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Единая лига ВТБ отстранила на время судей, обслуживающих матч регулярного сезона между ЦСКА и Локомотивом-Кубань: скандалы

Прошло время, но скандал жив. Единая лига отстранила судей резонансной игры ЦСКА — «Локо»
Артемий Берстенев
Единая лига отстранила судей игры ЦСКА — «Локо»
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Ошибки признали, но повлияли ли они на итоговый результат матча?

Единая лига ВТБ дала официальный комментарий по поводу судейства в недавней встрече ЦСКА и «Локомотива-Кубань». В целом работу арбитров оценили как квалифицированную, но в последние две минуты основного времени было зафиксировано четыре ошибки. Лига подчеркнула, что эти эпизоды не повлияли на итоговый результат, однако в качестве меры ответственности судейскую бригаду временно отстранили от матчей, предоставив детальный отчёт с анализом допущенных ошибок.

Про тот самый матч:
Взбешённый тренер и отказ от пресс-конференции. ЦСКА засудили в Единой лиге? Взбешённый тренер и отказ от пресс-конференции. ЦСКА засудили в Единой лиге?
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На паркете «Мегаспорта» развернулось захватывающее зрелище. ЦСКА, бессменный фаворит, и «Локомотив-Кубань», который всегда находит в себе силы добавить против армейцев, сотворили невероятно напряжённый матч. Казалось, дело уверенно шло к овертайму, но финал оказался напряжённее, чем можно было представить. За девять секунд до сирены при счёте 106:104 в пользу гостей произошёл ключевой эпизод: Владислав Емченко вводил мяч из-за лицевой, а Каспер Уэйр отчаянно сдерживал Дмитрия Узинского. В итоге игрок ЦСКА оказался за пределами площадки — и тут же заработал технический фол.

Армейцы сразу же начали протестовать. Они утверждали, что Узинский толкнул Уэйра, используя руку. Судьи — Евгений Островский, Антон Круглов и Ярослав Орешин — однако, решили иначе, и это вызвало взрыв эмоций у главного тренера ЦСКА Андреаса Пистиолиса. Греческий специалист выбежал на площадку, чтобы выразить своё недовольство, что привело к его удалению. Для Пистиолиса это стало вторым техническим замечанием за игру, и он досматривал её уже из подтрибунного помещения.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 января 2025, воскресенье. 15:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
104 : 106
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Тримбл - 35, Аврамович - 23, Жан-Шарль - 11, Уэйр - 10, М'Бай - 9, Джекири - 7, Астапкович - 6, Антонов - 2, Курбанов - 1, Ганькевич, Ухов, Карпенко
Локомотив-Кубань: Мартюк - 27, Миллер - 16, Андерсон - 13, Кливленд - 12, Гудумак - 11, Темиров - 8, Елатонцев - 8, Емченко - 8, Узинский - 3, Коско, Ведищев, Уэйли

Ситуация, накалившаяся до предела, могла обернуться для ЦСКА шансом на спасение, когда Антониус Кливленд неожиданно промахнулся с линии штрафных. Однако армейцы не смогли воспользоваться возможностью: на последней атаке Алекса Аврамович смазал бросок из-за дуги, и победа осталась за «Локомотивом». ЦСКА не только упустил шанс на спасение, но и умудрился промахнуться даже мимо пресс-конференции.

Судейские ошибки признали, но их влияние на результат встречи лига категорически исключила. Такие споры, как показывает практика, неизбежны в матчах с таким уровнем напряжения. Однако Единая лига ВТБ, оставаясь верной принципам прозрачности, показывает, что готова разбираться в сложных ситуациях.

Согласны ли вы с решением отстранить судей после скандала в игре ЦСКА и «Локомотива»?

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