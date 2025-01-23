«Зачем развивать иностранца, который уедет — таких 95%». В «Енисее» раскрылся свой лидер

Красноярский «Енисей» стал настоящим открытием сезона-2023/2024 Единой лиги ВТБ. Доверившись новоприбывшим легионерам и тренеру, команда смогла заявить о себе и в четвёртый раз в своей истории пробиться в стадию плей-офф турнира. Особенно успешным год получился для Ксэвьера Ратэн-Мэйса: он не только установил рекорд результативности в Лиге ВТБ, но и привлёк внимание чемпиона Евролиги — мадридского «Реала». И пускай ни его, ни других иностранных игроков сохранить не удалось, в этом году у красноярцев всё в порядке. В обновлённом составе «Енисея» раскрылись несколько российских талантов, и один из них — капитан команды, центровой Сергей Балашов. В непринуждённом разговоре с «Чемпионатом» баскетболист рассказал, как проходит лучший на данный момент сезон в его карьере.

— Вы начали заниматься баскетболом в 14 лет — довольно поздно по меркам профессионального спорта. Как так вышло?

— Вообще случайно получилось, потому что изначально я занимался карате. Но опыт был максимально неудачный, и мне там сломали спину. Потом начал заниматься плаванием в целях реабилитации. И всё это было в период от 10 до 14 лет, где-то так. После начал ходить на мини-футбол, потому что друзья позвали. Там и мини-футбол был, и большой футбол. А потом мне почему-то резко захотелось пойти на большой теннис. Мама пошла записывать меня в секцию, а в это время друзья позвали: «Вот у нас в школе есть секция баскетбола, давай сходим». Мол, ты высокий, вдруг получится, заинтересует. Ну, я и сходил. Это было лет в 12, наверное, или в 13. Тогда я в первый раз соприкоснулся с баскетболом. Сначала это была просто школа, в которой учился, а потом уже позвали в спортивную школу. Всё закрутилось, завертелось.

— Расскажите немного о своём бэкграунде — семье, детстве, откуда вы родом.

— Родился в Москве, но где-то в три года, наверное, переехал в Питер. Не по собственному желанию, однако этому очень рад. Потому что мне ближе Питер всё-таки, Москва более далека. Семья обычная, рабочая, ничего сверхъестественного. Братьев нет, сестёр нет родных. До 18 лет жил в Питере, пока не переехал в московское «Динамо».

— При этом ваша молодёжная карьера начиналась в Питере.

— Сначала я был в «Спартаке» — был раньше такой питерский «Спартак». Если брать первый профессиональный опыт, он был именно там. Меня позвали от интерната в ДЮБЛ. Потом была молодёжка, но затем, к сожалению, «Спартак» закрылся. И меня пристроили в «Динамо». Тренер позвал.

— Давайте вспомним молодёжную Лигу ВТБ. Там вы были на волне успеха, считались молодым талантом…

— А сейчас что, уже не считаюсь молодым талантом? (Улыбается.)

— Знаете, мы при поддержке Единой лиги ведём рейтинг лучших молодых баскетболистов…

—… и меня почему-то там нет.

— Там ограничение — до 23 лет.

— Это всё враки. Надо судить по душе, а не по паспортным данным.

— Я обязательно это передам коллегам. Вернёмся к моему вопросу — как думаете, почему не получилось сразу набрать ход во взрослом турнире?

— Потому что между молодёжными командами и взрослым баскетболом очень большая пропасть. Если поставить в сравнение взрослую команду и молодёжку, это небо и земля. Ладно раньше ещё было такое, что можно из основной команды «спускать» игроков любого возраста, любой национальности. Как в своё время играли Ваня Ухов, [Артём] Клименко и какой-то ещё иностранец из «Автодора», помнится. Благодаря этому конкуренция возрастала, и было сложнее. Сейчас такого нет. Ты играешь со своими сверстниками, потом приходишь во взрослую команду, а там мужики по 30 лет, которые уже через многое прошли, играли в Евролиге и так далее. И тебе надо с ними конкурировать. Это очень сложно, особенно если ты физически не суперразвит.

