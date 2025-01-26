Российский баскетболист Дёмин блистает в США! Соперники не знали, что их ждёт

Сегодня всё шло по плану для университета Бригама Янга (BYU). Подопечные Кевина Янга уверенно обыграли университет Цинциннати из одноимённого города, показав мощный баскетбол и грамотное взаимодействие. На площадке выделялся наш соотечественник Егор Дёмин, который стал увереннее чувствовать себя в составе «Кугарз» после травмы и делает весомый вклад в успехи команды.

Вы читаете материал в рамках специального проекта «Чемпионата» «Путь Егора Дёмина в НБА». С остальными материалами вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке или кликнув по блоку снизу.

Дёмин провёл на паркете 25 минут, за которые набрал 15 очков, сделал пять подборов и отдал семь результативных передач. Важным моментом стал его трёхочковый бросок в концовке первой половины, когда BYU никак не удавалось забить с игры. Этот эпизод стал не только спасением перед большим перерывом, но и сигналом для всей команды — пора прибавлять.

Видео доступно в телеграм-канале AANBA. Права на видео принадлежат TURNER SPORTS INTERACTIVE, INC.

Первая половина получилась сложной для обеих сторон. Цинциннати хоть и отставал по точности бросков (всего 32,3% реализации с игры), сумел навязать борьбу за подборы, выиграв щит 20-17. Однако после перерыва «Кугарз» перестроились. Команда вернулась на площадку с уверенностью и начала рывок 11:3, которая задала тон всей второй половине. В этом отрезке отличился Ричи Сандерс, забросивший два трёхочковых подряд.

Дёмин, хоть и не всегда был на переднем плане, уверенно управлял атакой BYU, раздавая точные передачи и создавая моменты для партнёров. Его игра, которая может показаться тихой и незаметной для большинства, всё же становится важным элементом в системе команды.

«Кугарз» реализовали 15 трёхочковых за матч и выдали отличный процент командного взаимодействия — 18 из 25 точных бросков были сделаны после передач. Практически каждый игрок из ротации BYU отметился в статистике.

Видео можно посмотреть на канале Big 12 Conference в YouTube. Права на видео принадлежат TURNER SPORTS INTERACTIVE, INC.

Итоговый результат — 80:52 в пользу BYU — стал второй подряд победой команды в конференции Big 12. Для Дёмина это был лишь третий матч в конференции, где он набрал двузначное число очков, но уже сейчас заметно, что его адаптация к американскому баскетболу идёт полным ходом. Россиянин уверенно выполняет свою роль и начинает привлекать внимание как к своему игровому стилю, так и к потенциалу, который может раскрыться в будущем.

До драфта НБА — 2025 осталось: