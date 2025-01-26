«Меня хотели убить и подсыпали кокаин». Откровения пережившего кому чемпиона НБА

Если бы Ламара Одома не было, то его стоило придумать. Для одних — в качестве назидания и живого примера, как пагубные пристрастия губят природный талант. Для других — для подтверждения того, что жизнь по-прежнему лучший драматург, ведь история двукратного чемпиона НБА едва ли могла выйти из-под пера даже самого креативного голливудского сценариста.

Экс-форвард «Лейкерс» перенёс несколько сердечных приступов и пережил клиническую смерть. Всё из-за излишней тяги к запрещённым веществам. На днях Одом снова появился в медиапространстве и шокировал заявлением, что, оказывается, дурманящий яд, вследствие передозировки которого он впал в кому, ему подсыпали. Что ж, в этой пьесе, кажется, было всё: спорт высоких достижений, большие деньги, светские львицы, измены и кокаин. Да что уж там, кульминация и вовсе произошла в борделе. Но обо всём по порядку.

Акт первый, в которой много баскетбола и чуть-чуть запрещёнки

Ламар Одом, сезон-2012/2013 Фото: Doug Pensinger/Getty Images

30 июня 1999 года. Место действия — Вашингтон, округ Колумбия. Драфт НБА – 1999 стал лотереей упущенных возможностей. В аттракционе невиданной щедрости клубы лиги один за другим проходили мимо тех, кто в будущем добьётся знакового статуса. Так, один из лучших оборонительных игроков в истории Андрей Кириленко оказался выбран только под 24-м номером, а ещё не страдающий от залысин и через пять лет свергший сборную США с олимпийского трона Ману Джинобили ушёл под 57-м пиком.

Конечно, легко быть мудрым задним умом, но тогда у ассоциации были свои проспекты. Один из них — 19-летний Ламар Одом. Здоровяк из Куинса уже тогда не отличался покладистым нравом. Изначально он поступил в Университет Невады, где угодил в скандал. Желая подзаработать, форвард получил $ 5600 от агента, что запрещено правилами студенческого спорта. Одому быстро указали на дверь, в результате чего он присоединился к Род-Айленду. Тем не менее уже тогда было понятно, что стучать мячом о паркет он умеет на высоком уровне. Поэтому на драфте под четвёртым номером его выбрали «Клипперс».

Ламар Одом, сезон-2003/2004 Фото: Jamie Squire/Getty Images

«Парусники» тех лет представляли собой довольно печальное зрелище, околачиваясь на задворках Западной конференции. Поэтому в первый раз Ламар почувствует на вкус плей-офф только в сезоне-2003/2004, когда перейдёт в «Хит». Именно здесь он поймёт абсурдность для профессионального спорта девиза, что главное не победа, а участие. В единственной регулярке за «Майами» Ламар отыграет 80 матчей и доберётся до рекордных в карьере 17,1 очка в среднем за матч.

Одом нашёл свою команду, но у руководства франшизы оказались другие планы. Гнойник неспокойных отношений Коби Брайанта и Шакила О’Нила в «Лейкерс приобретал пугающие масштабы. «Хит» просто подсуетились оперативнее остальных и обменяли Шака на пакет из Одома, Кэрона Батлера и Брайана Гранта. Тем же летом вскоре после трейда Ламар начал употреблять кокаин. С тех пор мотив запрещённых веществ красной нитью проходил через всю дальнейшую карьеру баскетболиста.

В 2005-м с ним произошла первая передозировка. В сезоне-2006/2007 Ламар избежал дисквалификации, тупо сбежав с допинг-контроля. Однако когда Одом был в форме, то исправно выполнял роль второй-третьей звезды команды и верного помощника Коби. С «Лейкерс» форвард взял бэк-ту-бэк титулы в 2009-м и 2010-м. В 2011-м получил приз лучшему шестому игроку лиги. Далее карьера Одома пошла на спад — в «Маверикс» и в закольцованной истории с «Клипперс» он уже не был прежним топом, а вот пагубные привычки никуда не делись.

Акт второй, в котором кайф выходит на первый план

Ламар Одом, январь 2014 года Фото: Jeff Kravitz/FilmMagic

13 октября 2015 года. Место действия — бордель в Неваде. В этот день мир едва не лишился баскетболиста, про которого часто говорят, что он один из самых несправедливо задвинутых игроков в истории Матчей звёзд. Ламар так ни разу не попал на All Star, зато в критическом состоянии угодил в больницу. В том октябре его нашли без сознания прямо на полу публичного дома. Работники заведения заявили, а медики подтвердили, что он употреблял кокаин.

За борьбой Одома за жизнь следила вся Америка. Спортсмен перенёс несколько сердечных приступов и почечную недостаточность. Врачи оценивали вероятность выживания как 50 на 50. Лишь 17 октября игрок, впавший в кому, пришёл в сознание. Громкие новости генерировались с частотой взрывов хлопушек на новогоднем празднике. Все присущие американским традициям составляющие были на месте. Здесь и экстренно перевозящий баскетболиста в другую больницу вертолёт, и инсайды о хрупком психическом состоянии больного.

Так или иначе, Одом победил смерть и выкарабкался. Со временем Ламар осмыслил случившееся и сделал правильные выводы. Так он сформулировал отношение к произошедшему: «Теперь моя миссия состоит в том, чтобы помочь людям, у которых такая же проблема, но которые не могут помочь себе, понять, что зависимость – это страшное заболевание».