Либо тебе природа недодала, либо ты сам не до конца развился ещё… Есть игроки, которые сами по себе поздние. Есть, конечно, некоторые ­— не уникумы, а просто такие люди, которым вообще без разницы. Он пришёл в молодёжку, 25 забил, а на следующий день пришёл в основную команду и там тоже смотрится как рыба в воде. Много очков не хватает, просто чувствует себя комфортно. Но в большинстве случаев для молодого игрока это всё равно стресс, волнение по поводу того, что надо угодить тренеру, и так далее. Это может тебя съедать. Поэтому нужно время всё равно.

Сергей Балашов в «Локомотиве» Фото: lokobasket.com

А у меня получилось так, что сначала вызывали в основную команду «Локомотива». Там было очень круто, хорошие воспоминания. Потом меня к основе «Зенита» подтягивали, уже в Суперлиге. Но это же не происходит так, что тебя бросают в основу и ты вместе с ними месяц тренируешься. Были моменты, когда я работал с молодёжкой «Локомотива», потом спускался на первый этаж и занимался сразу же с основой. И вся тренировка в итоге длилась пять часов. Без отдыха.

Я был очень рад, когда меня звали. Не мог жаловаться ни в коем случае. Но это было сложно. И когда тебя дёргают туда-сюда, при всех сильных качествах быстро адаптироваться тяжело, к сожалению. И поэтому, наверное, так долго, шаг за шагом, постепенно шло становление. Даже в первый год в «Енисее» у меня ещё происходило становление. Только на второй год я получил от тренера больше доверия, возможностей. И конкуренции было чуть меньше, потому что на мою позицию не сразу игрока подписали. Я мог больше показать — было больше прав на ошибку, грубо говоря.

— Конкретно в Лиге ВТБ ваша карьера начиналась в «Зените». Это сильная команда с серьёзной конкуренцией внутри состава. Это тоже повлияло на ваше становление?

— Конечно. Когда меня звали в основу, я поднимался из Суперлиги. Там на моей позиции были Антон Пушков и Джейлен Рейнольдс. Высокого уровня игроки, конкуренция была серьёзная. А на следующий год там уже были Густаво Айон, Колтон Айверсон. Они опытнее, намного сильнее и физически, и по скиллам. Мне, естественно, было очень сложно. Только из-за травм меня ставили в состав, иногда давали время поиграть. Это был очень приятный опыт. Выходишь, и сначала у тебя мандраж небольшой, который надо преодолеть. Потом вливаешься в игру. И когда вокруг тебя такие профессионалы, как Антон Понкрашов, Матеуш Понитка, Дима Хвостов, это, конечно, легче. Потому что они могут сделать всё для того, чтобы создать тебе удобную атаку. Но всё равно было сложновато.

— Сейчас, в 28 лет, вы проводите бесспорно лучший сезон в карьере. Как думаете, что помогло полноценно раскрыться?

— Достаточно большое доверие тренера, хороший коллектив. Если сравнивать прошлый сезон и этот, то сейчас у нас больше двигается мяч, больше атак у всей пятёрки, которая находится на паркете. В прошлом году у нас были очень классные игроки, это бесспорно. Джеремайя Мартин, Ксэвьер Ратэн-Мэйс, [Микаэль] Хопкинс, Бо Бич. Все высокого уровня, и было бы просто глупо не давать им играть. Если у тебя человек может стабильно набирать 20+ очков за игру и при этом создавать моменты для других, глупо не давать ему мяч. Но в этом году у нас более командный баскетбол. Поэтому я чаще получаю мяч. И тренер мне стал ещё больше доверять и давать возможность больше распоряжаться мячом. Теперь у меня больше шансов для атаки, для улучшения своей статистики. И поэтому сезон в индивидуальном плане, конечно, проходит лучше.

