрд! Просто попытайтесь осознать эти цифры… Одно действие привело к настолько впечатляющим дивидендам. Думали, на этом всё? Не тут-то было, возвращение привело к росту акций «Чикаго Буллз» на $ 2 млрд. В 75 раз выросла цена перепродажи билетов на матчи «быков» в НБА. За 12 часов после легендарного «Я вернулся» было продано 9 млн единиц товаров с изображением Джордана. Один фанат даже продал свой дом, чтобы купить место на трибуне за $ 80 тыс. на первую игру Майкла после возвращения в НБА.

Настолько впечатляющий контракт Джордан, о котором он в шутку говорил, конечно, с ходу не получил, но зато наверстал упущенное в 1997 и 1998 году ($ 30,1 млн и $ 33,1 млн). Тем не менее именно Его Воздушество оказал такое экономическое влияние на несколько компаний, «Чикаго» и НБА в целом, которое не снилось никому в истории. Бёрд и Мэджик сделали лигу узнаваемой, а Джордан возвёл её в абсолют не только своими искромётными выступлениями, но и своей фигурой, которая простиралась далеко за пределы баскетбола!