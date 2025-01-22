Отдал пас-конфетку и дирижировал атакой! Команда Егора Дёмина празднует успех в Америке

За россиянином наблюдали скауты НБА, а университет Бригама Янга одержал важную победу в своей конференции.

Наконец-то университет Бригама Янга (BYU) одержал первую выездную победу в сезоне NCAA конференции Big 12. После серии провалов команда Кевина Янга всё-таки сломила сопротивление университета Колорадо. Матч получился неоднозначным, но важным: именно такие игры становятся поворотными в сезоне.

Вы читаете материал в рамках специального проекта «Чемпионата» «Путь Егора Дёмина в НБА». С остальными материалами вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке или кликнув по блоку снизу.

Первая половина прошла нервно и неубедительно. BYU ушёл на перерыв с преимуществом в одну атаку — 38:36, но игра команды была далека от идеала. Много ошибок, потери темпа и слабая работа на подборе давали Колорадо шансы оставаться в игре. Однако всё изменилось после перерыва. Шесть минут на старте второй половины — и преимущество «Кугарз» стало подавляющим. Рывок 23:2 похоронил все надежды хозяев, которые просто не справились с возросшей интенсивностью соперника.

Главным фактором победы стала эффективная командная игра. BYU показал 58,5% реализации с игры, 45,8% — из-за дуги и заставил соперника совершить 16 потерь. Прекрасный розыгрыш мяча обеспечили 16 результативных передач, а давление в защите позволило удержать контроль над ситуацией.

Видео можно посмотреть на канале AANBA во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат TURNER SPORTS INTERACTIVE, INC.

Егор Дёмин провёл один из своих самых ярких матчей в сезоне. Россиянин, помимо восьми набранных очков, отдал семь передач, сделал четыре перехвата и добавил к ним два блок-шота. Особенно выделялась его игра во второй половине, когда BYU удалось задать высокий темп и максимально эффективно использовать открытые зоны. Дёмин — важное звено в системе Янга, и этот матч подтвердил, что его роль в команде будет только расти.

Кроме Дёмина, на высоте был Ричи Сондерс. Он снова стал лидером BYU, набрав 25 очков и задав тон в атаке. Тревин Кнелл поддержал его четырьмя точными трёхочковыми и 14 очками, а Маут Маг добавил 11 очков и пять подборов.

Видео можно посмотреть на канале Big 12 Conference в YouTube. Права на видео принадлежат TURNER SPORTS INTERACTIVE, INC.

Итоговый счёт — 83:67 в пользу команды Егора. Эта победа не делает её фаворитом конференции, но доказывает, что она способна выигрывать в тяжёлых выездных условиях. Если BYU сможет сохранять такой уровень интенсивности, то позиция в Big 12 может существенно улучшиться. А Дёмин — это перспективный актив, за которым стоит следить. И, как писали американские СМИ, скауты НБА за ним пристально наблюдали.

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