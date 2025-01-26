Кто заберёт Джимми Батлера? «Лейкерс» — есть надежда? Дедлайн обменов в НБА — LIVE

В НБА приближается ключевой момент — дедлайн обменов, который наступит вечером 6 февраля в 23:00 мск. С этого момента любые обмены в лиге будут запрещены. «Чемпионат» предлагает вам следить за всеми новостями, связанными с этим важным периодом.

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