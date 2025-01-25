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МБА-МАИ — УНИКС: 25 января 2025, результат, кто выиграл, Единая лига ВТБ, Акун-Пёрселл, Рейнольдс, Найт, баскетбол

УНИКС — самая горячая команда Единой лиги! Казанцы повторили рекорд сезона
Никита Бирюков
УНИКС обыграл МБА-МАИ в Единой лиге
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Велимир Перасович не зря ест свой хлеб.

УНИКС — самая горячая команда Единой лиги ВТБ на данный момент. Казанцы не проигрывают на протяжении 11 матчей кряду. Сегодня подопечным Велимира Перасовича на выезде предстояло сразиться с московской МБА-МАИ, которая в 2025 году уступила только ЦСКА, а победила «Пари НН», «Самару» и «Парму». Как проходила встреча в столице нашей страны?

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Матч не успел начаться, как Исмаэль Бако уже в первой атаке открыл счёт. Правда, затем в игре преобладали оборонительные действия с обеих сторон — никто долгое время не мог распечатать корзину. УНИКС давал большую свободу действий Девону Акун-Пёрселлу, но у форварда особо не летело. В составе МБА-МАИ же Евгений Минченко с передачи Макара Коновалова вколотил красочный слэм-данк, однако казанцы действовали лучше — 9:4.

Андрей Лопатин во встрече со своей бывшей командой старался изо всех сил, делая разницу на обеих сторонах паркета. Безответные шесть очков от УНИКСа заставили Василия Карасёва взять тайм-аут. После этого московский клуб стал качественнее играть в обороне, а в атаке казанцы не могли сдержать Минченко, набравшего восемь очков. Тем не менее у гостей тоже выделялся центровой — Джален Рейнольдс за четыре минуты записал на свой счёт семь очков. УНИКС забрал отрезок — 22:15.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Максим Барашков отправил «трёшку» в корзину на старте второй четверти, а Велимир Перасович вскипел после этого момента. Главный тренер казанцев отреагировал на рывок 7:4 от МБА-МАИ, взяв тайм-аут. Игра выравнялась и в основном свелась к борьбе под кольцом. Кто лучше действовал в «краске», тот и перехватывал инициативу в четверти. У москвичей Даниил Касаткин и Барашков реализовали по трёхочковому броску, а Перасовичу снова пришлось вмешиваться в игру. Четверть завершилась удачным проходом Маркоса Найта, который оформил «2+1» после фола на нём. УНИКС за последнюю минуту набрал шесть очков, перевернув четверть — 23:19.

Команды немного перевели дух в перерыве, а Дмитрий Кулагин взял на себя не только розыгрыш на старте третьей четверти, но и набор очков. УНИКС стал агрессивнее действовать в защите, не давая соперникам ни сантиметра пространства, оказывая давление на своих визави уже в центре площадки. Это приносило дивиденды, так как москвичи часто теряли мяч. На максимум включились Акун-Пёрселл, Лопатин, Бако и Рейнольдс. Гости за пять минут набрали 15 очков, а пропустили всего лишь три. Разница с каждой атакой становилась всё больше — 60:39. Команда Перасовича очень сильно «задушила» соперника в обороне, не дав ему ничего показать. 27:12 — ещё одна десятиминутка осталась за УНИКСом.

Василий Карасёв

Василий Карасёв

Фото: Единая лига ВТБ

В заключительном отрезке МБА-МАИ прибавила в атаке и обороне. Максим Личутин и Касаткин сыграли свою роль в рывке хозяев на старте четвёртой четверти — 8:4. Впрочем, это никак не смутило УНИКС, лидеры которого снова взяли на себя игру в нужный момент. Особенно выделялся Найт, разбиравшийся с соперниками в проходах, под кольцом и на дуге. Под конец матч свёлся к простой формальности: казанцы оформили себе комфортное преимущество и просто доигрывали встречу. В итоге гости оставили за собой четверть со счётом 22:20 и победили в матче — 94:66.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
25 января 2025, суббота. 14:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
66 : 94
УНИКС
Казань
МБА-МАИ: Касаткин - 14, Белоусов - 12, Барашков - 8, Минченко - 8, Трушкин - 6, Зубков - 4, Личутин - 4, Коновалов - 4, Певнев - 4, Воронов - 2, Шейко, Савченко
УНИКС: Рейнольдс - 19, Найт - 17, Акун-Пёрселл - 15, Бако - 12, Лопатин - 12, Беленицкий - 5, Д. Кулагин - 5, Платунов - 3, Торопов - 2, Илюк - 2, Стуленков - 2, Комолов

Самым результативным игроком встречи стал Рейнольдс — 19 очков, пять подборов и две передачи. Следом идёт Найт с 17 очками, четырьмя подборами и двумя передачами. В целом у УНИКСа каждый из игроков отлично выполнял свою роль: Акун-Пёрселл выделялся в атаке, Михаил Беленицкий и Бако — в обороне, а Кулагин — в розыгрыше. В составе МБА-МАИ Касаткин в свой день рождения набрал 14 очков, три подбора и пять передач. Также неплохо проявил себя Белоусов — 12 очков и три подбора.

В составе хозяев игру провалил один из лидеров команды Андрей Зубков, которого в матче практически не было видно. Он набрал всего четыре очка и оказался худшим в составе по показателю «плюс-минус» — «-32». Не хватило и Макара Коновалова. Разыгрывающего всегда жёстко встречали оппоненты, не позволяя разгуляться с мячом в руках. УНИКС же одержал 12-ю победу кряду в Единой лиге, тем самым повторив лучшую серию сезона, которая была ранее у «Зенита». Казанцы на ходу и могут продлить свою поступь во встрече с «Енисеем», которая пройдёт 28 января.

Вчерашний единственный матч:
«Зенит» учинил разгром без Шведа. Карасёв показал, почему является капитаном гранда!
«Зенит» учинил разгром без Шведа. Карасёв показал, почему является капитаном гранда!
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