Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хапоэль Тель-Авив — Бахчешехир Колежи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Леброн Джеймс исполнил невероятный аллей-уп данк с нарушением на себе правил во время матча Лейкерс — Вашингтон: видео момента

Леброн Джеймс сделал нереальную красоту! А ему точно здесь 40 лет?
Артемий Берстенев
Леброн Джеймс сотворил нереальную красоту!
Аудио-версия:
Комментарии
Даже сын Короля был в шоке.

Леброн Джеймс снова заставил мир забыть о его возрасте. Ему 40, но на паркете он выглядит, будто вернулся в свои лучшие годы. В матче с «Вашингтоном» форвард показал, что возраст — лишь цифра, а гравитация для него не более чем рекомендация.

НБА — регулярный чемпионат
22 января 2025, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
111 : 88
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 29, Джеймс - 21, Ривз - 16, Финни-Смит - 16, Хатимура - 9, Хэйс - 8, Кристи - 5, Кнехт - 3, Винсент - 3, Джемисон - 1, Реддиш, Джеймс, Милтон
Вашингтон Уизардс: Кулибали - 17, Пул - 15, Кисперт - 15, Кузма - 12, Сарр - 10, Валанчюнас - 8, Джордж - 8, Каррингтон - 3, Вукчевич, Дэвис, Шампани, Гилл, Холмс

Середина второй четверти. «Лейкерс» ведут 40:35, Остин Ривз подбирает мяч после промаха Макса Кристи. Всё обычное, до тех пор, пока Ривз не замечает Леброна, стремительно мчащегося к кольцу. Пас в воздух, и в этот момент становится ясно: это не просто аллей-уп, это момент, который войдёт в хайлайты сезона. Джеймс взмывает ввысь и с грохотом вколачивает мяч через мощного центрового Йонаса Валанчюнаса, да ещё и зарабатывает фол.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Трибуны ревут, партнёры в восторге, а сын Леброна, Бронни, на скамейке закрывает лицо руками. Даже он, привыкший к чудесам отца, не мог поверить, что такое вообще возможно. Леброн в НБА уже более 20 лет, и за это время он переписал десятки рекордов. Но каждый раз, когда кажется, что форвард больше не сможет удивить, он достаёт из арсенала что-то, от чего даже соперники невольно аплодируют.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android