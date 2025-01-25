Аномальная точность в Краснодаре! «Локомотив-Кубань» разобрался с гостями из Сибири

«Локомотив-Кубань» начал 2025 год с поражения от «Пармы», но затем одержал три победы кряду. Двумя соперниками клуба из Краснодара были ЦСКА и «Зенит» — топовые команды Единой лиги ВТБ, однако это не помешало подопечным Андрея Ведищева выиграть. Встреча с армейцами получилась весьма скандальной — впрочем, всё уже позади! На этот раз «Локо» противостоял красноярский «Енисей», который хоть и не хватает звёзд с неба, тем не менее может всегда удивить. Получилось ли?

Прекрасное начало матча от хозяев паркета: Антониус Кливленд реализовал трёхочковый бросок. У «Енисея» лидерство на себя взяли Тимофей Герасимов и Сергей Балашов, которые набрали по два очка. Тем не менее у «Локо» летело из-за дуги: отличились Айзея Уэйли и Патрик Миллер. «Мельница» от Кливленда заставила Йовицу Арсича взять тайм-аут, когда его подопечные упустили рывок 6:15. Думаете, на этом краснодарский клуб остановился? Подопечные Андрея Ведищева продолжили дальнюю бомбардировку. На этот раз три «трёшки» отправил в цель Карвел Андерсон. «Енисей» не мог препятствовать своему визави на дуге, но качественнее действовал в «краске» соперника. В итоге «Локо» забрал четверть со счётом 27:21, реализовав 7 из 10 трёхочковых бросков (70%)!

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Владислав Емченко появился только во второй десятиминутке, но сразу же отметился двумя перехватами. Впрочем, гости взвинтили темп, а Дмитрий Сонько и Сергей Долинин изрядно огорчали «Локо». Хозяев держал на плаву Миллер, который несколько раз успешно находил моменты для взятия кольца. Герасимов не только руководил нападением команды, но также набирал очки различными способами. Тем не менее у краснодарцев Александр Гудумак записал на свой счёт семь очков кряду, перехватив инициативу у соперника в четверти. Движение мяча и атака «Енисея» застопорились под конец отрезка, а «Локо» ушёл на перерыв в отличном настроении — 22:13.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Выход с перерыва получился для хозяев неудачным: «Енисей» оформил рывок 5:2, а Ведищев тут же отреагировал тайм-аутом. Герасимов отправил в цель две «трёшки» и в целом смотрелся лучше остальных в составе гостей. «Локо» на протяжении половины третьей четверти не мог перехватить инициативу в игре. У хозяев были хорошие моменты, но мяч отказывался попадать в кольцо. В целом то же самое можно сказать и о «Енисее», который под конец отрезка стал меньше набирать очков. Кубанцы же понемногу стали возвращаться после того, как на паркет вышел Миллер. Патрик стягивал на себя море внимания, а в нужный момент просто отдавал передачу на свободных партнёров. Точку в четверти поставил Андерсон. Его точное попадание издали оставило четверть за «Локо» — 19:18.

В заключительной четверти с первых минут завязалась борьба — ни один из клубов не мог завладеть весомым преимуществом. «Енисей» удачнее действовал под кольцом, а «Локо» — на дуге. Владислав Близнюк, Долинин и Герасимов отдавали все силы, чтобы догнать хозяев в счёте. У гостей получилось сократить отставание до 12 очков — 67:79. Ведищев остался недоволен игрой своих подопечных в заключительном отрезке и взял тайм-аут. Это сразу дало свои плоды: Андерсон положил уже шестую «трёшку» во встрече. Правда, лидеры красноярского клуба не оставляли попыток побороться за победу. К сожалению, не получилось, так как «Локомотив-Кубань» забрал и последнюю четверть в матче — 29:28. Встреча завершилась со счётом 97:80.

Андерсон набрал 20 очков, реализовав шесть из девяти трёхочковых бросков, также Карвел добавил к этому два подбора и четыре передачи. Самым важным игроком для «Локо» стал Миллер, на счету которого 19 очков, 11 передач и два перехвата. Патрик не только оформил дабл-дабл, но и стал самым эффективным баскетболистом среди всех участников матча — 31 очко. К тому же у хозяев сразу шесть игроков набрали как минимум 10 очков. Герасимов провёл шикарную встречу: 25 очков, три подбора, две передачи и два перехвата, оказавшись самым результативным игроком, но даже этого не хватило для победы над сильным «Локо».

Хозяева сегодня были как никогда точны издали — «Локо» реализовал 14 из 21 броска с трёхочковой дистанции. Это, на минуточку, 66,7%! Просто невероятная игра от снайперов краснодарцев. «Енисей» показал характер и не выключался до финальной сирены, стараясь зацепиться за победу. Даже только за это команду можно похвалить. Герасимов снова показал, что является одним из лучших российских игроков в Единой лиге на данный момент. Впереди у «Локо» матч с «Пари НН», а у «Енисея» — с УНИКСом. Следим за нашим чемпионатом.