После скандального решения Джеймс оказался на грани кризиса. Кто помог ему справиться с этим?

«Я напугал его, позвонив в четыре утра». Леброн сломался бы, если бы не он

15 назад Леброн Джеймс стал центральной фигурой одного из самых обсуждаемых событий в истории НБА. Его решение покинуть «Кливленд» и присоединиться к «Майами», оформленное в прямом эфире ESPN под названием The Decision, вызвало общественный резонанс, который сложно переоценить. Болельщики разочаровались, бывшие союзники обижались, а сам Леброн из местного героя превратился в главного злодея.

Джеймсу было 25 лет, и, как он признался, по словам журналиста Дейва Макменамина, это решение далось ему нелегко. Выйти из зоны комфорта, оставить семью в Кливленде и столкнуться с ненавистью — всё это обрушилось на него в первый же сезон в Майами. «Я задавал себе вопросы», — вспоминал Джеймс. И вопросы эти были не о том, выиграет ли он титулы, а о том, выдержит ли он всё это психологически.

«Майами» тоже не помогал. В начале сезона команда буксовала, балансируя на грани 50% побед. Болельщики требовали моментальных результатов, СМИ раскручивали скандалы, а Леброн пытался найти баланс между своей новой ролью и ожиданиями общественности. В итоге давление взяло верх.

Однажды ночью Джеймс позвонил своему другу Рэнди Мимсу. Эти двое знали друг друга ещё со школьных времён, когда Леброн брал у Мимса одежду, чтобы соответствовать строгому дресс-коду. «Я знаю, что, наверное, напугал его, позвонив в три или четыре утра. Мне просто нужно было поговорить», — рассказал Леброн.

Леброн Джеймс, сезон-2010/2011 Фото: Victor Decolongon/Getty Images

Мимс вышел из дома, а Леброн уже ждал его, сидя на капоте своей машины. Разговор длился несколько часов. «Он был мне нужен, и он пришёл», — коротко охарактеризовал ту ночь Джеймс. Мимс не стал наставником или советником, он просто выслушал. И этого оказалось достаточно, чтобы Леброн вернулся к себе прежнему.

Эмоциональный кризис оказался эпизодом, после которого «Майами» преобразился. Уже в следующем сезоне команда выиграла чемпионат, а затем повторила успех. Но, как признался Джеймс, именно та ночь на капоте машины стала поворотной точкой.

The Decision остаётся событием, которое до сих пор делит мнение фанатов. Кто-то считает, что это было ненужное мероприятие, кто-то говорит о начале эпохи суперкоманд. А сам Леброн вспоминает тот период с важным уроком: быть величайшим недостаточно, если рядом нет людей, готовых выслушать.