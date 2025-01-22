Три четверти — всё, что нужно Николе Йокичу, чтобы писать историю НБА

Матчи между «Денвер» и «Филадельфией» обещают быть чем-то бóльшим, чем просто игра. Здесь пересекаются два последних MVP лиги, Никола Йокич и Джоэл Эмбиид, что гарантирует дополнительный интерес к их противостоянию. Но всякий раз, когда эти команды встречаются в Денвере, один важный элемент оказывается за кадром — Джоэл Эмбиид.

С 2019 года лидер «Филадельфии» появился в Колорадо лишь однажды. То травма, то «предосторожности», то внезапные повреждения. Болельщики в Денвере давно потеряли терпение: они уже не задаются вопросом, почему Эмбиид снова не играет, а просто принимают это как данность. Зато Йокич из года в год показывает шоу — и делает это без оглядки на отсутствие соперника.

Для сербского маэстро снова всё даётся легко: четвёртый подряд трипл-дабл — 27 очков, 13 подборов и 10 передач, и всё это за три четверти. Это уже седьмой раз в его карьере, когда он собирает серию из четырёх трипл-даблов. В НБА круче статистика только у Расселла Уэстбрука. И да, чтобы не забыли: все эти последние трипл-даблы Йокич оформил, даже не выходя на четвёртую четверть.

Игра «Денвера» — это симбиоз уверенности, скорости и точности. Когда один из ключевых игроков, Аарон Гордон, восстанавливался после травмы, он без лишних вопросов согласился начинать матчи со скамейки. Гордон признал, что так лучше для команды. Он провёл на паркете всего 22 минуты, набрал 19 очков, но этого хватило, чтобы оставаться одним из самых эффективных игроков вечера.

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Гибкость «Наггетс» особенно заметна сейчас, когда команда доминирует даже без необходимости напрягаться. Из последних 14 матчей она выиграла 11 — все с двузначным перевесом. С «Филадельфией» из-за её проблем с составом понадобилось минимум усилий: разгром 144:109.

Эмбиид, безусловно, остаётся важной фигурой в этой истории. Но его хроническое отсутствие в матчах в Денвере бросает тень на всё противостояние с Йокичем. Односторонние встречи уже успели надоесть болельщикам, которые хотят не только цифр в статистике, но и настоящей борьбы на паркете. Теперь, когда «Наггетс» включили чемпионский режим, очевидно одно: Йокич и его банда настроены творить легенду дальше. А вот «Филадельфии» стоит крепко подумать, как не превратиться в декорации для чужого триумфа.