Сергей Балашов Фото: Иван Петухов, БК «Енисей»

— Когда накануне сезона стало известно, что ключевые легионеры покинут «Енисей», было ощущение, что вам пора выходить на собственный пик и закрепляться в стартовой пятёрке?

— Когда я увидел наш итоговый состав, понял, что будет мало легионеров, и это шанс начать больше проявлять себя. Опять же, возросло доверие тренера. Из-за этого у меня больше прав на ошибку, могу больше себя показать. Конечно, хотелось закрепиться в стартовой пятёрке. Знал, что достоин этого и могу взять эту роль на себя.

— Владимир Владимирович Петроковский говорил про вас: «Слишком воспитанный человек, чересчур мягкий. Надо ему научиться находить в себе спортивную злость, и тогда он способен громко заявить о себе». По личным ощущениям, в этом году в этом плане что-то изменилось?

— Мне такое уже не первый человек говорит. Стараюсь быть злее на паркете, но в жизни всё-таки оставаться хорошим, добрым человеком. Так я себя комфортнее ощущаю. На площадке, естественно, нет ни друзей, ни товарищей, кроме своих одноклубников. И я готов рвать и метать, стараюсь быть максимально агрессивным. Если сравнивать предыдущий сезон с этим, то, наверное, что-то изменилось. Может, стал наглее, начал меньше стесняться. Думаю, в этом есть правда.

— «Чемпионат» номинировал вас на участие в Матче всех звёзд Единой лиги. Надеялись ли вы войти в итоговую заявку? И не расстроились ли из-за того, что не попали туда?

— Если честно, чуть-чуть надеялся. Расстроился? Да нет… Было приятно вообще оказаться номинированным на возможное участие. Раньше такой возможности не было, к сожалению. Был рад, что несколько СМИ за меня проголосовали. Это уже очень приятное внимание. Естественно, попасть хотелось бы и хочется. Возможно, кто-то ещё откажется, снимется из-за травмы. Не дай бог, чтобы у кого-то травма случилась, конечно. Если не поеду, то какой-то трагедии, естественно, делать не буду. Три секунды погрущу, и всё. Пойдём дальше.

— В этом году вы начали чаще и лучше бросать с игры, сделали первый и второй в карьере дабл-дабл. Работали над этим в межсезонье? Или прогресс больше связан с тем, что теперь в «Енисее», как мы уже обсудили, нет ярко выраженного лидера в плане результативности?

— Летом, конечно, работал. Готовился и со специалистом по физподготовке, и с тренером по баскетболу в Турции. Мы сделали акцент на бросках, которые мне чаще всего приходится выполнять. И поэтому, может быть, психологически стало легче. Понимаешь, что ты над ним работаешь, значит, имеешь право на бросок. И он у тебя, скорее всего, залетит. Это если на первую часть вопроса отвечать. А то, что ушёл Ксэвьер… Как я говорил, у нас начал больше двигаться мяч. Игра стала более командной. И благодаря этому получается, что у всех игроков есть шанс на атаку. И в каждом матче любой может выстрелить. Иногда кто-то ловит хороший ритм, набирает свои очки и получает хорошую статистику.

Сергей Балашов и Джеремайя Мартин Фото: Maksim Konstantinov/Getty Images

— А за исключением того, что баскетбол стал более командным, отъезд Мартина, Ратэн-Мэйса и остальных сильно сказался на команде?

