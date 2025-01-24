У Джордана был бы миллиард подписчиков? Странное заявление, но давайте разберёмся

Многие наверняка в курсе недавнего интервью легенды «Чикаго Буллз» Скотти Пиппена на одном из самых популярных подкастов Северной Америки. Он был весьма откровенен и, как ожидалось, много говорил о Майкле Джордане — игроке, с которым он навсегда связан в сознании миллионов болельщиков. Скотти подтвердил слухи, что их взаимоотношения с бывшим партнёром по команде, вместе с которым он выиграл шесть титулов НБА, фактически прекратились. Мы, кстати, недавно уже писали на похожую тему.

Почему Пиппен недолюбливает Джордана? Пиппен считает, что Джордан мог бы набрать более 1 млрд подписчиков в соцсетях

Однако в этом интервью особенно выделяется одна странная цитата Пиппена. Он заявил, что если бы в эпоху Джордана существовали социальные сети, то у Майкла было бы вдвое больше подписчиков, чем у Криштиану Роналду.

«У Роналду 647 млн подписчиков? Сложно понять, что именно означают эти цифры. Мы росли в другое время, без соцсетей. Но однозначно можно сказать, что это один из величайших игроков мира. Майкл Джордан? Честно скажу — думаю, он бы удвоил это число. Баскетбол в 90-х был на пике популярности. И если бы тогда существовали соцсети, это был бы невероятный канал для международного общения», — заявил Скотти.

Скотти Пиппен Фото: Tnani Badreddine/Getty Images

Без сомнения, Майкл Джордан — вечная легенда спорта, о которой знают сотни миллионов людей по всему миру, даже те, кто никогда не смотрел баскетбол. Но утверждение Пиппена вызывает вопросы. Многие американцы, как кажется, не до конца осознают, насколько футбол превосходит НБА, НФЛ, МЛБ и НХЛ по уровню популярности за пределами США. Давайте обратимся к цифрам, чтобы расставить всё по местам.

Согласно исследованию, опубликованному World Atlas в октябре 2024 года, футбол является самым популярным видом спорта в мире, имея аудиторию в 3,5 млрд зрителей. Для сравнения, у баскетбола — около 800 млн поклонников. Даже если считать всех людей, которые хотя бы пару раз в жизни смотрели баскетбольный матч, эта цифра всё равно не достигает миллиарда.

Скотти Пиппен и Майкл Джордан в финальной серии — 1997/1998 Фото: John W. McDonough/Getty Images

Минувший финал чемпионата мира по футболу в Катаре собрал у экранов 1,5 млрд зрителей по всему миру. Для сравнения, самые знаковые игры Майкла Джордана — шестая встреча финала сезона-1997/1998 и знаменитая Flu Game — собрали аудиторию в 31 млн человек, и это только в США. Глобальных данных по этим матчам нет, но, даже если умножить американские цифры в несколько раз, они всё равно будут несопоставимы с показателями футбола.

Что же с социальными сетями? Давайте начнём с команд. Самый популярный клуб в одной широко известной, но запрещённой у нас социальной сети — это мадридский «Реал» с 171 млн подписчиков. А у лидера НБА по этому показателю, команды «Голден Стэйт Уорриорз», всего 32 млн. Разрыв более чем в пять раз!

Теперь взглянем на игроков. Самый популярный баскетболист — Леброн Джеймс, его знают по всему миру, даже те, кто никогда не увлекался баскетболом. У него 159 млн подписчиков. Это внушительно, но всё же в четыре раза меньше, чем у Лионеля Месси (505 млн), и вдвое меньше, чем у Неймара (227 млн). Даже Килиан Мбаппе с его 123 млн не так уж далёк от Леброна.

Леброн Джеймс Фото: Todd Kirkland/Getty Images

Мне вспомнилось, как на одном из подкастов глава UFC Дана Уайт сказал, что его проект с турнирами по пощёчинам опередил в короткие сроки по подписчикам все спортивные команды в социальных сетях. У него закономерно спросили: «Серьёзно? Даже «Реал» Мадрид?» Он с полной уверенностью ответил, что да.

Однако к этому можно относиться с улыбкой. Футбол только выиграет от роста популярности в США. Этот процесс уже начался, и, возможно, скоро МЛС станет более статусной и популярной лигой, чем НХЛ. А там, глядишь, доберётся и до НБА, если учитывать падение её рейтингов. Через полтора года чемпионат мира пройдёт в Северной Америке. Кто знает, возможно, именно он окончательно утвердит футбол как часть американской культуры.