Война Джимми Батлера с «Майами» — это сериал, который не заслуживает второго сезона

Джимми Батлер снова на первых полосах новостей — и снова не за свои достижения на площадке. Вопрос его будущего в «Майами» превратился в бесконечный сериал. Всё началось с осторожных слухов о возможном интересе со стороны других клубов, но быстро эскалировало: сначала появилась информация, что Батлер хочет уйти, затем — что он официально запросил обмен. Ответ «Хит» был предсказуемо жёстким: дисквалификация на семь матчей.

На прошлой неделе Батлер вернулся и провёл три игры. Выдающейся эту серию назвать сложно: Джимми выглядел скорее равнодушным, чем вовлечённым. Итог для команды — одна победа и два поражения. Казалось, что стороны достигли временного компромисса: Батлер играет, «Майами» ищут варианты обмена, хотя организовать сделку с учётом его желания оказаться в «Финиксе» — задача не из простых. Но спокойствие продлилось недолго. Уже во вторник стало известно, что Батлер снова настаивает на обмене. А «Майами», в свою очередь, ответили новой двухматчевой дисквалификацией. Причина — неявка игрока на командный вылет в Милуоки.

По данным инсайдера Шэмса Чарании, Батлер планировал добраться до Висконсина самостоятельно. Однако вместо этого руководство решило оставить его дома. После этого у «Хит» намечены пять домашних матчей перед дедлайном обменов, и клуб надеется закрыть этот вопрос до его наступления. Вопрос, правда, не только в том, чтобы найти партнёра для сделки, но и в том, чтобы минимизировать ущерб для всех участников этого хаоса.

Джимми Батлер (слева), сезон-2024/2025 Фото: Megan Briggs/Getty Images

Пока же потери несёт сам Батлер. Если ситуация не изменится, он лишится порядка $ 3,1–3,6 млн за девять пропущенных игр. При этом внутри команды атмосфера накаляется. «Клуб ведёт переговоры об обмене. Это стало невыносимым. Некоторые тренеры и игроки называют ситуацию хаосом. В «Майами» сейчас царит нервозность из-за Батлера», — сообщил Чарания.

Дополнительное напряжение создают юридические аспекты. Джимми, скорее всего, намерен оспаривать каждую дисквалификацию, чтобы сохранить зарплату. И даже если бы сам Батлер был готов махнуть на это рукой, профсоюз игроков не оставил бы дело без вмешательства. Права баскетболистов прописаны в коллективном договоре, и профсоюз обязуется защищать каждого члена. Если закрыть глаза на чрезмерные санкции в отношении Батлера, это создаст прецедент, который ударит по всем игрокам с аналогичными контрактами. Здесь на кону не только деньги Батлера, но и принципы, на которых держится профсоюз.

Теперь остаётся ждать. Вопрос не только в том, куда уйдёт Батлер, но и как долго «Хит» смогут терпеть этот цирк. Любой итог — обмен или сохранение Джимми в составе — покажет, насколько «Майами» способны справляться с кризисами. А сам Батлер рискует войти в историю как игрок, чьи внеплощадочные скандалы оказались громче, чем его игра.