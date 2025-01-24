Леброн и «Лейкерс» устроили чемпионам НБА разгром. Как прошёл матч заклятых врагов?

«Лейкерс», вероятно, одержали одну из самых значимых побед в сезоне, взяв верх над своим главным историческим соперником — «Бостоном».

С самого начала стало ясно, что игра будет напряжённой. Обе команды начали встречу с высокой точностью дальних бросков, что привело к перестрелке за дугой. «Селтикс» попадали 60% трёхочковых, а «Лейкерс» держались на отметке в 50%. Однако первые ходы сделали «озёрники». Энтони Дэвис начал матч без промахов, реализовав четыре броска подряд. Леброн Джеймс добавил эффектную серию из четырёх очков, а завершил первую четверть мощным данком, который задал тон остальной игре.

«Бостон» пытался держаться, однако во второй четверти «Лейкерс» взяли ситуацию под контроль. Гэйб Винсент попал два дальних броска, Остин Ривз продолжал раздавать точные передачи, а новичок Далтон Кнехт добавил ещё один эффектный момент, завершив атаку роскошным данком. К середине игры «Селтикс» выглядели растерянными, а разница в счёте увеличилась до 19 очков в пользу хозяев — 67:48.

После большого перерыва «кельты» попытались вернуться в игру. Джейсон Тейтум выдал личный рывок 6:0, заставив Джей Джей Редика немного напрячься. Однако этот всплеск оказался временным. Дэвис хладнокровно реализовал штрафные, Джексон Хэйс добавил несколько важных очков, а защита хозяев удерживала соперника на низком проценте реализации.

Видео можно посмотреть на канале FreeDawkins в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Ключевым моментом стал старт четвёртой четверти, когда «Лейкерс» быстро сняли все вопросы о победителе. Ривз и Леброн продолжали уверенно реализовывать свои броски, а «Бостон» начал сбавлять обороты. Последние минуты матча превратились в формальность: «Селтикс» выпустили резервистов, признав поражение.

Финальный счёт на табло — 117:96 в пользу «Лос-Анджелеса». Энтони Дэвис завершил игру с 24 очками, восемью подборами и тремя блоками, Леброн Джеймс записал на свой счёт 20 очков и 14 подборов, а Остин Ривз добавил 23 очка и шесть передач. «Лейкерс» превзошли «Селтикс» в ключевых аспектах: очках в «краске», быстрых отрывах и вторых шансах. «Озёрники» сделали официальное заявление: они способны показывать высокий уровень и против сильного соперника. Но смогут ли они сохранить такую игру до конца сезона?