— Если так посмотреть, у нас иностранцы каждый год уезжают. Если не ошибаюсь, за пять лет, что я тут, и два-три года до этого, только Дастин Хог оставался на два сезона в «Енисее». Легионеры часто меняются. И смена игроков всегда сказывается. Надо притереться друг к другу, сыграться. Ну а то, что уехали высокого уровня баскетболисты, которые постоянно возились с мячом… Мы не могли заранее знать, что они вот так бы хорошо играли. Это было невозможно предвидеть. У Ксэвьера это был лучший сезон в жизни. У Мартина, по-моему, один из лучших. Предугадать, как Сандерс в этом году будет у нас играть, было невозможно. Если бы он, допустим, приехал и начал по 30 очков забивать, тоже было бы глупо ему не дать мяч. Так что всё поменялось в положительную сторону в том плане, что теперь все игроки могут себя проявить. В отрицательном плане, естественно, мы стали меньше выигрывать. Но это всё равно можно наверстать, потому что командный баскетбол лучше, чем играть в одиночку. Он более стабильный, более контролируемый.

— Сейчас в «Енисее» всего два легионера плюс белорус Владислав Близнюк. Как относитесь к позиции клуба по развитию россиян?

— Мне кажется, что самая правильная позиция — это развивать своих игроков. Нет смысла развивать иностранца, который уедет. А 95% всех иностранцев уезжают. Только в топ-клубах они могут оставаться, потому что им предлагают хорошие условия и комфорт. А так, естественно, лучше раскрывать своих игроков. Во-первых, чтобы в сборную можно было вызвать большее их число. Когда много российских парней играет, у тренера больше выбор. А это уже конкуренция, с ней интереснее становится.

Многие говорят, что, если всех иностранцев распустить и играть только русскими, качество игры упадёт. Скорее всего, так и будет. Но оно же упадёт не навсегда. Это всё навёрстывается. Когда-то появятся и российские Ксэвьеры, и российские Рейнольдсы. Просто на это нужно время. Они же тоже не родились такими. Постепенно всё было. Если посмотреть на Ксэвьера, он не сразу начал так невероятно играть. Рейнольдс, когда приезжал в «Зенит», совершенно другой игрок был. Так что просто время нужно дать. Но далеко не у всех клубов есть такая возможность. Поэтому подписывают легионеров.

— Как думаете, в нынешней ситуации российским игрокам в целом сложнее раскрыться на фоне доминирующих легионеров? Вы сами пережили нечто подобное в «Зените».

— Да-да-да. Знаете, если везде будут российские игроки, то все клубы будут в равных условиях. А так, когда условная МБА играет против какого-нибудь УНИКСа, ЦСКА, «Зенита», или «Локомотива», против них выходят уже сильные, состоявшиеся легионеры. Конечно, от этого можно получать больше опыта и пользы. Когда играешь против Рейнольдса, толкаешься с ним, быстрее набираешься опыта. И потом на тренировке против своих защищаться будет полегче. Это из плюсов того, что иностранцы есть. А когда их нет, всё во время упирается, к сожалению.

Сергей Балашов в матче с УНИКСом Фото: Иван Петухов, БК «Енисей»

— К слову, в «Енисее» вы капитан и один из самых возрастных игроков. Каково вам в роли лидера и наставника в раздевалке?

— Для меня лично это не особо заметно. Не ощущаю себя старшим товарищем или вроде того. Не люблю сам себе говорить, что я какой-то старый. Я чувствую себя молодо и поэтому стараюсь со всеми быть на одной волне — и с самыми молодыми, и со старшими. Общаюсь так, чтобы они не чувствовали какого-то давления. Когда я был молодой, мне было не очень комфортно общаться со старшими товарищами. Не потому, что они какие-то не такие. Это были суперзвёзды: Хвостов, Понкрашов, Трушкин, Зубков. Я на них по телевизору вчера смотрел, а сейчас они передо мной стоят. Как я могу к ним на ты обращаться? И вообще что-то попросить? Я просто остолбенел, и всё.

Сейчас понимаю, что ещё не достиг никаких огромных высот, чтобы в раздевалку дверь ногами открывать и говорить, что всем надо за мной ухаживать. Нет, конечно. Но если ко мне кто-то подходит за советом или с вопросом, естественно, я с радостью только помогу. Если вижу, что молодой игрок как-то замешкался, потерялся или заволновался, то, конечно, могу подойти и успокоить, подбодрить его.

