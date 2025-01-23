Американский бэдбой вернулся в Россию! «Зенит» заполучил Окаро Уайта

22 января «Зенит» объявил о переходе форварда Окаро Уайта. Он был подписан на замену ушедшему из команды Омари Спеллмену. Уайт прекрасно известен нашим болельщикам, ведь «Зенит» стал третьим клубом из России в его карьере. О том, как он выступал ранее в Единой лиге и перспективах в команде из Санкт-Петербурга — в материале «Чемпионата».

Впервые в России Окаро Уайт оказался в 2020 году, присоединившись к УНИКСу. В сезоне-2020/2021 американец помог казанцам дойти до финала Еврокубка и Единой лиги ВТБ. После столь успешного сезона американец привлёк внимание клубов Евролиги и в итоге оказался в греческом «Панатинаикосе». В «ПАО» Уайт был не менее эффективен, полезен в Евролиге, а на просторах Греции завоевал с командой Суперкубок страны, а также дошёл до финалов Кубка и чемпионата Греции.

Окаро Уайт Фото: Пресс-служба БК УНИКС

Однако он не остался в команде и вернулся в Россию — в «Локомотив-Кубань». В первом же своём сезоне Окаро помог краснодарцам выйти в исторический для себя финал Единой лиги. После этого он остался и на второй сезон, что было впервые в его европейской карьере. «Локо» не смог повторить свой успех — выйти в финал, и в серии за третье место бился как раз с «Зенитом». К ней мы ещё вернёмся. Летом 2024 года Уайт покинул «Локомотив» и с того момента пребывал в статусе свободного агента. И только в январе Окаро обзавёлся новой командой — «Зенитом». Был в его карьере и период игры в НБА — 44 матча. Но последний раз Уайт выходил на паркет сильнейшей лиги мира более шести лет назад.

К игровым качествам Уайта вопросов и претензий быть не может. За время пребывания в Европе Окаро зарекомендовал себя как работоспособного баскетболиста, который всего себя отдаёт на паркете. Он может играть между позиций, как от третьего номера, так и при нужде до пятого. Уайт эффективен как в обороне, так и в атаке. В его арсенале имеется и трёхочковый бросок, но нельзя сказать, что по этому компоненту он лучше ушедшего Омари Спеллмена. Помимо этого, Уайт хорошо видит площадку и умеет грамотно и качественно отдавать передачи, что не всегда присуще игрокам его комплекции и функций.

А вот характер у Окаро будь здоров, если вдруг кто забыл или не знал. В 2023 году в финале Единой лиги Уайт, как и всегда, самоотверженно боролся, и в одном из игровых эпизодов столкнулся с игроком УНИКСа Луи Лабери. Это было так мощно, что после того эпизода Уайт потерял сразу четыре зуба! В плей-офф-2024 «Локомотив» вновь встречался с УНИКСом, и у Уайта было несколько стычек с Лабери. До этого Уайт в эксклюзивном интервью «Чемпионату» публично обвинил Лабери в том, что тот намеренно выбил ему зубы в финале.

«Он специально это сделал? Я уверен в этом. Но не злюсь на него. Мы с ним оба прекрасно понимаем, что, если бы это произошло на улице, я бы быстро его уделал. Но там, где я рос, принято вступать в драку только с тем, кто тоже хочет драться. А он как раз таки честной драки не хотел — ему надо было вывести меня из игры тем или иным способом. Я это воспринимаю как проделки несмышлёныша. Поэтому кулаком бы его бить не стал, но подзатыльник бы отвесил», — заявил Уайт.

Игроки «Локомотива-Кубань» оттаскивают Окаро Уайта от судьи Фото: Кадр из трансляции

Вновь постсезон. Серия между «Зенитом» и «Локомотивом» за третье место, к которой обещали вернуться. Окаро подошёл к судье, будучи недовольным его решением по фолу на сопернике во время борьбы за подбор, начал давить на него и кричать прямо в лицо. Партнёрам пришлось его буквально оттаскивать от рефери. В итоге Единая лига дисквалифицировала Уайта на пять матчей (один фактически плюс четыре условно), а также оштрафовала «Локомотив» на 500 000 рублей.

Однако расценивать это как потенциальную проблему для «Зенита» не стоит. Наоборот, возможно, именно он в хорошем смысле слова зажжёт огонь внутри петербургской команды и всей лиги. Таким бойцам рады любые тренеры, особо ценны они как раз в плей-офф. Безусловно, может смущать отсутствие игровой практики с весны, но Уайт – настоящий профессионал, поэтому нет сомнений, что он достаточно быстро войдёт в ритм.

«Зенит» решил не играть в лотерею (как это было в прошлом году с Джошем Карлтоном), которая в итоге не оправдала ожиданий. Петербуржцы пошли по протоптанной дороге: Уайт прекрасно знает реалии Единой лиги, особенности многих соперников и расклад сил. Оправдается ли это подписание? Узнаем в самое ближайшее время.

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