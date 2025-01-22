НБА — это круто, но не гарантия. Омари Спеллмен завершил путь в «Зените»

21 января «Зенит» официально объявил о расставании с американским форвардом Омари Спеллменом. Он присоединился к петербургской команде в июле 2024 года, однако ему не удалось задержаться даже до конца сезона. За этот период он принял участие в 23 матчах, набирая в среднем 10,7 очка и 3,2 подбора. Кроме того, форвард имел второй показатель в Единой лиге по точности трёхочковых бросков — 48,5%. Спеллмен успел завоевать в «Зените» кубок Кондрашина и Белова, а также стать обладателем бронзовых медалей Суперкубка. «Чемпионат» подводит итоги выступления американца в России.

Летом многие с воодушевлением отреагировали на новость о приезде Спеллмена. Почти 100 матчей в НБА, всего лишь 26 лет. Как будто неплохие вводные перед стартом нового чемпионата. После НБА он играл лишь в Южной Корее, поэтому выступление в Европе и, в частности, в России, было для него в новинку.

Первое, что бросилось в глаза — наличие трёхочкового броска, точнее, желание это делать. Очевидно, сказался период игры в НБА и, в частности, в «Голден Стэйт». Омари хорошо и эффективно растягивал оборону соперника, поднимаясь на дугу. Можно сказать, от него была тройная угроза: бросок, проход, передача. Но, помимо этого, Спеллмен не забывал и о прямых обязанностях «большого» — работе на щитах. По этому показателю Омари не выделялся — был лишь пятым в команде после Алекса Пойтресса, Винса Хантера, Дуэйна Бэйкона и Ксавьера Муна. Он был больше задействован в движении мяча, в стягивании на себя соперников и в работе в «посте» на обеих сторонах площадки.

Омари Спеллмен (справа) Фото: Единая лига ВТБ

Период карьеры Спеллмена в России точно нельзя назвать провальным. Омари более чем достойно себя проявил, и нет сомнений, что долгое время без работы он не пробудет. Кто знает, может, он ещё раз вернётся в Единую лигу.

Нет чёткого ответа, почему «Зенит» принял решение расстаться с американцем. И, наверное, мы этого никогда так и не узнаем. В петербургском клубе готовились к уходу Спеллмена ещё до встречи с «Пари НН», но вряд и руководство команды догадывалось, что придётся искать сразу двух новых игроков, ведь в той встрече тяжёлую травму получил Ксавьер Мун, который выбыл до конца сезона. Однако с этой задачей петербуржцы справились быстро, подписав буквально через три дня Алексея Шведа.

Кто же заменит Спеллмена? Пока остаётся лишь гадать. Никаких новостей или даже слухов откуда бы то ни было не приходило. Но всё же если опираться на опыт прошлых лет, то представляется, что Омари заменит также легионер. На самом деле «Зенит» третий сезон подряд сталкивается с тем, что приходится делать серьёзные изменения в составе прямо по ходу сезона. В сезоне-2022/2023 в середине чемпионата перешли Трент Фрейзер, Адриен Морман и Ройс Хэмм, под конец регулярного чемпионата сезона-2023/2024 — Джувэн Морган и Джош Карлтон. Как можно заметить, из всех вышеперечисленных остался только Трент Фрейзер. Заменит ли Спеллмена равноценный баскетболист, который сможет себя проявить настолько, что останется в команде и на следующий сезон — узнаем уже в ближайшее время.

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