Потому что мне этого, может быть, чуть-чуть не хватало. Пару раз было, что Зубков и Женя Воронов меня подбадривали, говорили, что всё в порядке, подсказывали. Это было очень приятно. Но никто же не будет как папочка за мной бегать и постоянно это говорить (смеётся). Поэтому я не стараюсь какой-то опыт передать, а просто хочу, чтобы всем в команде было комфортно находиться на площадке — со мной или без меня.

— Можете выделить кого-то из молодых парней в «Енисее»?

— В этом сезоне на меня хорошее впечатление производит Дима Сонько. Когда я пришёл, он не то что не умел защищаться, просто его никто не научил. И он не понимал, как это делать. Он знал, как бегать с мячом и забивать, потому что у него такая роль была в молодёжной команде. А тут он пришёл, и надо защищаться. Ну, не умеет. Сейчас он это преодолел, проделал хорошую работу. И вот в последние два сезона — особенно в этом — показывает, что он достаточно хорошо играет в обороне. Могу также выделить Влада Перевалова. Он, к сожалению, у нас не очень много играет, но на тренировках отлично себя показывает.

Захар [Ведищев] имел больше всего игрового времени среди нашей молодёжи. В «Локомотиве» он не супермного играл, но в молодые я бы его уже, наверное, не записывал. Он уже наиграл на то, чтобы его не считали молодым — переступил эту черту. Кто у нас там ещё остался?

— Артём Шлегель?

— Он, кстати, по сравнению с прошлым сезоном тоже спрогрессировал. Тоже стал лучше защищаться, более расторопный стал в нападении. Чего стоит один его доминирующий данк через Михаила Беленицкого! Это вставьте капслоком и, если можно, ещё Михаила отметьте.

— У нас как раз в прошлом месяце было с ним интервью.

— Если ещё будет интервью, добавьте от меня вопрос: какие ощущения по сей день от этого момента? Может, он спать ложится и пересматривает его (смеётся). Возвращаясь к вашему вопросу, у Артёма есть прогресс. Так что, наверное, вот этих троих ребят выделил бы. Потому что они раньше не получали больших минут в Единой лиге. Перевалова я больше знал игроком, наверное, в 3х3 — в жёсткий, физический баскетбол. Но на тренировках он хорош, правда. Произвёл положительное впечатление.

Сергей Балашов Фото: Иван Петухов, БК «Енисей»

— Расскажите, как развивались ваши отношения с тренером Арсичем — вы несколько раз отметили, что его доверие к вам возросло.

— В России есть стереотип, что сербские тренеры — жёсткие, очень агрессивные, крикливые. Когда его подписали, я подумал: «Ну, окей… Посмотрим, что это будет». До этого у меня в «Локомотиве» был Саша Обрадович, который очень эмоциональный, экспрессивный, строгий. Потом в сборной был Зоран [Лукич], о котором я наслышан, что он достаточно строгий тренер. Подумал, что меня и в «Енисее» что-то такое ждёт. Но оказалось, что Йовица, к счастью, очень спокойный, отзывчивый в плане тренировочного процесса. Не любит, чтобы команда была уставшая, особенно перед играми или в ходе сезона. Он не очень любит кричать на кого-то, предпочитает всё решать спокойно.

Так постепенно я начал к нему прислушиваться и понимать, чего он хочет от меня. И за счёт времени, проведённого в одной команде за эти полтора года, мы как-то притёрлись друг к другу. Я понимаю, чего и когда он от меня хочет, а он понимает, как правильно со мной себя вести. Бывали такие моменты на играх, что я заведусь, начинаю кричать на кого-то либо просто злиться сам на себя, потому что промазал или ещё что-то. И он обычно или к себе подзовёт, или замену произведёт и начнёт меня успокаивать. Был такой случай, когда мы на выезде обыграли ЦСКА в прошлом году. И там в моменте я очень завёлся, накричал на кого-то. На следующий день мы приехали в Красноярск, и Арсич меня подзывает. Думаю: «Наверное, поругать хочет». А он говорит: «Зачем ты злишься? Успокойся, ты хорошо играешь, всё замечательно». Я такой: «Ничего себе, спасибо большое». Было очень приятно.

— Это ваш пятый сезон в «Енисее». Насколько нам известно, прошлым летом у вас была возможность выйти из контракта, но вы этого не сделали. Планируете задержаться в Красноярске ещё дольше?

— У нас такой вид деятельности, что мы даже не знаем, что будет завтра. Могут позвать куда-то, сделать предложение, от которого не сможешь отказаться. Либо ещё что-то, не дай бог, может случиться… Но, естественно, мне тут нравится. Я люблю, когда мне дают игровое время. Тренерский штаб нравится, всё нравится. Однако я вообще не люблю загадывать. Обычно, когда загадываю, это либо не сбывается, либо происходит не так, как я хотел. Поэтому будь что будет. Летом посмотрим, какая ситуация сложится. Может, потом ещё одно интервью у меня возьмёте, а я расскажу, что было летом.

— Обязательно. А пока давайте немного поговорим об отношениях с местными болельщиками — видно, что в Красноярске вас любят.

— Отношения очень тёплые. Не могу назвать ещё какую-то команду, кроме нас и «Пармы», где вот так тесно общаются с болельщиками. Мы часто проводим мероприятия, мастер-классы — завтра как раз поедем. Есть одна болельщица, маленькая девочка. Я посчитал, она мне уже 22 подарка сделала за этот сезон. Она рисует либо меня, либо что-то связанное с «Енисеем». Это очень приятно. К тому же мы с болельщиками можем пообщаться, например, в моём телеграм-канале. Я что-то выкладываю, они пишут комментарии. В принципе, отношения очень хорошие. Можно сказать, что мы делаем нашу команду ещё интереснее, когда достаточно близки и открыты к фанатам. Из-за этого им, наверное, ещё больше хочется прийти на игру, поддержать нас. И за это можно сказать им огромное спасибо.

Подарки от болельщиков Фото: Из личного архива Сергея Балашова

— Теперь давайте поговорим о результатах. Снова сошлюсь на Владимира Владимировича Петроковского — он недавно сказал, что от команды ожидали больше побед в первой половине сезона. Что думаете по этому поводу?

— Ну, мы тоже ожидали, что у всех выиграем. «Вот сегодня матч с ЦСКА — наверное, проиграем» — мы не с таким ожиданием выходим [на площадку]. Каждую игру хотим выигрывать. Естественно, директор тоже этого хочет. Все хотят. Но получилось так, что мы очень долго притирались друг к другу, и предсезонка вышла смазанная. Что-то получалось, что-то нет. Первая игра с «Локомотивом» была вообще плохая. Потом против МБА чуть-чуть реабилитировались. Но мы всё равно долго привыкали друг к другу, не сразу начали понимать, какой баскетбол нам нужен — какая защита, какое нападение. И поэтому, наверное, отдали несколько побед в матчах, которые должны были забирать. Но этот год мы уже начали хорошо, достаточно ударно — и будем продолжать. Вот только с «Пармой» незадача произошла.

— При этом от шестого места «Енисей» отделяют три победы. Как оцените шансы команды на попадание в плей-офф?

— Как достаточно высокие. У «Автодора» — 10 побед, у «Пармы» — 12 — на три больше, чем у нас. «Нижний» тоже очень близко. Так что тут сложно предсказать. Но я считаю, что шансы у нас неплохие. Даже очень неплохие. Не стоит ехать к нам на игры и думать, что будет лёгкая прогулка. Может, иногда мы играем не очень стабильно. Можем проиграть «-30», однако потом с этим же соперником идти очко в очко. Так что я бы сказал, что мы очень непредсказуемая команда. В хорошем смысле.

