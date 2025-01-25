Уилт, подвинься! Баскетболист c армянской фамилией выбил 102 очка в США. Как вам такое?

119:25. Это даже не баскетбольный счёт, а настоящий разгром. Недавно армянская школьная команда «Месробян» из Калифорнии разнесла соперника школы «Уэйверли» — с таким результатом, что игра моментально попала в историю. Но не только из-за разницы в счёте. Братья Ник и Дилан Хачикян за один вечер переписали рекорды Калифорнийской федерации школьного спорта. Ник набрал 102 очка, а Дилан отдал 35 передач, повторив национальное достижение.

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Начнём с Ника. За 22 минуты на паркете он набрал больше сотни очков, реализовав 48 из 60 бросков с игры. Только в первой четверти он записал на свой счёт 40 очков, а за первую половину — все 79 баллов команды. Да, «Уэйверли» на тот момент не набрала вообще ничего. Дилан, в свою очередь, отдал 35 результативных передач, превзойдя калифорнийский рекорд 2019 года и догнав национальный показатель 1987-го. С учётом этих цифр разгром соперника перестаёт выглядеть случайностью. У «Уэйверли» нет побед в сезоне (0-9), тогда как у «Месробяна» — 10-6. Но даже с учётом такой разницы в уровне игра вызвала вопросы.

Тренер победителей Майк Габриэль не скрывал, что преследовал цель побить рекорды. После первых 10 минут игры, когда Ник уже набрал 38 очков, стало понятно, что план осуществим. Хачикян-младший оставался на площадке до середины третьей четверти, пока не заработал 102 очка. Его убрали за 2.17 до конца четверти, когда он превзошёл результат другого выпускника «Месробяна» — Тиграна Григоряна, набравшего 97 очков в сезоне-2003/2004.

К слову, Григорян сейчас работает ассистентом главного тренера команды. Символизм налицо: именно его рекорд пал в этот день. Правда, тот результат был достигнут в игре с равным соперником. Вопрос этики, вероятно, будет звучать ещё долго.

Ник Хачикян Фото: mesrobian.org

Сравнение с другими подобными случаями не заставило себя ждать. Например, в 2021 году школьная команда по американскому футболу «Инглвуд» победила «Морнингсайд» с результатом 106:0. Тогда тренеров обвинили в неспортивном поведении. И хотя разгром от «Месробяна» тоже можно назвать унижением соперника, в данном случае всё выглядело скорее как игра в одни кольца, а не издевательство ради рекордов.

Однако объективно: результаты Ника и Дилана — это не только слабость оппонентов, но и невероятный талант братьев. Такого доминирования в школьном баскетболе Калифорния не видела давно. Да, их цифры выглядят как статистика из NBA 2K, однако они реальны. А обсуждения этической стороны матча лишь добавляют хайпа вокруг события. Разгромы в спорте случаются. Но те, кто хоть раз увидел на табло счёт вроде 79:0 к перерыву, точно запомнят этот матч. А при чём тут Уилт, он же Чемберлен? Он сотню очков в одном матче НБА отгрузил.