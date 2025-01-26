«Лейкерс» в ударе — победы сыплются. Но шлифовать команде Леброна есть что

Матч «Лейкерс» с «Голден Стэйт» стал настоящей иллюстрацией того, как уверенная командная работа и лидерские качества могут переломить ход игры. Главные роли, как и ожидалось, сыграли Энтони Дэвис и Леброн Джеймс. Но в этот раз ролевые игроки тоже внесли заметный вклад в победу «озёрников».

Начало матча прошло в привычном для обеих команд стиле: быстрый обмен бросками и минимум защиты. «Лейкерс» открыли счёт трёхочковым Дориана Финни-Смита, дебютировавшего в стартовом составе вместо травмированного Руи Хатимуры. Однако «Уорриорз» быстро отыгрались — Стеф Карри и Гэри Пэйтон II точно отвечали из-за дуги. Темп игры не позволял командам расслабляться, и первая четверть завершилась минимальным преимуществом «Лос-Анджелеса» после эффектного данка Далтона Кнехта — 27:26.

Во второй четверти «Лейкерс» добавили энергии с возвращением Джарреда Вандербилта. Его активность на щите сразу дала результат — подборы, точные броски и грамотная работа в защите. Однако «Уорриорз» не отставали, полагаясь на дальние броски. Ближе к большому перерыву Энтони Дэвис уверенно реализовывал штрафные, что помогло хозяевам удержаться впереди, несмотря на точный трёхочковый Моузеса Муди, сокративший разрыв до одного очка — 59:58.

Третья четверть прошла в схожем духе: обоюдные атаки, где лидерство переходило из рук в руки. Макс Кристи, заметно прибавивший в этом сезоне, дважды точно пробил из-за дуги, а Далтон Кнехт и Остин Ривз умело поддержали темп. Но «Уорриорз» не отпускали соперника далеко. Новичок Куинтен Пост демонстрировал универсальную игру, а в концовке четверти Эндрю Уиггинс забил трёхочковый на последних секундах, оставив разрыв всего в шесть очков — 89:83.

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Заключительная четверть стала бенефисом Леброна Джеймса. Его агрессия в нападении, точные броски и умелое руководство игрой позволили «Лейкерс» вернуть себе уверенность. В один из моментов Остин Ривз украл мяч, организовал быстрый прорыв и завершил его эффектной передачей на Леброна, который закончил атаку мощным данком. К этому моменту «воинам» уже не хватало ресурсов, чтобы организовать полноценный камбэк.

Энтони Дэвис стал главной проблемой для защиты гостей. Его 36 очков и 13 подборов наглядно показали, что «Уорриорз» просто не смогли найти способа сдержать «большого». Леброн Джеймс добавил 25 очков и 12 передач, а Остин Ривз, Макс Кристи и Далтон Кнехт поддержали своих лидеров, когда это было особенно нужно. Итоговый счёт 118:108 закрепил вторую победу «Лейкерс» над «Голден Стэйт» в этом сезоне.

Несмотря на победу, ребятам Джей Джей Редика есть над чем работать. Команда всё ещё допускает слишком много потерь и местами теряет концентрацию в защите. Восстановление Джарреда Вандербилта — хороший знак, но его форма пока далека от идеала. Следующий матч «озёрники» проведут с «Шарлотт». Это отличная возможность исправить недочёты и продлить победную серию до четырёх встреч.