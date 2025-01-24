«Зенит» учинил разгром без Шведа. Карасёв показал, почему является капитаном гранда!

«Зенит» продолжает бороться за самые высокие места в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Самара» после того, как отказалась от всех легионеров в составе, решает свои вопросы в чемпионате. Пока клуб с берегов Волги занимает предпоследнее место. Сине-бело-голубые ни разу в истории этого противостояния не уступали «Самаре» (6-0). К тому же этот матч стал 100-м для Трента Фрейзера в нашей лиге. Каким же получился он?

Встреча началась с удачных действий «Зенита»: свои первые очки в матче набрали Георгий Жбанов, Винс Хантер и Андрей Воронцевич. «Самара» хоть и отставала, но Михаил Кулагин и Данила Чикарёв старались держать домашнюю команду на плаву. А затем включился Сергей Карасёв! Капитан «Зенита» реализовал четыре «трёшки» кряду и в целом за шесть минут набрал 15 очков. Это просто впечатляющий результат, если учесть, что защитник заработал 22 очка за три предыдущих матча, вместе взятых. «Зенит» выглядел лучше, но Иван Пынько своим попаданием с центра площадки сократил отставание практически до минимума под конец четверти — 27:30.

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Защитные действия преобладали на старте второй десятиминутки. «Зенит» не позволял сопернику разгуляться в «краске», порой вынуждая соперника просто терять мяч. За три минуты «Самара» так и не смогла набрать очков. В составе гостей отлично себя проявляли Александр Щербенёв и Воронцевич, которые взаимодействовали на пик-н-роллах. Один из лидеров хозяев паркета Антон Карданахишвили начинал матч со скамейки, так как недавно только оправился от травмы. Впрочем, ему это не помешало реализовать «трёшку». Три точных штрафных от Трента Фрейзера помогли «Зениту» совершить рывок 8:3. Гости не останавливались: Карасёв снова «поливал» с различных позиций, перешагнув порог 20 очков, Хантер обосновался под кольцом «Самары» и не давал хозяевам спокойно забирать подборы — все эти действия помогли подопечным Хавьера Паскуаля выиграть отрезок со счётом 25:14.

Встреча продолжилась после большого перерыва, правда, ситуация на паркете особо не изменилась — «Зенит» в очередной раз стартовал выше всяких похвал – 7:0. Владислав Коновалов взял тайм-аут, чтобы сбить темп соперника. Нападение «Самары» вовсе расклеилось, не помогала даже поддержка трибун. Хозяева набрали всего одно очко за семь минут… Хантер превратился в Николу Йокича сегодня — делал буквально всё — набирал очки, подбирал и отдавал передачи. Лишь под конец четверти «Самара» проснулась, но точная «трёшка» Фрейзера на исходе третьей десятиминутки поставила точку в отрезке — 23:12 в пользу «Зенита».

Сине-бело-голубые в этой встрече не могли остановить лишь одного игрока – Кулагина. Михаил не только первым преодолел порог 10 очков в своей команде, но и практически один изрядно поражал кольцо соперника. «Большие» «Зенита» почти полностью закрыли Илью Попова, который лишь в заключительном отрезке стал проявлять себя, как все привыкли видеть. «Самара» хоть и уступала с разницей, превышающей 20 очков, но боролась до конца. Игроки скамейки клуба из Санкт-Петербурга получили много игрового времени в этом матче. Егор Рыжов отлично проявил себя. Центровой расправлялся под кольцом с более габаритными и опытными оппонентами. «Зенит» распечатал сотню и спокойно довёл дело до победы в четверти — 28:20. Игра завершилась со счётом 106:73 в пользу гостей.

Самым результативным игроком стал капитан «Зенита» Карасёв, набравший 27 очков, по три подбора и передачи. Сергей реализовал 9 из 11 бросков с игры, показав лучшую эффективность в матче — 32 очка. Хантер записал на свой счёт 15 очков, 12 подборов и шесть передач, тем самым оформив дабл-дабл. К слову, в составе «Зенита» сразу шесть игроков набрали как минимум 10 очков. Помимо Карасёва и Хантера, это сделали Рыжов (15), Фрейзер (13), Воронцевич (12) и Щербенёв (10). В составе «Самары» солировал Кулагин — 22 очка и три подбора. При этом Михаил показал хороший процент реализации с игры — 58,3% (реализовал 7 из 12 бросков).

«Зенит» намного лучше двигал мяч, чем соперник — 30 передач против 10 у «Самары». Качественнее действовал под кольцом на обеих сторонах паркета — 39 подборов против 24 у хозяев. Да и в целом практически по всем статистическим показателям, за исключением процента реализации штрафных бросков, команда Паскуаля была на голову сильнее. Карасёв стал первым игроком в истории «Зенита», который преодолел рубеж 3000 очков в официальных матчах за команду. Особенно радостно, что случилось это не просто в игре, где Сергей набрал пять очков, а где проявил себя так ярко!

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