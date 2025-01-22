Леброн Джеймс сделал нереальную красоту! А ему точно здесь 40 лет?

Леброн Джеймс снова заставил мир забыть о его возрасте. Ему 40, но на паркете он выглядит, будто вернулся в свои лучшие годы. В матче с «Вашингтоном» форвард показал, что возраст — лишь цифра, а гравитация для него не более чем рекомендация.

Середина второй четверти. «Лейкерс» ведут 40:35, Остин Ривз подбирает мяч после промаха Макса Кристи. Всё обычное, до тех пор, пока Ривз не замечает Леброна, стремительно мчащегося к кольцу. Пас в воздух, и в этот момент становится ясно: это не просто аллей-уп, это момент, который войдёт в хайлайты сезона. Джеймс взмывает ввысь и с грохотом вколачивает мяч через мощного центрового Йонаса Валанчюнаса, да ещё и зарабатывает фол.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Трибуны ревут, партнёры в восторге, а сын Леброна, Бронни, на скамейке закрывает лицо руками. Даже он, привыкший к чудесам отца, не мог поверить, что такое вообще возможно. Леброн в НБА уже более 20 лет, и за это время он переписал десятки рекордов. Но каждый раз, когда кажется, что форвард больше не сможет удивить, он достаёт из арсенала что-то, от чего даже соперники невольно аплодируют.