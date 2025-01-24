В НБА назвали пятёрки к Матчу звёзд. Леброн — есть, Карри — тоже. Кто ещё в списке?

НБА снова решилась на эксперименты с Матчем всех звёзд. На этот раз лига не ограничилась объявлением стартовых пятёрок, а выкатила свежий формат турнира, который якобы должен добавить огня шоу. Но вопрос остаётся: это действительно способ зацепить зрителей или просто очередная попытка замаскировать старый как мир формат под новую обёртку?

Составы вызывают смешанные чувства. На Востоке сразу два представителя «Нью-Йорка» — Джейлен Брансон и Карл-Энтони Таунс. Таунс, только начавший выступать за «Никс», сразу попал в стартовую пятёрку. Компанию им составляют Донован Митчелл из «Кливленда», Джейсон Тейтум из «Бостона» и Яннис Адетокунбо из «Милуоки». На Западе снова Леброн Джеймс, чья 21-я подряд номинация стала рекордной. Вместе с ним — Стефен Карри, Шей Гилджес-Александер, Никола Йокич и Кевин Дюрант.

Процесс отбора снова вызывает споры. Болельщики контролируют половину итогового результата, а игроки и медиа делят оставшиеся 50% поровну. И хотя такая система якобы должна уравновешивать популярность и профессиональное мнение, на деле всё выглядит иначе. Вот вам пример: Ламело Болл — абсолютный фаворит фанатов, но низкие оценки от игроков и журналистов оставили его за бортом стартового состава. А Виктор Вембаньяма, который был вторым по голосам медиа, тоже пролетел мимо пятёрки из-за слабых результатов в других категориях. Справедливость? Вопрос остаётся открытым.

30 января будут объявлены резервисты, которых выберут тренеры. Среди кандидатов — Лука Дончич, Энтони Эдвардс, Джеймс Харден, Дариус Гарлэнд, Тайриз Макси и многие другие. Но главная интрига связана не с игроками, а с новым форматом самого мероприятия.

В этом году Матч всех звёзд превратят в мини-турнир. Схема простая: четыре команды, три коротких матча. Побеждает та команда, которая первой набирает 40 очков. Команды соберут Шакил О'Нил, Кенни Смит и Чарльз Баркли через драфт из 24 игроков, четвёртая будет составлена из победителей Матча восходящих звёзд. На кону — $ 1,8 млн: победители унесут по $ 125 тыс. на игрока, а тем, кто финиширует третьими и четвёртыми, останутся только утешительные $ 25 тыс. Посмотрим, как зайдёт этот эксперимент.

Трудно предугадать, изменит ли новая структура восприятие Матча звёзд. Ведь проблема последних лет — далеко не формат, а полное отсутствие огня и соревновательного духа. Мини-турнир — это, по сути, отчаянная попытка оживить шоу: добавить интриги, подкинуть мотивацию через деньги и свежие правила. Но хватит ли этого, чтобы зажечь игроков и вернуть интерес зрителей? Узнаем уже в феврале.