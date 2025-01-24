«Прежде всего хочу извиниться». Скандал стал уроком для Пистиолиса и ЦСКА

Матч между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань» прошёл уже пять дней назад, а отголоски той встречи до сих пор звучат в информационном поле. В той игре было всё: напряжённая концовка, удаление главного тренера армейцев Андреаса Пистиолиса и неявка столичного клуба на обязательную пресс-конференцию.

Единая лига ВТБ сделала свой ход — отстранила судей Евгения Островского, Антона Круглова и Ярослава Орешина после этого скандального матча. При этом четыре ошибки рефери в последние две минуты матча, по заявлению Единой лиги, не повлияли на исход встречи. Хотя с судей таким образом сняли ответственность за результат, тем не менее они допустили большое количество ошибок, за что получили отстранение на месяц. Пистиолис же заявил, что в предстоящей встрече с саратовским «Автодором» необходимо показать собственную реакцию после матча с «Локо».

Болельщики перед встречей с «Автодором» вывесили баннер в поддержку Пистиолиса, на котором было написано «Тренер, мы будем сражаться вместе!». Надпись была на греческом языке, а главный тренер армейцев после победы со счётом 108:83 не остался в стороне. «Прежде всего снова хочу сказать спасибо нашим болельщикам за поддержку. И особая благодарность за ту личную поддержку, которую они проявили по отношению ко мне», — сказал Андреас.

Баннер в поддержку Андреаса Пистиолиса Фото: ПБК ЦСКА

Но не только результат матча с «Автодором» волновал Пистиолиса. Пришлось объяснять, почему так получилось, что ЦСКА отказался пообщаться с прессой после поражения от «Локо». «Прежде всего хочу извиниться за то, что не пришёл на пресс-конференцию. Этот момент мне самому не понравился, но я не мог появиться перед вами в должном психологическом состоянии, чтобы отвечать на вопросы». Тренер был на взводе на протяжении большей части матча, а его эмоции в концовке все и так видели. Возможно, всё-таки это было верным решением. Правда, теперь за пропуск пресс-конференции придётся положить в казну Единой лиги 100 тысяч рублей, согласно регламенту турнира.

На самом деле, лучше так, чем раздосадованный Пистиолис наговорил бы лишнего в присутствии СМИ, а высказывания, порочащие деловую репутацию Единой лиги, судей, игроков, тренеров, любых официальных лиц чемпионата и зрителей, являются нарушением регламента. За это налагается штраф в размере 500 тысяч рублей. Возможно, руководство ЦСКА даже не думало о каких-либо финансовых составляющих данного вопроса, когда решило не являться на пресс-конференцию, однако, кажется, даже получилось сэкономить. Потому что Андреас на эмоциях мог обвинить в чём-то судей, даже не разобравшись до конца в ситуации.

Лига отреагировала на ситуацию и не оставила данный эпизод без внимания. Кто бы что ни говорил, но ЦСКА проиграл по делу. Можно хоть до истерики утверждать обратное, однако, раз результат остался без изменений после многочисленных просмотров и проверок, значит, «Локомотив-Кубань» заслуженно победил. Судьи же получили профилактическое отстранение, чтобы впредь лучше действовали в самых важных встречах, где исход может решить даже одно неверное решение. Дело понемногу движется к плей-офф, поэтому страсти накаляются!