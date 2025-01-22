Без шансов! ЦСКА разгромил «Автодор» и сохранил за собой первое место

ЦСКА подошёл к матчу с «Автодором» после яркого, но обидного по итогам противостояния с «Локомотивом» (104:106). Та встреча была настоящим зрелищем, однако концовка оказалась омрачена целым рядом судейских ошибок, из-за чего арбитров впоследствии временно отстранили от работы. Если честно, это немного испортило впечатление от, возможно, самого захватывающего матча сезона.

Но армейцев, вероятнее всего, волновал сам факт поражения, ведь оно позволило конкурентам из топ-4 приблизиться к ним в турнирной таблице. Чтобы сохранить позиции, москвичам была необходима победа над «Автодором».

Саратовский клуб, в свою очередь, переживает крайне сложный отрезок регулярного сезона. Ещё 19 января команда уступила «Зениту» (60:79), а в начале февраля ей предстоят встречи с «Локо» и УНИКСом. Всё это происходит на фоне ожесточённой борьбы во второй половине таблицы, где «Автодор» отстаёт всего на одно очко от шестого места, дающего прямую путёвку в плей-офф.

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис не стал вносить изменений в стартовую пятёрку. В то же время «Автодор» сделал ставку на Керема Кантера, который вышел с первых минут. Этот выбор оправдал себя — турецкий игрок стал лучшим снайпером команды в матче, набрав 22 очка.

Стартовые минуты встречи, как часто бывает в ключевых матчах Единой лиги, прошли в активной и динамичной борьбе. Однако, если во встрече с «Локо» армейцы поддерживали высокий темп до самого финального свистка, то здесь они довольно быстро перешли к размеренной и системной игре, чтобы реализовывать превосходство в классе над соперником.

И такой подход принёс свои плоды. ЦСКА демонстрировал высокую эффективность в атаке, в то время как «Автодору» явно не хватало ресурсов для сдерживания противника. Саратовцы нервничали, что приводило к простым ошибкам на обеих концах площадки. Уже в первой четверти армейцы добились максимального преимущества в 14 очков, что задало тон дальнейшему ходу матча.

Видео доступно в телеграм-канале VTB United League. Права на видео принадлежат РФБ.

А затем армейцы вспомнили, что мы живём в 2025 году — в эпоху победившего трёхочкового баскетбола. В этом компоненте ЦСКА стабильно входит в число лидеров лиги, особенно благодаря звёздным игрокам задней линии, таким как Мело Тримбл и Каспер Уэйр. Эти двое устроили сегодня настоящее шоу из-за дуги, раз за разом поражая цель дальними бросками. К большому перерыву разница в счёте достигла 19 очков, и казалось, что исход матча предрешён.

Видео доступно в телеграм-канале VTB United League. Права на видео принадлежат РФБ.

Однако стоит отдать должное «Автодору». Во второй половине они предприняли отчаянную попытку вернуться в игру. На этом отрезке ярче всего проявил себя Керем Кантер, который провёл настоящую звёздную четверть и завершил встречу с дабл-даблом (22 очка и 11 подборов). Отрезок остался за саратовцами, и в какой-то момент показалось, что гости смогут довести матч до нервной концовки.

Видео доступно в телеграм-канале VTB United League. Права на видео принадлежат РФБ.

Но не тут-то было. Мело Тримбл, который сохранил свою феноменальную форму после предыдущей встречи, не оставил сопернику ни единого шанса. Уже в начале четвёртой четверти он фактически закрыл все вопросы о победителе, продолжив точечно добивать соперника своими бросками. Итог — 29 очков на его счету и, возможно, лучшая двухматчевая серия среди всех игроков лиги в текущем сезоне с точки зрения индивидуальных показателей.

ЦСКА уверенно остаётся на первой строчке и готовится к сложной встрече с «Уралмашем», который состоится 26-го числа. А вот «Автодор» продлил свою серию поражений до трёх матчей, что, скорее всего, позволит их конкурентам ещё больше укрепить позиции. Весной саратовцам, судя по всему, предстоит тяжёлая борьба за попадание в плей-ин, а мечты о шестой строчке и прямой путёвке в плей-офф, видимо, придётся отложить.