Место, в котором обнаружили Ламара Одома, октябрь 2015 года Фото: Steven Lawton/Getty Images

Однако на днях Одом появился в телешоу, где поведал новые подробности инцидента. Бывшая звезда НБА заявил, что запрещённые вещества ему подсыпали в напиток. Ламар отрицал, что принимал кокаин в борделе, и сообщил, что был удивлён, очнувшись в больнице. Слово снова предоставляется Одому: «Я не знаю, что они смогли подсыпать в мой напиток. Когда я проснулся, я не мог ни ходить, ни говорить».

В другом шоу экс-баскетболист снова отстаивал подобную позицию. Мол, я ни в чём не виноват и вообще не представляю, откуда этот дурман взялся. На вопрос ведущего, «уверен ли он, что не употреблял», Ламар лаконично парировал: «Настолько, как и в том, что я чёрный мужчина, сидящий перед вами».

Немаловажный персонаж расследования — владелец дома терпимости Деннис Хоф. Босс заведения утверждал, что Одом как следует обдолбался и, помимо кокаина, выпил 10 доз аналогичной виагре добавки, сдобрив этот адский коктейль алкоголем. Ламар, в свою очередь, подозревал в неладном как раз Хофа, возложив на него ответственность за госпитализацию. По словам баскетболиста, ему страшно от того, что кто-то пытался лишить его жизни. Всей правды, видимо, мы так и не узнаем, так как Хоф умер от сердечного приступа.

Акт третий, в котором семейство Кардашьян и баскетбол неразрывно связаны

Ламар Одом и Энтони Дэвис, сезон-2022/2023 Фото: Harry How/Getty Images

Краткая историческая справка. Достопочтенное семейство Кардашьян прочно вошло в фольклор НБА. Из игроков, связавших свою жизнь с кем-то из этого клана, можно собрать отдельную баскетбольную команду. И она получится вполне боеспособной. Если не учитывать один момент, который в народе получил название проклятья Кардашьян. Многие из спортсменов начинали резко сдавать, и их карьера шла куда-то не туда сразу после отношений с любвеобильными дивами.

Такая участь с разной степенью фатальности постигла Криса Хамфриса, Рашада Маккантса, Джордана Кларксона, Блэйка Гриффина, Бена Симмонса, Тристана Томпсона, Чендлера Парсонса и чуть менее — Джеймса Хардена и Девина Букера. На скамье подсудимых — Кендалл Дженнер, Ким и Хлои Кардашьян.

Ламар не был бы собой, если бы просто прошёл мимо. В 2009-м спустя всего месяц отношений он женился на Хлои. Их свадьба сразу же стала громким событием в мире шоу-бизнеса и транслировалась в одном из эпизодов реалити «Семейство Кардашьян». Более того, семейная жизнь молодожёнов освещалась в сериале Khloé & Lamar. Однако не зря говорят, что счастье любит тишину, ведь уже в 2013-м светская львица подала на развод.

Ким Кардашьян и Хлои Кардашьян, 2019 год Фото: Dia Dipasupil/Getty Images

Процесс занял много времени, тут-то и без того шаткая психика Одома дала фатальную брешь, и Ламар по полной слетел с катушек. Незадолго до трагического случая в борделе экс-баскетболист подписал документы о разводе и находился в подавленном состоянии. «Я помню, как расстроился из-за того, что у меня не было с собой кокаина, который можно было бы взять в бордель. Я только что подписал документы о разводе и думал, что мне придётся пойти до конца».

Однако стоит отдать Хлои должное. В её коллекции и без Одома хватает баскетболистов. На ту же удочку, что и Ламар, попали Маккантс, Харден и Тристан Томпсон. Во время сложной реабилитации Кардашьян не отходила от игрока и всячески его поддерживала, приостановив бракоразводный процесс. Официальный разрыв отношений был оформлен только в конце 2016-го.

Завершая главу светской хроники, отметим, что в разрыве, как правило, виноваты обе стороны. В частности, Одом не стеснялся гулять с другими женщинами во время брака. Пагубный образ жизни, по признаниям Ламара, напрямую повлиял не только на баскетбольную карьеру, но и на отношения. Спортсмен признавался, что уходил в запой и не знающая, как поступить, любовница сама звонила Хлои с просьбой о помощи: «Ты должна прийти и забрать его. Он сходит с ума, он собирается покончить с собой». Недавно бывшие супруги встретились на телевидении, но надежд на воссоединение откровенно немного. В ноябре Ламар заказал себе куклу для взрослых с внешностью Хлои. Выходка очень расстроила девушку, сказавшую, что она больше не знает этого человека.

Вместо заключения

Ламар Одом, 2021 год Фото: Mark Brown/Getty Images

Чему нас учит история Ламара Одома? Возможно, тому, что даже безусловный талант — далеко не гарантия успеха. В богатых закромах НБА встречаются самые удивительные сюжетные линии. Судьба экс-звезды «Лейкерс» соединила всё грустное, тёмное и нехорошее, что собрано в тайной комнате игроков. Здесь и проблемы с запрещёнными веществами, и публичные разборки с пассиями и неустанная тяга к саморазрушению.

Свежие откровения Одома, что кокаин ему подсыпали, вызывают вопросы. Всей правды мы, скорее всего, так и не узнаем. Хотя даже такое заявление для НБА не ново. Стоит хотя бы вспомнить кейс с бывшим центровым «Сакраменто» Уилли Коли-Стайном, по ошибке принимавшим яд и превратившимся в бесчувственного робота.

Остаются лишь два вопроса. Риторический — насколько великим игроком мог стать взявший два чемпионства Одом, если бы не вредные привычки? И практический — использует ли он во благо шанс сохранившей ему жизнь судьбы?