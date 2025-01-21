Идеальный ход — «Локомотив» не побоялся и рискнул. Но приведёт ли это к титулу?

Сезон Единой лиги ВТБ перевалил за свой экватор и движется в сторону плей-офф. Четко обозначены как фавориты, так и команды, которые будут бороться за участие в постсезоне. Если говорить о первых, то, безусловно, в этой когорте выделяется краснодарский «Локомотив-Кубань», претерпевший значительные изменения в межсезонье, которые в итоге пока что более чем оправдываются. «Чемпионат» рассуждает о реалиях и перспективах кубанцев.

«Локо» стал главным ньюсмейкером прошедшего лета. Сначала команду покинули лидеры Джейлен Барфорд и всё тот же Девон Акун-Пёрселл. Помимо этого, краснодарцы лишились и одних из лучших воспитанников — Александра Щербенёва и Захара Ведищева. А затем как гром среди ясного неба разразилась новость, что «Локо» расстаётся с главным тренером Александром Секуличем, который к этому времени уже вернулся в Краснодар после отпуска и был уверен, что продолжит работу в новом сезоне. Но даже эту новость красно-зелёные смогли затмить. После увольнения Секулича стало известно, что команду возглавит президент клуба Андрей Ведищев, который ранее не имел опыта работы главным тренером.

В предсезонных матчах у «Локо» получалось далеко не всё, и было непонятно, как команда проявит себя в официальных встречах. Однако опасения оказались напрасными: кубанцы при Ведищеве выдали лучший старт в своей истории, начав чемпионат с 9-0, а также обновили клубный рекорд по набранным очкам за один матч (127). Одной из претензий к предыдущему наставнику Александеру Секуличу было то, что он мало задействует российских баскетболистов.

«Мы многое сделали из того, что планировали, но ключевые моменты нашей стратегии на результат и одновременное построение команды вокруг российских игроков остались нереализованными. Именно это повлияло на итоги и командную химию в решающих матчах прошедшего сезона. Поэтому мы приняли решение прервать наше сотрудничество», — резюмировал Андрей Ведищев после увольнения Секулича.

Кирилл Темиров (с мячом) Фото: Единая лига ВТБ

Ведищев, сменив Секулича на посту главного тренера, подкрепил свои слова делом, и это принесло свои плоды. Ведущие молодые российские игроки прилично прибавили по минутам. Например, если в прошлом сезоне Кирилл Елатонцев проводил на площадке в среднем чуть меньше 15 минут, то уже в этом — почти 20. Кириллу Темирову вообще прибавилось почти 10 игровых минут — с 8 до 15. Да, прогресс больше всех выделяется именно у Темирова. Если в минувшем чемпионате он набирал в среднем 2,3 очка + 0,4 передачи, то в этом — 5,4 очка + 1,2 передачи. Помимо прочего, он берет на себя непростые и важные броски в концовках и, главное, уверенно реализует их.

Нельзя не сказать про игру «Локомотива» против прямых конкурентов из топ-4. Несмотря на то что кубанцы замыкают квартет в турнирной таблице, на деле «Локо» лучше всего играют против соперников из «большой четвёрки». Команда Ведищева одержала шесть побед в восьми встречах с ЦСКА, УНИКСом и «Зенитом». Дальше идёт ЦСКА — четыре победы, у «Зенита» — три, у УНИКСа — две. Самым жарким и интересным месяцем для «Локо» и болельщиков будет март, в котором кубанцы проведут аж пять матчей против команд из топ-4. Именно в них, скорее всего, будет распределение итоговых мест в турнирной таблице по итогам регулярного чемпионата.

Если подытоживать сезон «Локомотива» к данному моменту, то можно сказать, что игра стоила свеч. Да, в межсезонье команда пошла на кардинальные меры, и уверенности в том, что это точно сработает, отнюдь не было. Андрей Ведищев взял на себя двойную ответственность и не сплоховал. Легионеры всех себя отдают себя на паркете, россияне не теряются и приносят результат наравне с иностранцами. Что за этим будет стоять по итогам сезона? Вопрос риторический. Прямые конкуренты из топ-4 никуда не делись и не стали слабее, а кто-то даже усилился по ходу сезона. Но точно можно сказать, что «Локомотив» при всех вводных на равных будет биться за титул. Что из этого получится — увидим на паркете весной.