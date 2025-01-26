Кто заберёт Джимми Батлера? «Лейкерс» — есть надежда? Дедлайн обменов в НБА — LIVE

В НБА приближается ключевой момент — дедлайн обменов, который наступит вечером 6 февраля в 23:00 мск. С этого момента любые обмены в лиге будут запрещены. «Чемпионат» предлагает вам следить за всеми новостями, связанными с этим важным периодом.
Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
Ситуация вокруг Джимми Батлера вновь оказалась в центре внимания. В сети появилось видео, на котором форвард, находясь в одном из престижных клубов Майами, эмоционально выясняет отношения с неизвестным человеком. Инцидент произошёл на фоне слухов о возможном обмене игрока. Очевидцы утверждают, что напряжённый конфликт мог перерасти в более серьёзные последствия, если бы не вмешательство третьих лиц.
«Лейкерс» проявляли интерес к обмену центрового Уокера Кесслера из «Юты», но так и не смогли выйти на разумные условия сделки, сообщает Шэмс Чарания.