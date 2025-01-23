«Не поворачивайся ко мне спиной!» Отказал «Лейкерс» и возомнил себя пупом земли

В студенческом баскетболе страсти кипят нешуточные. Особенно когда дело близится к марту — самому важному отрезку в американской лиге NCAA, потому что именно тогда проходит плей-офф — «Мартовское безумие». Два последних сезона чемпионом турнира становился университет Коннектикута (UConn Huskies) во главе с Дэном Хёрли. Тренера в межсезонье сватали в «Лос-Анджелес Лейкерс», но он отказался пойти на повышение в НБА, оставшись в своём университете, чтобы продолжать творить историю.

Дэн отдаётся своему делу на максимум. Он всегда эмоционален и высказывает своё мнение, не отходя от кассы — сразу на паркете. Баскетболисты, играющие под его руководством, привыкли к его довольно агрессивной манере речи, однако рефери — нет. В очередном матче конференции Big East с университетом Батлера (Butler Buldogs) Хёрли за три минуты до конца первой половины накричал на судью во время тайм-аута. Всему виной то, что рефери повернулся к главному тренеру спиной, когда тот с ним разговаривал.

Видео можно посмотреть на канале New York Post Sports в YouTube. Права на видео принадлежат TURNER SPORTS INTERACTIVE, INC.

Как только главный тренер Батлера Тэдд Матта взял тайм-аут, Хёрли захотел что-то обсудить с судьей, который, в свою очередь, отвернулся от Дэна, что вызвало у того моментальный гнев. «Не поворачивайся ко мне спиной! Я лучший тренер в этом чёртовом виде спорта!» Всё это было сказано на повышенных тонах и с определённой долей эмоциональности и агрессии. Его команда в итоге одержала победу в овертайме со счётом 80:78, а Хёрли пришлось отдуваться на пресс-конференции за своё поведение во время встречи.

Дэн Хёрли двукратный чемпион NCAA, лучший тренер NCAA в 2024 году «Это мои слова? Да (смеётся). Я просто хочу, чтобы судьи хоть как-то общались. Также я хотел бы, чтобы они чаще снимали других тренеров, показывали, как другие сходят с ума в играх конференции Big East. Когда я беру тайм-аут и при этом не общаюсь с судьями, вижу, как другие специалисты ведут себя демонстративно, как и я. Я сам это создал. Я не жертва. Просто хочу, чтобы они не снимали меня 90% времени».

Многие в интернете и СМИ встали на защиту Хёрли, мол, он может позволить себе такое общение с судьями в связи с тем, что на самом деле является лучшим тренером в студенческом баскетболе, доказав свою состоятельность в NCAA. Стивен Эй Смит заявил: «Брат мой, ты можешь делать то, что пожелаешь. Ты лучший в своём деле! Что такого в том, что он стал немного демонстративным? И что такого он сказал о себе? На самом деле, он в чём-то не прав?»

Дэн Хёрли и раньше был невероятно эмоционален. Изменилось лишь то, что теперь к нему приковано огромное количество внимания из-за двух чемпионств кряду с «хаски».

Спорта без эмоций не бывает. Так скажем, это обратная сторона медали, которая всегда имеет место быть. Так или иначе, Хёрли привлекает невероятный интерес к студенческому баскетболу. Университет Коннектикута и до него был одним из самых известных учебных заведений в истории всеми нами любимого вида спорта, но Дэн вознёс UConn до небес своими двумя чемпионствами. В этом сезоне команда под его руководством не хватает звёзд с неба, впрочем, если он с ней возьмёт ещё один титул, то станет всего вторым тренером в истории, кому удавалось выиграть три чемпионства кряду (у Джона Вудена — семь трофеев подряд). Удастся ли Хёрли попасть в пантеон величайших со своим университетом?