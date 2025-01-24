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Матч всех звезд НБА 2025 года: кто примет участие в звездном уикенде и кто выйдет в стартовом составе, какой формат турнира, драфт

В НБА назвали пятёрки к Матчу звёзд. Леброн — есть, Карри — тоже. Кто ещё в списке?
Артемий Берстенев
В НБА назвали пятёрки к Матчу звёзд
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Возможно, присутствие некоторых удивит.

НБА снова решилась на эксперименты с Матчем всех звёзд. На этот раз лига не ограничилась объявлением стартовых пятёрок, а выкатила свежий формат турнира, который якобы должен добавить огня шоу. Но вопрос остаётся: это действительно способ зацепить зрителей или просто очередная попытка замаскировать старый как мир формат под новую обёртку?

Матч звёзд НБА Подробнее

Составы вызывают смешанные чувства. На Востоке сразу два представителя «Нью-Йорка» — Джейлен Брансон и Карл-Энтони Таунс. Таунс, только начавший выступать за «Никс», сразу попал в стартовую пятёрку. Компанию им составляют Донован Митчелл из «Кливленда», Джейсон Тейтум из «Бостона» и Яннис Адетокунбо из «Милуоки». На Западе снова Леброн Джеймс, чья 21-я подряд номинация стала рекордной. Вместе с ним — Стефен Карри, Шей Гилджес-Александер, Никола Йокич и Кевин Дюрант.

Процесс отбора снова вызывает споры. Болельщики контролируют половину итогового результата, а игроки и медиа делят оставшиеся 50% поровну. И хотя такая система якобы должна уравновешивать популярность и профессиональное мнение, на деле всё выглядит иначе. Вот вам пример: Ламело Болл — абсолютный фаворит фанатов, но низкие оценки от игроков и журналистов оставили его за бортом стартового состава. А Виктор Вембаньяма, который был вторым по голосам медиа, тоже пролетел мимо пятёрки из-за слабых результатов в других категориях. Справедливость? Вопрос остаётся открытым.

30 января будут объявлены резервисты, которых выберут тренеры. Среди кандидатов — Лука Дончич, Энтони Эдвардс, Джеймс Харден, Дариус Гарлэнд, Тайриз Макси и многие другие. Но главная интрига связана не с игроками, а с новым форматом самого мероприятия.

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В этом году Матч всех звёзд превратят в мини-турнир. Схема простая: четыре команды, три коротких матча. Побеждает та команда, которая первой набирает 40 очков. Команды соберут Шакил О'Нил, Кенни Смит и Чарльз Баркли через драфт из 24 игроков, четвёртая будет составлена из победителей Матча восходящих звёзд. На кону — $ 1,8 млн: победители унесут по $ 125 тыс. на игрока, а тем, кто финиширует третьими и четвёртыми, останутся только утешительные $ 25 тыс. Посмотрим, как зайдёт этот эксперимент.

Трудно предугадать, изменит ли новая структура восприятие Матча звёзд. Ведь проблема последних лет — далеко не формат, а полное отсутствие огня и соревновательного духа. Мини-турнир — это, по сути, отчаянная попытка оживить шоу: добавить интриги, подкинуть мотивацию через деньги и свежие правила. Но хватит ли этого, чтобы зажечь игроков и вернуть интерес зрителей? Узнаем уже в феврале.

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