— В целом как оцените прогресс «Енисея» за последние несколько лет?

— Думаю, прогресс очень заметный, в том числе со стороны популяризации. После октябрьской игры с «Самарой» мы встречались с Ильёй Поповым и Глебом Голдыревым. И даже они заметили, что к нам на матчи стало приходить больше людей, чем в то время, когда они тут были. По сравнению с моим первым сезоном зрителей стало намного больше. Это заслуга и клуба, и игроков. Стало больше мастер-классов, событий с болельщиками, мы начали с кем-то сотрудничать. Недавно выкладывали видео о сотрудничестве с «Медведь Холдинг», который машины продаёт. Сегодня снимали коллаборацию с кофейней Green House. Работа идёт. У нас появился собственный мерч. Развлечения для болельщиков в дни игр появились — говорят, очень достойные. Кто-то рассказывал, что даже на хоккее было не настолько много локаций, где можно повеселиться. Так что работа проделана хорошая. Достаточно привлекательно всё выглядит.

Сергей Балашов с болельщицей и маскотом «Енисея» Фото: БК «Енисей»

— Какие цели ставите перед собой на этот сезон?

— Хотелось бы сделать ещё парочку дабл-даблов. Обязательно в победных играх! Хотелось бы обновить свой рекорд по очкам, потому что он, к сожалению, был установлен в проигранном матче. Всегда приятно ставить рекорды, когда твоя команда ещё и побеждает. Потому что от поражений остаётся осадок. Ты вроде сыграл хорошо, а всё равно проиграли. И грустно из-за этого. Поэтому мне всегда хочется, чтобы наша команда выигрывала, а я мог больше влиять на это.

— А чего хотелось бы достичь до завершения карьеры?

— Я бы хотел сыграть за сборную в официальных матчах, на чемпионатах Европы или мира. Мне кажется, это цель и желание любого баскетболиста, которого ещё там не было. Потом хотел бы выиграть Единую лигу и Кубок России. Кубок я уже выиграл, но с «Локомотивом», где не был большой частью команды. Участвовал, выходил на площадку, но не самую важную роль играл. Так что хотелось бы взять Кубок, имея важную роль в команде. Чего бы ещё хотелось… Забить пару трёхочковых было бы неплохо. Надо начать, а потом, думаю, всё покатится и будет хорошо (улыбается).

— Чем занимаетесь в свободное от баскетбола время?

— Если есть какой-то выходной или свободный вечер, то провожу время с семьёй. Ходим в кино, гуляем или просто дома сидим. Если же я один дома, то это приставка, это звонок Шлегелю. Говорю: «Тём, заходи в Fortnite» (улыбается). Или звонок Сонько. Садимся и играем. В прошлом сезоне все вместе ходили в Warpoint — тоже так, поиграться. В этом сезоне времени мало, не получалось пока что. Но если про себя говорить, то это полежать и отдохнуть. Потому что я достаточно ленивый в жизненном плане человек.

— Как вам вообще живётся в Красноярске? Привыкли к сибирским холодам?

— В этом году, кстати, холода вообще не баловали нас. Даже наш белорус спрашивал, где холода. Потому что каждый раз, когда он сюда приезжал, было -30°С. И он не выходил никуда. Если выходил, потом часами грелся в отеле. А сейчас говорит, что ходит с расстёгнутой курткой и хотел пару деньков помёрзнуть.

Если быть честным, когда ехал сюда, не ожидал много хорошего. Думал, что город будет чуть-чуть поскромнее — сходить будет некуда, буду сидеть дома. Дом — тренировка, дом — тренировка. И невероятные морозы… Короче, думал, что будет сложно. Но в итоге оказалось, что это очень даже привлекательный город. Много мест, куда можно сходить и где я ещё не был. Наверное, сейчас все сибиряки будут ругать — красноярцы особенно — но я ни разу не был на «Столбах». Туда надо полтора часа пешком идти. Ну не могу я ходить! Не люблю, просто ненавижу ходить. Подниматься, потом ещё спускаться… Но в феврале будет большая пауза, и мы со Шлегой договорились, что всё-таки пойдём на «Столбы». Поставил себе такую маленькую задачку.

