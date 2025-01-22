Леброн стареет, но только по паспорту. Очередные рекорды от Короля

40-летний Джеймс за один день записал на свой счёт сразу два достижения!

«Лейкерс» на домашнем паркете разобрались с «Вашингтоном», обеспечив комфортную победу. Это был один из тех редких матчей, когда команда Джей Джей Редика контролировала игру почти от начала до конца, пусть и не обошлось без нескольких тревожных моментов.

Леброн Джеймс записал на свой счёт трипл-дабл — 21 очко, 13 передач и 10 подборов, а заодно обошёл Скотти Пиппена, заняв седьмое место в списке лучших по перехватам в истории НБА. Леброн также стал вторым игроком в истории лиги после Карла Мэлоуна, кто оформил трипл-дабл, будучи 40-летним баскетболистом . Ещё более впечатляюще выступил Энтони Дэвис: 29 очков, 16 подборов, пять передач и четыре блока. Дориан Финни-Смит также внёс весомый вклад, реализовав четыре из шести трёхочковых и набрав 16 очков. Остин Ривз добавил 16 очков и восемь передач, продолжая показывать свою ценность для «Лейкерс».

Начало матча оказалось нервным. Обе команды сразу допустили потери, а первый точный бросок состоялся только через минуту, когда Билаль Кулибали воспользовался провалом в защите хозяев. В ответ Руи Хатимура эффектно вколотил мяч в кольцо после передачи Леброна. «Лос-Анджелес» начал набирать ход: Дэвис реализовал трёхочковый и завершил аллей-уп от Ривза, а Финни-Смит дважды поразил кольцо из-за дуги. Первая четверть закончилась с комфортным, но не решающим перевесом хозяев — 29:23.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Во втором отрезке «Лейкерс» увеличили разрыв в счёте до 11 очков, но дали «Уизардс» шанс вернуться в игру. Несколько удачных атак в исполнении Кори Кисперта и Кайла Кузмы — и уже всего «-3». Именно в этот момент Леброн Джеймс напомнил, почему его называют Королём: точный бросок из-под кольца, эффектный данк и организованный проход вернули Лейкерс уверенность. Ривз добавил несколько результативных передач, а Финни-Смит снова блеснул точностью. К большому перерыву хозяева вели «+10» — 59:49.

Третья четверть началась с хаоса: серии потерь, неточных бросков, но «озёрники» быстро навели порядок. Дэвис продолжил доминировать под кольцом, Леброн отметился очередным трёхочковым, а Хатимура напомнил о себе точным проходом. Разница в счёте вновь выросла до 15 очков, однако «Вашингтон» проявил характер, сократив отставание до девяти ближе к концу четверти. Гэйб Винсент отправил в кольцо важный трёхочковый, вернув «Лейкерс» 12-очковое преимущество перед финальным отрезком — 89:77.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Заключительная четверть началась с очередной попытки гостей вернуться в игру, но «Лос-Анджелес» сразу дал понять, что шансов не оставит. Финни-Смит вколотил сверху, затем оформил ещё один трёхочковый. Леброн и Дэвис спокойно довели матч до логического завершения. Когда на табло оставалось меньше двух минут, на площадку вышли резервисты и… Бронни Джеймс.

Финальный счёт — 111:88 в пользу «Лейкерс». Несмотря на итоговую разницу, этот матч оставил вопросы. Команда позволяла сопернику слишком долго держаться на плаву, хотя были все возможности для полного доминирования. В играх с одними из слабейших команд лиги этого не должно повторяться. Следующий матч с «Бостоном» станет настоящей проверкой.