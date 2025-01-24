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Никола Йокич попал по кольцу с 24 метров во время матча НБА: видео момента

Вы это видели? Никола Йокич запульнул в кольцо с 24 метров — и попал!
Артемий Берстенев
Никола Йокич запульнул в кольцо с 24 метров!
Аудио-версия:
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Мяч пролетел через всю площадку по невероятной траектории.

Никола Йокич в очередной раз показал, что законы физики для него просто скучные строчки в школьном учебнике. В игре с «Сакраменто» центровой «Денвера» сотворил то, что в истории НБА было под силу лишь избранным. На финальных секундах атаки Йокич, находясь на своей половине площадки, отправил мяч в полёт с 24 метров. И попал.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Этот бросок, ставший шестым по дальности за всю историю лиги, выглядел настолько буднично, что никто в «Наггетс», включая самого серба, не придал ему особого значения. Пара дежурных похлопываний от партнёров, спокойная прогулка Йокича на скамейку — никакой эйфории. Но суть в том, что для Николы такие моменты действительно привычны. Он регулярно делает вещи, которые большинство игроков и не пытались бы исполнить.

Сам бросок был лишь одним эпизодом в очередном выдающемся матче трёхкратного MVP. Йокич закончил встречу с невероятной статистикой: 35 очков, 22 подбора и 17 результативных передач. Это первый подобный показатель со времён Уилта Чемберлена. Более того, Йокич оформил свой пятый подряд трипл-дабл ещё до четвёртой четверти. Всё это помогло «Денверу» одержать победу со счётом 132:123, несмотря на достойное сопротивление со стороны Домантаса Сабониса, который также провёл сильный матч.

В целом, «Денвер» выглядел как хозяин площадки. Йокич, как всегда, дирижировал всем спектаклем — от первых розыгрышей до последних точных атак. Его умение читать игру и видеть площадку превратило «Сакраменто» в беспомощных зрителей. Они пытались навязать борьбу через физику, но как ты собираешься победить того, кто играет мозгами, а не мускулами? Йокичу не нужна ни скорость, ни сила, чтобы держать всех под своим контролем.

НБА — регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
132 : 123
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Денвер Наггетс: Йокич - 35, Браун - 21, Портер - 20, Уэстбрук - 18, Маррей - 18, Строутер - 9, Уотсон - 6, Гордон - 3, Джордан - 2, Тайсон, Шарич, Холл, Ннаджи, Пикетт
Сакраменто Кингз: Дерозан - 24, Сабонис - 23, Фокс - 17, Монк - 15, Макдермотт - 15, Лайлз - 12, Мюррэй - 11, Эллис - 6, Маклафлин, Хаертер, Джонс, Картер, Лень, Краудер
Комментарии
Новости. Баскетбол
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