Ещё зоопарк тут очень крутой, мы каждый год ходим по четыре-пять раз. Потому что там и животных много, и природа, и свежий воздух. Очень нравится. Ездили в Дивногорск пару раз, там тоже очень красиво. Мама приезжала, я её туда возил. Есть очень много ресторанов, куда можно сходить вкусно покушать. Не все мне подходят, но у нас многие игроки любят часто ходить по ресторанам. Иностранцы тоже. Так что плюсов больше, чем минусов, это 100%.

Сергей Балашов с супругой Фото: Из личного архива Сергея Балашова

— У вас есть семья — жена и сын. Как им живётся с вами в Красноярске?

— Ребёнок в школу пошёл — в этом плане получилось хорошо. Он четыре года отходил тут в садик, а в сентябре пошёл в первый класс. Как родитель могу сказать, что это хорошо, потому что сын привык ко всему. За пять лет это только третья наша квартира. И если бы мы каждый год меняли команду, города и так далее, ему было бы не так комфортно. Поначалу, конечно, родным тоже не нравились морозы. Особенно жене, она очень мерзлявая. Но сейчас, как я и говорил, зима не очень суровая. И вообще, в прошлые годы она, можно сказать, привыкла чуть-чуть к холодам. Так что им тоже всё нравится, всё хорошо.

— Следите за баскетболом вне Единой лиги? Или, может, за другими видами спорта?

— Где-то до 22 лет я очень пристально за НБА следил. Но сейчас вообще интерес пропал. Только, наверное, плей-офф могу посмотреть, и то если по времени сходится. А так, хайлайты… И то уже не цепляет так, как раньше. Евролигу иногда смотрю. Интересно, потому что там достаточно контактный баскетбол. Мы играли в предсезонке с «Партизаном». Они третий раз друг друга видели, были совсем не готовы, но при всём этом нам показали все наши слабые стороны. Просто мастер-класс провели и продемонстрировали, почему они в Евролиге играют.

Что касается других видов спорта, то раньше за футболом следил. Сейчас тоже интерес пропал. Только если какой-то чемпионат мира, Европы или финал Лиги чемпионов, тогда да. А так, наверное, больше нечего. Разве что всякие медиакоманды… Вот надо мной, кстати, смеются всякие недоумки в нашей команде (улыбается), а я люблю Медиалигу посмотреть — медийный баскетбол, где много знакомых играет. Интересно за ними последить.

— Есть любимая команда в Медиалиге?

— «Хупсы» (улыбается). Вообще в Медиалиге очень прикольно всё сделано. Я бы хотел сходить, посмотреть, но, к сожалению, в Москве столько не бываю. Мы один раз ходили, кстати, со сборной на Moneyball. Было очень интересно.

— Можете поделиться каким-нибудь интересным фактом о себе, о котором мало кто знает?

— Вова Карпенко из ЦСКА подсадил меня на чай. Теперь покупаю себе чаи, он какие-то из них рекомендует. Недавно мне Захар [Ведищев] подарил доску, чтобы чай пить. На Новый год у нас был «Тайный Санта», мы командой отмечали, и мне подарили колбу для заваривания. Вот такое увлечение, чай попить люблю. Нравится эта церемония. У меня вообще мечта — в своей квартире сделать для этого отдельный уголок. Там будет стеночка, на которой много разного чая стоит, стол, телевизор с приставкой. Ещё мне в «Тайном Санте» Шлегель подарил виниловый проигрыватель. Представляю: винил играет, я включаю приставку… Это мой уголок счастья будет.