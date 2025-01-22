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ЦСКА — Автодор: результат матча регулярного сезона-2024/2025 Единой лиги от 22 января, как сыграли и какой счёт, аналитика

Без шансов! ЦСКА разгромил «Автодор» и сохранил за собой первое место
Андрей Антсон
Никита Курбанов и Александр Петенев
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Мело Тримбл набрал сумасшедшую форму.

ЦСКА подошёл к матчу с «Автодором» после яркого, но обидного по итогам противостояния с «Локомотивом» (104:106). Та встреча была настоящим зрелищем, однако концовка оказалась омрачена целым рядом судейских ошибок, из-за чего арбитров впоследствии временно отстранили от работы. Если честно, это немного испортило впечатление от, возможно, самого захватывающего матча сезона.

Слишком серьёзные ошибки арбитров:
Прошло время, а скандал жив. Единая лига отстранила судей резонансной игры ЦСКА — «Локо»
Прошло время, а скандал жив. Единая лига отстранила судей резонансной игры ЦСКА — «Локо»

Но армейцев, вероятнее всего, волновал сам факт поражения, ведь оно позволило конкурентам из топ-4 приблизиться к ним в турнирной таблице. Чтобы сохранить позиции, москвичам была необходима победа над «Автодором».

Саратовский клуб, в свою очередь, переживает крайне сложный отрезок регулярного сезона. Ещё 19 января команда уступила «Зениту» (60:79), а в начале февраля ей предстоят встречи с «Локо» и УНИКСом. Всё это происходит на фоне ожесточённой борьбы во второй половине таблицы, где «Автодор» отстаёт всего на одно очко от шестого места, дающего прямую путёвку в плей-офф.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 января 2025, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
108 : 83
Автодор
Саратов
ЦСКА: Тримбл - 29, Жан-Шарль - 17, Уэйр - 14, Джекири - 12, Аврамович - 7, Ухов - 7, М'Бай - 7, Курбанов - 5, Карпенко - 4, Астапкович - 3, Антонов - 3, Абдулбасиров
Автодор: Кантер - 22, Беслач - 16, Агада - 12, Кроуфорд - 11, Джонс - 9, Клименко - 6, Халдеев - 3, Пранаускис - 2, Петенев - 2, Наумов, Яковлев

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис не стал вносить изменений в стартовую пятёрку. В то же время «Автодор» сделал ставку на Керема Кантера, который вышел с первых минут. Этот выбор оправдал себя — турецкий игрок стал лучшим снайпером команды в матче, набрав 22 очка.

Стартовые минуты встречи, как часто бывает в ключевых матчах Единой лиги, прошли в активной и динамичной борьбе. Однако, если во встрече с «Локо» армейцы поддерживали высокий темп до самого финального свистка, то здесь они довольно быстро перешли к размеренной и системной игре, чтобы реализовывать превосходство в классе над соперником.

И такой подход принёс свои плоды. ЦСКА демонстрировал высокую эффективность в атаке, в то время как «Автодору» явно не хватало ресурсов для сдерживания противника. Саратовцы нервничали, что приводило к простым ошибкам на обеих концах площадки. Уже в первой четверти армейцы добились максимального преимущества в 14 очков, что задало тон дальнейшему ходу матча.

Видео доступно в телеграм-канале VTB United League. Права на видео принадлежат РФБ.

А затем армейцы вспомнили, что мы живём в 2025 году — в эпоху победившего трёхочкового баскетбола. В этом компоненте ЦСКА стабильно входит в число лидеров лиги, особенно благодаря звёздным игрокам задней линии, таким как Мело Тримбл и Каспер Уэйр. Эти двое устроили сегодня настоящее шоу из-за дуги, раз за разом поражая цель дальними бросками. К большому перерыву разница в счёте достигла 19 очков, и казалось, что исход матча предрешён.

Видео доступно в телеграм-канале VTB United League. Права на видео принадлежат РФБ.

Однако стоит отдать должное «Автодору». Во второй половине они предприняли отчаянную попытку вернуться в игру. На этом отрезке ярче всего проявил себя Керем Кантер, который провёл настоящую звёздную четверть и завершил встречу с дабл-даблом (22 очка и 11 подборов). Отрезок остался за саратовцами, и в какой-то момент показалось, что гости смогут довести матч до нервной концовки.

Видео доступно в телеграм-канале VTB United League. Права на видео принадлежат РФБ.

Но не тут-то было. Мело Тримбл, который сохранил свою феноменальную форму после предыдущей встречи, не оставил сопернику ни единого шанса. Уже в начале четвёртой четверти он фактически закрыл все вопросы о победителе, продолжив точечно добивать соперника своими бросками. Итог — 29 очков на его счету и, возможно, лучшая двухматчевая серия среди всех игроков лиги в текущем сезоне с точки зрения индивидуальных показателей.

ЦСКА уверенно остаётся на первой строчке и готовится к сложной встрече с «Уралмашем», который состоится 26-го числа. А вот «Автодор» продлил свою серию поражений до трёх матчей, что, скорее всего, позволит их конкурентам ещё больше укрепить позиции. Весной саратовцам, судя по всему, предстоит тяжёлая борьба за попадание в плей-ин, а мечты о шестой строчке и прямой путёвке в плей-офф, видимо, придётся отложить.

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