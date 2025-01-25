Наследие легендарного Коби под угрозой? Момент, который мог бы поставить крест на всём

Совсем скоро состоится премьера документального фильма CNN о жизни и карьере Коби Брайанта. Чтобы повысить интерес к проекту, некоторым журналистам позволили ознакомиться с материалами заранее. В числе избранных оказались и авторы Daily Mail, которым дали возможность не только посмотреть фильм, но и написать статью, посвящённую новым подробностям, касающимся, возможно, самой скандальной страницы в биографии Коби.

Думаю, вы уже догадались, о чём речь. Речь идёт об инциденте 2003 года, когда Коби Брайант был арестован полицией штата Колорадо по обвинению в изнасиловании 19-летней сотрудницы отеля, где он остановился. В фильме CNN появляются как сама девушка, так и люди, участвовавшие в расследовании, рассказывая свои версии событий. Верить или не верить — личное дело каждого, но обойти стороной этот эпизод невозможно.

Коби Брайант, 2002 год Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Согласно её словам, Коби во время предполагаемого преступления душил её, несмотря на её попытки выразить отказ. После случившегося девушка обратилась в полицию, хотя продолжала испытывать страх и сомнения. Всё это произошло в небольшом городке в Колорадо, где Брайант находился для восстановления после травмы. На тот момент «Лос-Анджелес Лейкерс» терял свои позиции как доминирующая команда, а конфликт между двумя главными звёздами — Брайантом и Шакилом О'Нилом — стал практически достоянием общественности.

Карьера Коби находилась в непростой фазе. Многие ставили под сомнение его заслуги, утверждая, что все титулы были завоёваны благодаря Шакилу. У Брайанта была огромная армия фанатов, но не меньше было и тех, кто испытывал к нему неприязнь.

Коби Брайант, 2002 год Фото: Getty Images

Местный прокурор в фильме рассказывает, что 19-летняя девушка работала на ресепшене отеля. По его словам, когда Коби приехал, он попросил её показать гостиницу, где что находится. Пара зашла в номер, где, как утверждается, Брайант начал целовать её, на что сначала не получил сопротивления. Однако затем он якобы начал принуждать её к дальнейшим действиям, несмотря на её протесты, и даже применил силу, душа девушку.

После инцидента она обратилась в полицию, что привело к аресту Брайанта. Однако дело зашло в тупик, когда потерпевшая впоследствии отказалась продолжать сотрудничество с судом. Прокуроры, участвовавшие в съёмках фильма, выразили разочарование тем, что справедливость, по их мнению, не восторжествовала, а Коби так и не понёс наказания.

Местная судья Ингрид Бакке отметила, что общественное давление оказало разрушительное влияние на девушку. По её словам, потерпевшая была «сломлена» нападками в СМИ и обществе, что в итоге заставило её отступить. Ингрид заявила, что в деле есть косвенные доказательства, подтверждающие версию обвинения. Например, сразу после инцидента девушка связалась с коллегой, но отказалась рассказывать детали, боясь, что ей не поверят. Однако на следующий день она всё же пошла в полицию, несмотря на страх.

Коби Брайант в суде штата Колорадо, 2003 год Фото: Barry Gutierrez-Pool/Getty Images

В фильме также представлены фрагменты судебного разбирательства, где жертве пришлось в деталях рассказывать о том, что произошло. Приведём цитаты из её показаний: «Я начала отступать, когда он снял свои штаны. Я пыталась высвободить руки, но именно тогда он начал душить меня. Он не сдавливал так сильно, чтобы я задохнулась, но достаточно для того, чтобы я испугалась. Мне было очень страшно, и я несколько раз сказала ему «нет». Он точно слышал меня, ведь каждый раз, когда я произносила это слово, он сжимал меня сильнее. Затем он приблизил своё лицо к моему и сказал: «Ты же никому не расскажешь, да?»

После её заявления полиция связалась с Коби. Изначально он отрицал обвинения и был обеспокоен тем, чтобы об этом инциденте не узнала его жена. Однако позже Брайант признался, что имел интимный контакт с сотрудницей отеля, а также подтвердил, что обхватывал её шею руками. При этом он утверждал, что не пытался её задушить, объясняя силу воздействия физической развитостью своих рук.

Прокурор Марк Халберт в фильме охарактеризовал собранные доказательства как значительные. Он отметил, что в подобных делах часто бывает гораздо меньше конкретных деталей. Именно поэтому даже спустя более 20 лет у ряда сотрудников правоохранительных органов остаётся ощущение разочарования из-за того, что дело так и не было доведено до логического завершения.

Ванесса и Коби Брайант на пресс-конференции Фото: Getty Images

Когда обвинения против Коби стали публичными, он вместе с женой Ванессой провёл пресс-конференцию. По словам судьи Ингрид Бакке, баскетболист выглядел подавленным и испуганным. В своей речи он сказал: «Я люблю свою жену всем сердцем. Она моя опора и моё благословение».

Предполагается, что фильм максимально полно осветит этот инцидент, вновь подняв в обществе дискуссии о том, как относиться к Коби и его наследию. Марк Халберт рассказал, что изначально потерпевшая была настроена решительно и стремилась к справедливости. Но в конечном итоге она сломалась под давлением общественного осуждения и отказалась продолжать дело. Судья Ингрид Бакке подвела итоги следующими словами: «Думаю ли я, что справедливость восторжествовала? Совсем нет. Коби знал, что он сделал».

До премьеры фильма остаётся немного времени. Если появятся новые подробности, мы обязательно расскажем о них. Мы сохраняем нейтральную позицию: как воспринимать представленную информацию, каждый решает для себя.