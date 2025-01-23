Расизм в США повсюду?! Школьник показал, что «главное» на площадке — это крепкие кулаки

Выплеск эмоций в любом деле спорта — дело довольно привычное. Все любители баскетбола не раз видели, как орал на своих партнёров Майкл Джордан, за секунду «загорался» Дрэймонд Грин, было и ещё множество других примеров. Впрочем, одно дело, когда это касается профессиональных игроков, соревнующихся за самые высокие награды, а другое — когда агрессию выплескивают подростки.

3 января в городе Калхун (примерно час езды от Атланты, штат Джорджия) проходил матч между школами Соноравилль и Рокмарт. Казалось бы, кому какое дело до этой встречи? Однако у одного игрока сдали нервы: он сперва очень сильно оттолкнул от себя соперника, а когда тот поднялся с пола, целенаправленно ударил его по лицу, за своего напарника решил заступиться партнёр по команде, в итоге тоже получив по физиономии, но не так сильно, как первый. Размахивающего кулаками тренеры сразу же увели подальше с паркета.

Сразу же на повестке дня расизм! Чернокожий мальчик ударил двух белых сверстников. Конечно, многие, не разобравшись в ситуации, сразу понеслись писать гневные комментарии и унижать не только этого школьника, но и всю его расу. В дело вмешалась полиция, и не только из-за насилия, как все думали. В отчёте о произошедшем говорится, что 16-летний подросток не смог сдержать агрессию, потому что соперник неоднократно обзывал его словом на букву «Н», и он вышел из себя. Думаю, всем понятно, что речь о слове «негр».

Также в полицейском отчёте говорится, что несколько игроков команды из Соноравилля признались в том, что использовали расистские выражения в адрес чернокожих баскетболистов Рокмарта. По информации TMZ, главному бунтарю предъявлены два обвинения в нанесении лёгких телесных повреждений, что вполне обоснованно. Однако на повестке дня всё равно остаётся тема расизма: почему кому-то можно выводить из себя людей, используя при этом самые гнусные методы — оскорбления на расовой почве, и им ничего не будет.

Да, игрокам школы Соноравилль просто сошло с рук то, что они во время матча выводили из себя темнокожего игрока. Отвечать агрессией, возможно, было неправильным решением, однако поставьте себя на место того парня. Долго вы бы терпели издёвки в свой адрес? У каждого разный порог, после которого он бы вспыхнул, но, думаю, вы бы как минимум на повышенных тонах поговорили с обидчиком, а этот темнокожий парень выплеснул эмоции таким образом. В первую очередь никто его не защищает, во вторую — у любой конфликтной ситуации есть две стороны. И эти белые пацаны довели его до такого состояния. В остальном же разберётся полиция.