Сын Леброна взлетел, как отец! Джеймс-старший явно улыбается где-то в сторонке

Бронни Джеймс пока не оправдывает громких ожиданий. В свой дебютный сезон он балансирует между НБА и G-Лигой, выступая то за «Лос-Анджелес Лейкерс», то за их фарм-клуб «Саут-Бэй Лейкерс». И если на уровне НБА его статистика выглядит скромно — всего 0,3 очка за 12 игр, — то в сегодняшнем матче G-Лиги он наконец напомнил, почему его имя привлекло столько внимания.

В игре с «Рип-Сити Ремикс» Джеймс-младший сделал то, ради чего зрители вообще покупают билеты. Третья четверть, небольшой перевес в пользу «Рип-Сити», и здесь Бронни врывается с вершины дуги, оставляя за спиной опекунов, и исполняет мощный данк через центрового Стерлинга Мэнли.

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Но одной яркой атакой Бронни не ограничился. За встречу защитник набрал 31 очко, реализовал 10 из 22 бросков с игры, из них пять трёхочковых. Это был его лучший матч в сезоне, и эта игра принесла «Саут-Бэй» только вторую победу в текущем чемпионате — 122:110. Безусловно, матч G-Лиги — не вершина карьеры, но такие моменты способны придать молодому игроку уверенности.

Не обошлось без новостей и за пределами паркета. Как стало известно, недавно Леброн и Бронни отклонили предложение НБА участвовать в конкурсе мастерства на Матче всех звёзд 2025 года. Инсайдер Крис Хэйнс сообщил, что лига хотела привлечь их как первый в истории дуэт отца и сына в рамках звёздного уикенда, но Джеймсы ответили отказом. В дополнение к этому Бронни решил не играть и в Матче восходящих звёзд за сборную G-Лиги, хотя приглашение он тоже получил.

Причины этих решений остаются неизвестными. Либо они хотят избежать лишнего внимания, либо просто считают, что на данном этапе подобные мероприятия не принесут пользы. Пока что путь Джеймса-младшего в профессиональном баскетболе полон проб и ошибок, но он точно не собирается сдаваться.

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